ستُحدِث هذه المنشأة العصرية تغييرًا جذريًا في سلسلة التوريد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

مومباي، الهند- تعتزم شركة Welspun One الهندية المتطورة الأسرع نموًا والمتخصصة في إدارة الخدمات اللوجيستية والعقارات الصناعية؛ ضخ استثمارات بقيمة 325 مليون دولار أمريكي في أكبر مجمع تخزين صناعي من الدرجة الأولى أحادي الموقع بالبلاد، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) التابعة لهيئة Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) في نافي مومباي (الهند). وقد كانت خطة التصميم الأولية لهذا المجمع تقضي بإنشائه على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة باستثمار يبلغ نحو 84 مليون دولار أمريكي، ولكن الشركة اتخذت قرارًا الآن بشأن زيادة حجم المشروع لتصل مساحته إلى نحو 4.45 ملايين قدم مربعة من المساحات المبنية (BUA) بغية تلبية الطلب المتزايد على خدمات التصدير والاستيراد في ميناء JNPA.

يعد ميناء JNPA، الذي يتولى مهمة الإشراف على نحو 35% من حركة النقل البحري في الهند، أكبر ميناء للحاويات من حيث الطاقة الإنتاجية. فهو يتمتع بموقع إستراتيجي يؤهله لتقديم فرصة غير مسبوقة لقطاع المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) ومناطق التجارة الحرة والمستودعات (FTWZ) لتوسيع نطاقها، خصوصًا وأن المنطقة واجهت تاريخيًا قيودًا متعلقة بحلول المنشآت المتكاملة. ولكن منشأة Welspun One تعمل على رأب هذه الفجوة، إذ تقدم حلولاً لوجستية متكاملة وفعالة من حيث التكلفة للشركات عبر قطاعات متنوعة، مثل المواد الكيميائية والسيارات والسلع الاستهلاكية السريعة الحركة (FMCG) والأدوية والإلكترونيات في منطقة ذات إمكانات عالية.

توفر المنشأة مزايا لا مثيل لها، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي على بُعد 5 كيلو مترات من محطات الموانئ مع إمكانية الوصول المباشر إلى السفن، ناهيك عن قربها أيضًا من شبكات النقل الحيوية، مثل الطرق السريعة الوطنية، والممر المخصص للشحن (الغربي)، وجسر مومباي العابر للميناء (MTHL)، ومطار نافي مومباي المرتقب، مما يمنحها ميزة لوجستية كبيرة. أضف إلى ذلك أن هذا المشروع الضخم يتميز بمساحة تخزين قدرها 3.95 ملايين قدم مربعة، ومساحة مكتبية من الدرجة الأولى قدرها 0.25 مليون قدم مربعة، ومساحة صناعية قدرها 0.25 مليون قدم مربعة.

تم تصميم المجمع لتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، إذ يتضمن طابقًا أرضيًا وطابقين إضافيين، بحيث يبلغ الارتفاع بين كل طابق وآخر 12 مترًا، إلى جانب احتوائه على منحدرات أحادية الاتجاه بعرض 30 قدمًا لضمان الحركة السلسة للبضائع بين الطوابق. إضافةً إلى ذلك، يتمتع المجمع بقدرة تحميل أرضية قدرها 6 أطنان، كما يستوعب أكثر من 400,000 منصة نقالة، ويتوفر به موقف سيارات يسع أكثر من 600 شاحنة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المنشأة تعد رسميًا أكبر مجمع تخزين صناعي أحادي الموقع في الهند، إذ تعيد رسم ملامح معايير المنظومة اللوجستية المتكاملة، وذلك بفضل طاقتها الإنتاجية السنوية البالغة 36,000 وحدة مكافئة للحاوية البالغ طولها 20 قدمًا (TEU).

لا يعد المشروع مركزًا لوجستيًا فحسب، بل إنه يلعب أيضًا دورًا إستراتيجيًا حيويًا في دعم الأعمال. ليس هذا فحسب، فهو أيضًا يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، إذ إنه من المتوقع أن يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 5,000 فرد. إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لكونه جزءًا من منطقة اقتصادية خاصة (SEZ) معلنة، فإنه يوفر للمستفيدين مزايا إضافية، مثل الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات (GST)، وتأجيل الرسوم الجمركية، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل مخاطر الاحتجاز أو التأخير، وكل هذه الميزات من شأنها تيسير الحركة السلسة للبضائع وإدارة محسنة للمخزون، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف خفضًا هائلاً يصل إلى 15%. علاوة على ذلك، يطول الكفاءة اللوجستية للميناء تحسين كبير، مما يجعل المشروع مركزًا مثاليًا للشركات الدولية التي تسعى إلى تحسين سلاسل التوريد الخاصة بها.

في معرض تعليقه على هذا التطور، صرح السيد Anshul Singhal، المدير الإداري لشركة Welspun One، قائلاً: "لطالما كانت منظومة الموانئ في الهند في حاجة ماسة إلى حل لوجستي لا يقتصر على التركيز على التخزين فحسب. لذا، من المتوقع أن تحدث هذه المنشأة تغييرًا جذريًا في عمليات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في الهند، وستعزز مكانة الهند في عالم التجارة العالمية، ناهيك عن زيادة سهولة ممارسة الأعمال، وعن طريق تحديد الموقع الإستراتيجي والتعاون مع فريق عالمي المستوى من المصممين والمهندسين من اليابان وسنغافورة والشرق الأوسط، فنحن نبني منشأة دولية من شأنها تحقيق الهدفين الرئيسيين المتمثلين في الفعالية والكفاءة من حيث التكلفة. وأود أن أشير إلى أن هذا المشروع الاستثماري لا يمثل علامة فارقة في رحلة شركة Welspun One فحسب، بل يعد خطوة جريئة ناجحة على طريق إحداث تغيير جذري في عالم الخدمات اللوجستية في الهند."

وفي معرض تعليقه على الإنجاز، صرح السيد Balkrishan Goenka، رئيس مجلس إدارة شركة Welspun World، قائلاً: "لقد نجحنا مؤخرًا في جمع 325 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك التزامات استثمارات مشتركة مقدرة بنحو 84 مليون دولار أمريكي) للصندوق 2، وهذا من شأنه التأكيد على ثقة المستثمرين في إستراتيجيتنا وقدرتنا على إنشاء مشروعات تطوير مدفوعة بالطلب وترتكز على الخدمات اللوجستية، وفي ظل تخصيص نحو 70% من التمويل بالفعل لصالح مشروعات معينة واستخدام 45% منه، فإننا ننفذ مشروعاتنا بكفاءة وسرعة تميزنا عن الآخرين. ثم إن هذا المشروع الكائن في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة JNPA يعد عنصرًا أساسيًا ضاربًا في رؤيتنا الهادفة إلى مواكبة قصة نمو الهند وإعادة رسم ملامح البنية التحتية للخدمات اللوجستية."

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