WEMA Health تقدم أول برنامج طبي عبر الإنترنت لانقاص الوزن ومعالجة البدانة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت WEMA Health، الشركة الناشئة الجديدة والمختصة بتقديم الخدمات الصحية الرقمية، عن انطلاقها في دولة الإمارات باستثمار أوليّ يبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي، لتعمل تحت مظلة Dawn Health، أضخم شركة للصحة الرقمية في أوروبا. وتأسست الشركة في مارس 2022 بهدف الحد من مشكلة البدانة المتنامية، والتي يعاني منها اثنين من كل ثلاثة أشخاص في المنطقة.

وتم تطوير نظام إنقاص الوزن الطبي والقائم على الحقائق العلمية، بمشاركة كلٍّ من الأستاذ فيليب كي نوب والدكتورة ريتا نوار. ويتضمن النظام الجديد برنامجاً متكاملاً لمعالجة البدانة يعتمد على الواقع الافتراضي بصورة رئيسية، ويتيح للمشتركين خسارة حوالي 20% من وزنهم من خلال التواصل المباشر مع أفضل الأخصائيين في الشركة. وتقدم WEMA Health لمستخدميّ تطبيقها المتطور إمكانية الاستعانة بأخصائيي الغدد الصماء، مع التركيز على اتباع الأنظمة الغذائية المناسبة وممارسة التمارين الرياضية، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتيح الشركة للأعضاء الوصول إلى دواء الببتيد الشبيه بالجلوكاجون GLP-1، وهو دواء حديث ومُختبر سريرياً لخسارة الوزن، بالتوازي مع تقديم التدريب السلوكي والمعرفي المخصص وعالي المستوى، مما يساعدهم على إحداث تغييرات طويلة الأمد على نمط حياتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ليلى عزيزوفا، المؤسسة المشاركة ورئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في WEMA Health: "يعاني حوالي 20 مليون شخص من البدانة في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، مما يؤثر سلباً على صحتهم وجودة حياتهم عموماً. وتشير التقديرات إلى أن مشكلة البدانة تكلّف منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط حوالي 30 مليار دولار أمريكي سنوياً، لذا تتيح حلول WEMA Health المبتكرة للمصابين بالبدانة فرصةً جديدة لعيش حياة أكثر صحةً ورفاهية".

وبدوره، قال أندرس دير توفت، المستشار الرئيسي في WEMA Health: "يمثّل التكامل بين الأدوية والتدريب وأفضل الحلول الرقمية عاملاً مهماً في قطاع الرعاية الصحية. ويساهم توفير الطرق الحديثة لإنقاص الوزن بصورةٍ افتراضية، في تعزيز حياة الأفراد، لذا نلتزم في WEMA Health بمساعدة أعضائنا على خسارة حتى 20% من وزنهم والحفاظ على هذه النتيجة لوقتٍ طويل. وتستهل WEMA Health انطلاقتها العالمية من الدنمارك والإمارات العربية المتحدة، لتغطي بعدها عدداً من الدول الأوروبية".

ومن جانبها، بيّنت الدكتورة ريتا نوار، المديرة الطبية في WEMA Health وإحدى أبرز أخصائيي الغدد الصماء في الإمارات، أن خسارة الوزن تعتمد على عمليات الاستقلاب وليس قوة الإرادة كما يشاع عنها، وقالت بهذا الصدد: "لا تعتمد الصحة الاستقلابية على الطعام الذي نتناوله فقط، بل تتأثر بمستويات الطاقة والتوتر، والصحة العاطفية، وعادات النوم. وينبغي ضبط جميع هذه العوامل لتحقيق خسارة الوزن المطلوبة".

ويتمحور برنامج WEMA Health حول هذه الأساسيات، فيركز على جميع جوانب الصحة الاستقلابية، ويهدف إلى إعادة ضبط عمليات الاستقلاب لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بحياةٍ صحية أفضل. ومن جهته، قال الأستاذ الطبيب فيليب كي نوب، الخبير الرائد عالمياً في مجال البدانة والمشرف الأكاديمي في WEMA Health: "تكشف الدراسات العلمية أن معظم حالات البدانة تُعتبر حالات مزمنة تتطلب علاجاً طبياً. ونستطيع عند دمج هذا العلاج مع إجراء تغييرات جذرية في حياة المرضى، أن نقدم حلولاً شاملة ودائمة وفعّالة لمشاكلهم الصحية".

ويستقبل برنامج WEMA أول أعضائه خلال الصيف الجاري. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.joinwema.com/en.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول WEMA Health

تقدم WEMA Health برنامجاً متكاملاً لمعالجة البدانة يعتمد على الواقع الافتراضي بصورة رئيسية؛ ويتيح للمشتركين خسارة حوالي 20% من وزنهم من خلال التواصل المباشر مع أفضل الأخصائيين في الشركة، وتلقّي تدريب سلوكي ومعرفي مخصص، وتوفير دواء الببتيد الشبيه بالجلوكاجون GLP-1، بالإضافة إلى تطبيق حديث يتضمن كل ما يحتاجه المرضى من الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية والدعم النفسي والاجتماعي. وتعمل WEMA Health في إطار شركة Dawn Health، أضخم شركة في أوروبا لتطوير إجراءات وخدمات الصحة الرقمية.

لمحة عن Dawn Health

تعتبر Dawn Health، التي تطلق أعمالها في الدنمارك والإمارات العربية المتحدة، وكالةً عالمية المستوى للصحة الرقمية وتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية. وتختص الشركة في تطوير البرمجيات كأجهزة طبية (SaMD) والعلاجات الرقمية (DTx)، كما تسعى، من خلال فريقها المؤلف من 110 أفراد في الدنمارك ودولة الإمارات، إلى دمج مجالات البحث والرعاية والتكنولوجيا بهدف توفير حياةٍ أفضل وأطول لمليون شخص بحلول عام 2030. https://dawnhealth.com.