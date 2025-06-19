الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة "Whish Money SAL"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، أن تطلق خدمة الدفع "Whish Pay" على منصة "Shopify"، المنصة العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية.

تقدّم "Whish Pay" حلاً مبتكرًا للدفع الإلكتروني، وتتيح لأصحاب الأعمال تقديم تجربة دفع سهلة وآمنة لعملائهم، في خطوة رائدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية وتسريع نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Whish Money"، السيد توفيق كوسا:“ تعمد شركة "Whish Money" الى إبتكار الحلول المالية لتطوير الأعمال وإن هذا التعاون مع "Shopify" سيشكل نقطة التحوّل في مسار التجارة الإلكترونية الإقليمية لأنه سيوفر تجربة دفع سلسة، تلغي الصعوبات المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية، ما يتيح لرواد الأعمال أدوات فعالة للنجاح في العالم الرقمي.”

توفر خدمة "Whish Pay" على منصة "Shopify" تجربة دفع متكاملة تمتاز بالسرعة والمرونة. كما تتيح تسوية فورية للأموال، وتلغي مخاطر استرجاع المبالغ (Chargebacks) ، وتقدم رسوماً تنافسية، مما يدعم النمو المستدام للمتاجر الإلكترونية. هذا التعاون يمنح التجار على"Shopify" فرصة الوصول المباشر إلى قاعدة مستخدمي "Whish Money" التي تضم أكثر من مليون مستخدِم، ما يتيح الدفع مباشرةً من محفظتهم الألكترونية.

تعلیقا على ھذه الشراكة، صرح جاد فاكهاني، المعروف بلقب "Wolfofbey"، وھو من أبرز رواد الأعمال والموجھین في مجال التجارة الإلكترونیة في الشرق الأوسط قائلاً: "يمثل إطلاق "Whish Pay" على "Shopify" نقطة تحوّل في مجال التجارة الرقمية في المنطقة. هذا التعاون يمكّن الشركات المحلية من التوسع السريع، المنافسة على مستوى عالمي وتحقيق النجاح بسرعة وأمان وسهولة غير مسبوقة".

وبعدما أصبحت "Whish Pay" خدمة الدفع المعتمدة لدى أبرز المنصات، يفتح إطلاق "Whish Pay" على "Shopify" الباب أمام عدد أكبر من التجار للوصول إلى حلول الدفع الرقمي ما يعكس التزام "Whish Money" بتوسيع بصمتها في عالم التطور الرقمي من خلال حلول مالية متطورة ما ينعكس إيجاباً على الشركات والتجار في المنطقة .

نبذة عن شركة Whish Money SAL

"Whish Money SAL" هي جزء من مجموعة "Talaco" التي تأسست عام 2004، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، مرخّصة وخاضعة لرقابة مصرف لبنان المركزي، ولديها مكاتب في لبنان، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. تضمّ "Whish Money" أكثر من مليون مستخدِم متواجدين في أكثر من 110 دول، وتستفيد من شبكة إقليمية واسعة تضم أكثر من 1,200 وكيل في لبنان و3,000 نقطة بيع في الإمارات. وتوفر الشركة باقة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية، تشمل حلول دفع مرنة، وتحويلات مالية آمنة، وأدوات متقدمة للتجار تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

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