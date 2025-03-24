بقيادة الخبرة الدنماركية، ركزت المناقشات على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وحلول المياه الموفرة للطاقة، واستعادة الموارد، ومعالجة الرواسب والعوالق، والإدارة الرقمية للمياه.

تم تنظيم ورش عمل ومشاركات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية في القطاع مثل: بلدية دبي، وشركة طاقة لحلول المياه، والهيئة السعودية للمياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، وتعزيز العلاقات مع مرافق.

الرياض/دبي- في خطوة تعكس التزامه بتعزيز استدامة المياه وتطوير الحلول المبتكرة، قام تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) – بدعم من مجلس التجارة الدنماركي – بإرسال وفد رفيع المستوى إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بغرض توسيع نطاق تأثيره الإقليمي وتعزيز التعاون عبر الحدود في مجالات استدامة المياه، والابتكار، ومرونة البنية التحتية.

ركزت الزيارة على تطوير حلول المياه الموفرة للطاقة، وإعادة استخدام المياه العادمة، واستعادة الموارد، ومعالجة الرواسب والعوالق، والتقنيات الذكية لإدارة المياه، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة للاستدامة في المنطقة، وقد جمع الوفد نخبة من قادة قطاع المياه الدنماركيين، الذين تبادلوا الرؤى والخبرات مع نظرائهم الإقليميين لدفع عجلة الابتكار وتحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة.

ونظراً لكون الأمن المائي يمثل أولوية قصوى في منطقة الشرق الأوسط، يعمل تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) بنشاط على ربط الخبرة الدنماركية بالمبادرات الحكومية المحلية، لكي يضمن توافق حلول المياه المثبتة مع أطر السياسات الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

ترأست شركة آرهوس للمياه، ثاني أكبر هيئة مياه في الدنمارك الوفد الذي زار المنطقة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 فبراير، بهدف التواصل مع الجهات الحكومية والقائمين على المرافق العامة وقادة القطاع الخاص لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال استدامة المياه ، وحضر اللقاءات سعادة أندرس بيورن هانسن، سفير الدنمارك لدى دولة الإمارات.

بدأت الزيارة في الإمارات العربية المتحدة في 24 فبراير، باستضافة تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) ورشة عمل تقنية مع بلدية دبي، جمعت رواد تكنولوجيا المياه الدنماركيين ومسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة الإدارة الرقمية للمياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستعادة الموارد، ومعالجة الرواسب والعوالق، واستعراض حلول الاقتصاد الدائري، وفي اليوم التالي، 25 فبراير، حضر سعادة السفير الدنماركي لدى الإمارات العربية المتحدة، أندرس بيورن هانسن، اجتماعا رفيع المستوى مع شركة طاقة لحلول المياه، مؤكدا التزام الدنمارك بتطوير حلول مبتكرة وموفرة للطاقة لإدارة المياه في المنطقة، وقد ركز الاجتماع مع شركة طاقة لحلول المياه على التعمق في هيكلة قسم المياه الجديد في شركة طاقة والتوجه الاستراتيجي للشركة بعد الاستحواذ على شركة إس دبليو إس.

خلال زيارتهم يومي 26 و27 فبراير، أجرى ممثلو تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) مناقشات رفيعة المستوى مع جهات فاعلة رئيسية في قطاع المياه السعودي، بما في ذلك هيئة المياه السعودية، والشركة الوطنية للمياه، والشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة الكهرباء والماء، وشركة مرافق. ركزت هذه الاجتماعات على استعراض استراتيجيات مبتكرة لتحسين عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، وتفعيل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والتي تعد عنصراً أساسياً في مواجهة تحديات ندرة المياه في المنطقة.

ومن أهم المحاور التي تم التطرق إليها والتي نالت جزءاً كبيرا من الحوار وتبادل الخبرات هو وصول المملكة العربية السعودية لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في تجاوز نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بنسبة 40%، حيث ركزت النقاشات على التقنيات المتقدمة في معالجة وتصفية الرواسب والعوالق القادرة على إنتاج مياه معالجة عالية الجودة، بالإضافة إلى أنظمة الضخ الموفرة للطاقة، والتي تُعدّ أساسية لتقليل البصمة الكربونية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتوزيعها، وتُعدّ هذه التطورات التكنولوجية أساسية لدعم أهداف المملكة في مجال الأمن المائي على المدى الطويل.

في تعليقه على زيارة الوفد، قال توري مونكسجارد، المدير العام لشركة دانفوس العربية: " تُعدّ مشاركة دانفوس في التحالف الدنماركي للمياه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فرصةً قيّمةً في مجال الاستدامة، فمن خلال تعاوننا مع الشركات الأخرى، تمكنا من مشاركة المعرفة التقنية حول مكوناتنا وحلولنا، للمساهمة في تحسين العمليات في قطاع المياه والصرف الصحي وتقليل استهلاك الطاقة. معًا، نساهم في المبادرات الخضراء في المنطقة، ونسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2040 و2050."

ومن جانبه، قال مادس هيلج، المدير العام لشركة إي في كيه السعودية لصناعة الصمامات المحدودة:"يمثل وفد تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) خطوة محورية في تعزيز التعاون بين قادة قطاع المياه العالميين وأبرز الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لدفع جهود الإدارة المستدامة للمياه. ومع تقدم المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، أصبحت الشراكات التي تعزز الابتكار في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والبنية التحتية الذكية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبفضل خبرتها الممتدة لأربعة عقود في دعم قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، تفخر شركة إي في كيه السعودية بالمشاركة في هذه الجهود، والعمل جنبًا إلى جنب مع رواد القطاع لبناء مستقبل أكثر أمنًا مائيا للمنطقة."

وقال شامل تولوميدجيان، مدير تطوير المبيعات للمملكة العربية السعودية ومصر، لقطاع خدمات المياه في شركة جراندفوس: "تعتبر زيارة وفد تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) فرصة ثمينة لتعزيز التعاون والابتكار في قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية، وفي إطار هذه المبادرة، أتيحت لجراندفوس الفرصة لعرض حلول المياه الموفرة للطاقة المتقدمة للجهات المعنية رفيعة المستوى، التي تثبت التزامنا بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ومع إعطاء المملكة الأولوية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وإدارة المياه الذكية، والبنية التحتية المستدامة، أصبح من الضروري تطبيق التقنيات التي تحسن الكفاءة وتقلل من استهلاك الطاقة، وهذا ما يشجعنا في جراندفوس، على مواصلة التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع قادة القطاع والشركاء الحكوميين للمساعدة في بناء مستقبل أكثر أمانا مائيا واستدامة."

الالتزام بالمرونة الإقليمية في مجال المياه

يُبرز ارتفاع مستويات شح المياه في الشرق الأوسط، والذي تفاقم بفعل التوسع الحضري السريع والطلب الصناعي، الحاجة المُلحة إلى حلول فعّالة في استخدام الموارد، ورغم الاستثمارات الكبيرة في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، لا تزال كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تواجهان تحدياتٍ مُعقدة في تحسين إعادة استخدام المياه؛لذا جاءت مبادرة تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) التابع لمجلس التجارة الدنماركي بهدف سدّ هذه الفجوات من خلال دمج الخبرة الدنماركية في مجال المياه مع أطر السياسات المحلية، مُقدّمةً حلولاً عملية ومُوفّرة للطاقة في ظلّ تزايد عدد سكان المدن وتزايد أهمية إمدادات المياه المستدامة.

تُمكّن العضوية الموسعة لتحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) من مواجهة هذه التحديات من خلال الجمع بين الخبرة العالمية وأطر السياسات المحلية، وتُحقق الشركات الأعضاء مثل جراندفوس(AVK) ، إي في كيه، دانفوس، أكوا جرين، نيراس، واتوبي ،و مجموعة DHI، وألترا أكوا نجاحًا مُثبتًا في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وتقنيات توفير المياه، والحلول الموفرة للطاقة، والتي تتزايد أهميتها مع نمو سكان المدن، وحاجة الصناعات إلى إمدادات مياه مستدامة.

مع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية الذكية للمياه وإدارة المياه العادمة الموفرة للطاقة، سيستمر دور تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) كشريك موثوق في تحول مشهد موارد المياه في المنطقة في التوسع، من خلال التفاعل المستمر مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، يلعب التحالف دورا رئيسيا في تشكيل السياسات، وتوسيع الحلول، ودفع الشراكات التي تركز على التأثير.

نبذة عن تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA)

يجمع تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) الخبرات الدنماركية مع صناع القرار الإقليميين لابتكار حلول ريادية مستدامة في مجالي المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويتوافق تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA)، الذي أسسه مجلس التجارة الدنماركي، مع المبادرات الحكومية الاستراتيجية، بما في ذلك رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، لمواجهة تحديات المياه الحيوية في المنطقة. ومن خلال الشراكات والابتكار وتبادل المعرفة، يعمل التحالف على تعزيز أنظمة المياه القادرة على التكيف مع المستقبل، والتي تدعم الاستدامة طويلة الأجل وأمن المياه الإقليمي.

يضم التحالف روادا في الصناعة مثل جراندفوس، وAVK، ودانفوس، وأكواجرين، نيراس، وواتوب، و مجموعة DHI ، وألترا أكوا، إلى جانب شركة آرهوس لمرافق المياه، والشركاء المعرفيين مثل Ferskvandscentret وWater Valley، الذي يعملون جميعهم معا على معالجة التحديات الحيوية لقطاع المياه للوصول لأمن المياه الإقليمي والاستدامة على المدى الطويل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، و11 (المدن والمجتمعات المستدامة)، و13 (العمل المناخي).

لمحة عن مسيرة تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) إلى يومنا هذا

تأسس تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) في عام 2018 ليكون منصة تعاونية تتيح تبادل الخبرات بين الدنمارك ومنطقة الشرق الأوسط لمعالجة التحديات الحيوية في مجال المياه والطاقة. بدأت جهوده بدراسة جدوى رائدة مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (SEWA)، إلى جانب زيارات تقنية وورش عمل مع بلدية دبي، مما مهد الطريق لبناء شراكات مؤثرة.

في عام 2021، أقام تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط شراكة مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي (ADSSC)، (المعروفة الآن باسم شركة طاقة لحلول المياه) خلال معرض إكسبو 2020 لاستضافة ورشة عمل تعاونية. وفي عام 2022، أدت دراسات الجدوى لكل من شركة طاقة لحلول المياه وهيئة الصرف الصحي في رأس الخيمة (RAKWA) إلى تعزيز التعاون، بينما جمعت ورشة عمل IFAT الأولى في ميونيخ شركات المياه السعودية، مثل ENOWA والشركة الوطنية للمياه، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، هذا وعززت توافد الزيارات الإقليمية إلى الدنمارك الروابط مما أتاح إجراء مناقشات حول ابتكارات المياه الذكية والاستدامة.

ومؤخرا، أبرم تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه (WEMA) شراكة رسمية مع بلدية دبي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، وأطلق الأكاديمية الدنماركية للمياه في الشرق الأوسط للتركيز على بناء القدرات والتعليم؛ إلى جانب التعاون المستمر مع شركة طاقة لحلول المياه وهيئة مياه رأس الخيمة) الذي يؤكد التزام التحالف بدعم رؤية المنطقة لتطوير المياه والطاقة المستدامة من خلال شراكات دائمة ونتائج قابلة للتنفيذ.

وفي المملكة العربية السعودية، عزز تحالف الشرق الأوسط لكفاءة استخدام المياه وشركة الطاقة والمياه (ENOWA) تعاونهما من خلال مذكرة تفاهم، تركز على الجهود المشتركة في تحسين إدارة مياه الصرف الصحي.

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