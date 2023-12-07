هذا التعاون يوفر العديد من الفرص المثمرة للتجار مع إمكانية الوصول إلى قاعدة مستخدمين واسعة تضم أكثر من مليار شخص

أبوظبي، أعلنت "ماغناتي"، المزود الرائد لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع WeChat Pay، خدمة المدفوعات عبر الأجهزة المتحركة التابعة لشركة "تنسينت القابضة المحدودة "Tencent Holding Limited". وسيتيح هذا التعاون للتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة قبول مدفوعات WeChat Pay عبر قنوات الدفع الحالية، مما يوفر للعملاء طريقة مريحة وآمنة لإجراء المدفوعات.

ويتم استخدام منصة WeChat Pay الرقمية على نطاق واسع حول العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من مزايا الدفع، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت. وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز محفظتها بأفضل العروض، تتعاون "ماغناتي" مع WeChat Pay لتوسيع حلول الدفع الخاصة بها وتزويد التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر.

وتعمل "ماغناتي" على دمج WeChat Pay بسلاسة في منظومة الدفع الحالية الخاصة بها، مما يسهل على الشركات قبول مدفوعات WeChat Pay عبر نقاط الدفع التي تستخدمها. وستسهم هذه الخطوة في إثراء وتسهيل تجربة التسوق والدفع للعملاء الصينيين من السياح أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر استخدام آلية دفع معروفة ومريحة بالنسبة لهم.

بهذه المناسبة قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغناتي": "نحرص دائماً على اكتشاف طرق مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا على كافة المستويات، ومواكبة التوجهات الإقليمية، وجعل عملية الدفع أكثر بساطة وسهولة. ويمثل تعاوننا مع WeChat Pay خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف. وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيزيد من مرونة عمليات الدفع، بالتزامن مع تحقيق قيمة أكبر لعملائنا، وتزويد التجار بحلول دفع متكاملة ومتطورة".

من جانبه، قال جيف هو، مدير عام WeChat Pay في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لطالما التزمت WeChat Pay بتقديم تجارب دفع آمنة وبسيطة للمسافرين الصينيين، ويتيح لهم هذا التعاون الاستمتاع بتجربة دفع سلسة عبر الهاتف المتحرك عند زيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا تختلف عن عمليات الدفع التي اعتادوا القيام بها في الصين".

ويقدم التعاون بين "ماغناتي" وWeChat Pay العديد من المزايا للعملاء. ومن خلال الاستفادة من تطبيق WeChat للأجهزة المتحركة سهل الاستخدام، يمكن للمستخدمين القيام بالدفع بسرعة وأمان. كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام "ماغناتي" بالابتكار ومواصلة توفير الحلول تناسب احتياجات مختلف العملاء على كافة المستويات، وتحرص الشركة على تزويد خيارات دفع متطورة عبر منصة متكاملة يسهل استخدامها من قبل التجار، وهو ما يرسخ مكانة "ماغناتي" كشريك موثوق لأصحاب الأعمال والتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

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