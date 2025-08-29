الاستحواذ يعزز محفظة فيرتف المتكاملة بحلول مراقبة البنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والخدمات التنبؤية، وتحسين الأداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، عن استحواذها على شركة Waylay NV البلجيكية المتخصصة في تقنيات الأتمتة الفائقة ومنصات البرمجيات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام فيرتف المستمر بتعزيز استثماراتها في تقنيات المراقبة والتحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأنظمة الطاقة والتبريد. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستحواذ في تعزيز قدرة الشركة على مساعدة عملائها حول العالم في رفع جاهزية أنظمتهم، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والارتقاء بذكاء التشغيل عبر البنية التحتية الرقمية الحيوية الخاصة بهم.

مع استمرار أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في دفع النمو المتسارع في الطلب على مراكز البيانات، تتزايد الحاجة إلى بنية تحتية ذكية وقابلة للتكيف أكثر من أي وقت مضى. وتُعدّ الخدمات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة والتبريد عنصرًا أساسيًا لدعم بيئات الحوسبة عالية الكثافة والأداء، التي تشغّل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتوفر هذه الخدمات قدرات متقدمة تشمل المراقبة اللحظية، والصيانة التنبؤية، والتحسين الديناميكي لأداء الطاقة والتبريد. ومن خلال دمج التقنيات المتطورة التي تقدمها Waylay، أصبحت فيرتف في موقع يتيح لها تقديم هذه القدرات المتقدمة على نطاق واسع، مما يمكّن عملاءها من مواكبة المتطلبات المتغيرة للعمليات الرقمية الحيوية.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "يمثل انضمام تقنيات Waylay وفريقها المتخصص في البرمجيات خطوة استراتيجية تُسرّع من تحقيق رؤيتنا لبناء بنية تحتية ذكية قائمة على البيانات استباقية ومُحسّنة لتلبية احتياجات أكثر البيئات التشغيلية تطلبًا وتعقيدًا حول العالم. نحن متحمسون لما ستقدمه القدرات التنبؤية المعززة لدى فيرتف من كفاءة تشغيلية وموثوقية عالية، بما يتيح لعملائنا تعزيز أداء عملياتهم الحيوية بثقة واستدامة أكبر."

تأسست شركة Waylay في عام 2014، وقد طورت منصة برمجية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة الفائقة تتيح أتمتة سير العمل، وتكامل الأنظمة، والتنسيق السلس بين مجموعة واسعة من الأصول المتصلة، والتطبيقات المؤسسية، وخدمات الحوسبة السحابية.

وتتميّز المنصة بقدرتها على تنفيذ سيناريوهات تحليل البيانات والتنسيق بسرعات فائقة وغير مسبوقة، ما يُسهم في تقليص تكاليف التكامل وتسريع عمليات نشر الحلول الرقمية بشكل ملحوظ. كما تتيح البرمجية تحليل بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي، واستخلاص الأنماط التشغيلية، واقتراح إجراءات استباقية تقلّل من فترات التوقف، وتعزّز كفاءة الأداء الكلي للأنظمة.

