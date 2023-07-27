اعتباراً من اليوم في 27 يوليو 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دار التكافل ش.م.ع ("الشركة" أو "المجموعة")، اليوم أن اسم شركتها المدرجة قد تغير إلى وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع. كما تغير رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي إلى [WATANIA].

وقد كان تاريخ التداول الأخير للاسم الحالي للشركة "دار التكافل ش.م.ع" ورمز تداولها الحالي في سوق دبي المالي [DARTAKAFUL] في 26 يوليو 2023.

وقد تم التغيير اعتباراً من افتتاح سوق دبي للأوراق المالية اليوم في 27 يوليو 2023 وذلك كما يلي:

إلى من إسم الشركة وطنية انترناشيونال القابضة (ش.م.ع) دار التكافل (ش.م.ع) رمز التداول في سوق دبي المالي WATANIA DARTAKAFUL

والجدير بالذكر أنه ليس على المساهمين الحاليين في الشركة اتخاذ أي إجراءٍ نتيجةٍ لهذا التغيير.

بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لتغيير اسم الشركة ورمز التداول أي تأثير على استراتيجية وأهداف أعمالها.

ويأتي هذا التغيير بعد موافقة المساهمين في شهر مارس من عام 2023 واستكمال جميع المتطلبات التنظيمية. وهو ما يعكس الهوية المؤسسية الجديدة التي أُطلقت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام بعد مراجعةٍ لاستراتيجيةٍ العلامة التجارية أُجريت بعد الاندماج بين دار تكافل وشركة وطنية تكافل الذي تم في يوليو 2022، وذلك بهدف وضع جميع خطوط الأعمال تحت العلامة التجارية الرئيسية "وطنية".

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة وطنية انترناشيونال القابضة، د. علي سعيد بن حرمل الظاهري: "يأتي هذا التغيير الايجابي بعد عامٍ واحدٍ من استكمال اندماجنا الاستراتيجي، ويهدف لتقوية مقياس التعرّف على الاسم والعلامة التجارية الجديدين في أوساط المستثمرين والمشاركين في السوق عموماً. ويعد الكيان المدرج شركةً استثماريةً قابضةً تركز على تطوير وتنمية قطاع التأمين التكافلي من خلال إنشاء نظام أعمال مستدام، يتألف من محفظةٍ مترابطةٍ تضم عدد من الاستثمارات والشركات التي تركز على النمو وذلك لخلق القيمة لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة".

ولمزيدٍ من المعلومات، يرجى من المساهمين والمستثمرين والأطراف المهتمة الأخرى الاطلاع على إشعارات وإعلانات الشركة السابقة المتوفرة على www.watania.aeوفي سوق دبي المالي.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول وطنية انترناشيونال القابضة

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع هي كيانٌ مدرجٌ في سوق دبي المالي برأسمالٍ يقدر بـ 260 مليون درهمٍ إماراتي. تشكّلت الشركة بعد دمج مشغلَي تكافل رئيسيَّين في الدولة بما في ذلك الاستحواذ في عام 2020 من قبل دار التكافل على شركتي نور تكافل العام و العائلي واندماج دار التكافل في يوليو 2022 مع شركة وطنية تكافل (وطنية).

وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع، هي شركةٌ استثماريةٌ قابضةٌ، غيرت اسمها في مارس من عام 2023 من دار التكافل ش.م.ع. وفي يوليو 2023، تم تغيّر رمز تداول الشركة في سوق دبي المالي من [DARTAKAFUL] إلى [WATANIA] بعد استكمال الشروط التنظيمية المطلوبة. ويقع المكتب الرئيسي للشركة في صالات العرض 2 في جبل علي بدبي.

وتعد وطنية انترناشيونال القابضة المساهم الوحيد في شركتين عاملتين: وطنية للتكافل العام (نور تكافل العامة ش.م.ع سابقًا) ووطنية للتكافل العائلي (نور للتكافل العائلي ش.م.ع سابقاً). حيث تقدم الشركتان العاملتان مجموعةً كاملةً من منتجات التكافل بما في ذلك منتجات التكافل العام و التأمين التكافلي الصحي والعائلي للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعد الشركتان من مقدمي خدمات التكافل الرائدتين في الإمارات العربية المتحدة، وتديران مكاتب خدماتٍ كاملةً تقع في أبو ظبي والشارقة وديرة وجبل علي في دبي.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال على 8009282642 أو زيارة موقعنا الالكتروني: www.watania.ae

لاستفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

نهى حبيب، نائب الرئيس - الاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين

وطنية انترناشيونال القابضة

noha.habib@watania.ae