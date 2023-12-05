تمكّن حاسبة الكربون البنوك من إعطاء العملاء معلومات حول بصمتهم الكربونية والأثر البيئي لإنفاقهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت Wio Bank PJSC، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، عن إطلاق أداة "حاسبة الكربون" من ماستركارد، التي تمكّن العملاء من فهم الأثر البيئي لمشترياتهم والتفكير بطريقة أكثر مراعاة للبيئة، ليكون بذلك أول بنك يطلق هذه الأداة من ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وجرى تأسيس Wio Bank بهدف إعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية للشركات والمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق جهوده للعمل وفق مستهدفات "عام الاستدامة"، قام البنك بدمج "حاسبة الكربون" من ماستركارد في تطبيقه الخاص بالخدمات المصرفية اليومية "Wio Personal"، ليرسي الأسس لاتباع ممارسات مصرفية أكثر استدامة في المنطقة.

وتمكّن هذه الأداة مستخدمي تطبيق "Wio Personal" من فهم الأثر الكربوني لعملياتهم المصرفية اليومية، وبالتالي تمكينهم من إحداث تغييرات فعلية ومجدية للتصدي لتغير المناخ، والحفاظ على الموارد، وتشجيع المستهلكين على اتباع أسلوب حياة مستدام. وكذلك، يمكن لعملاء Wio Personal التبرع مباشرة لصالح مشروع جمعية الإمارات للطبيعة، الهادف لزراعة 50 ألف شجرة قرم على مساحة 10 هكتارات في الإمارات الشمالية.

وقال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC: "تتواصل مساعي بنك ويو لدعم العملاء وتمكينهم من بناء عادات إنفاق صحية عبر مدّهم بالأدوات التي تعزز ثقتهم وقدرتهم على تحقيق هذا الأمر، وتوفر لهم حاسبة الكربون وسيلة أخرى لفهم تأثير إنفاقهم على البيئة واتخاذ قرارات شراء أكثر مراعاة للكوكب. نعتقد بأن هذه الخطوة مهمة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتشجيع الناس على التفكير مليًا في تأثير أفعالنا على العالم الذي نعيش فيه. نحن فخورون بالعمل مع ماستركارد من أجل تحفيز التغيير الإيجابي في المجتمعات ورفع الوعي بتأثير عادات الشراء على الكوكب".

من جانبها قالت إلين جاكوفسكي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في ماستركارد: "نحن ملتزمون بتوظيف التقنيات المبتكرة من أجل تشجيع الاستهلاك المستدام، وسعداء بانضمام بنك ويو إلى شبكة شركائنا الذين يستخدمون حاسبة الكربون لمساعدة حاملي البطاقات على اتخاذ قرارات شراء مدروسة. ونؤكد بأننا نعمل جاهدين مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل دعم تحقيق أهداف عام الاستدامة".

ويتم حساب انبعاثات الكربون، من خلال مؤشر Åland المستقل التابع لشركة «دوكونومي»، لإعطاء المستهلكين لمحة عن انبعاثات الكربون التي يتم إطلاقها من مشترياتهم عند استخدام بطاقات Wio Personal. وجرى تطوير هذه الأداة المبتكرة لمساعدة المستهلكين في اتخاذ قرارات إنفاق مدروسة، حيث تقدم معطيات واضحة مثل عدد الأشجار اللازمة لامتصاص نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية اتباع أنماط حياة أكثر استدامة.

وقد تعهدت ماستركارد بالوصول إلى صافي انبعاثاتها الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040، وأطلقت الشركة الرائدة في مجال تقنيات الدفع دليل الاستدامة الخاص بالبنوك لتعريفهم بالمواد والباعة الذين يستخدمون بطاقات مستدامة، وربطهم بمنتجي البطاقات، بهدف غرس الممارسات المستدامة في صميم سلسلة التوريد كاملة. ولغاية اليوم، وافقت أكثر من 519 جهة مصدرة للبطاقات في 97 دولة حول العالم على التحول إلى المواد العضوية والمعاد تدويرها لصنع 388 مليون بطاقة عبر كامل شبكة ماستركارد. واعتبارًا من العام 2028، ستكون كافة البطاقات البلاستيكية المنتجة حديثاً مصنوعة من مواد أكثر استدامة، وموافق عليها من برنامج اعتماد مستقل.

وتعزز حاسبة الكربون جهود التحالف من أجل كوكبنا الثمين، الذي أطلقته ماستركارد تأكيدًا على التزامها بتعزيز الاستدامة وبناء مستقبل أفضل، ويهدف لتوحيد جهود المستهلكين والمؤسسات المالية والتجار والمدن للتصدي لتغير المناخ من خلال إعادة زراعة 100 مليون شجرة. ويعتبر بنك "ويو" أحد أعضاء التحالف من أجل كوكبنا الثمين، الذي يعمل وفق توجيهات معهد الموارد العالمية والصندوق العالمي لحماية الحياة البرية.

ويمكن للمصارف والمؤسسات المالية، اعتماد هذه الميزة، وتخصيصها للمستهلكين المهتمين بالبيئة بكل سهولة، من خلال دمج "حاسبة الكربون" في تطبيقات هواتفهم المحمولة، عبر واجهات برمجة التطبيقات الجديدة، والمتوفرة على منصة "ماستركارد ديفيلوبرز".

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن Wio Bank PJSC

تأسست منصة Wio Bank PJSC في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2022، وهي تجمع بين إمكانات تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة. وتعد Wio أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي مملوكة لكل من "القابضة" (ADQ) و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحظيت منصة Wio Bank PJSC بتقدير خبراء القطاع المصرفي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، حيث شملت الجوائز التي حصلت عليها مؤخراً جائزة أفضل بنك رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وجائزة Best Neobank لأفضل بنك رقمي في دولة الإمارات، وجائزة “Best Digital Bank Newcomer” كأفضل بنك رقمي جديد، وجائزة “Most Innovative Mobile Banking App – UAE” كأفضل تطبيق مبتكر للخدمات المصرفية في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.wio.io