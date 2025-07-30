في إطار استراتيجيتها للتوسع الإقليمي، أعلنت شركة "W7Worldwide" السعودية المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، عن تعزيز حضورها في السوق البحريني من خلال التعاون مع شركة "رياره" البحرينية المتخصصة في الإعلام والتجارة والتصميم الداخلي.

وتأتي الخطوة تماشيًا مع النمو المتسارع للعلاقات السعودية البحرينية، خاصة في القطاعات غير النفطية مثل التعليم، والسياحة، والرعاية الصحية، والعقارات، والتجزئة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العاملة في مجالات الاتصال لدعم خطط التنمية الوطنية، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من بناء تواصل فعّال مع جماهيرها المستهدفة، بما يسهم في تطوير المشهد الاتصالي في مملكة البحرين، ويواكب النمو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

حلول اتصالية متكاملة

من خلال هذا التوسع ، ستقدم الشركة السعودية حلولاً اتصالية متكاملة تجمع بين الفهم العميق للثقافة المحلية والتوافق مع المعايير العالمية، من خلال مركزها التشغيلي الجديد في البحرين، وتشمل هذه الخدمات: الحملات الإعلامية متعددة الأسواق، والخدمات المتخصصة في إدارة السمعة والأزمات، وبناء الهوية المؤسسية، والعلاقات العامة الرقمية، والتواصل المؤسسي، إلى جانب اتصالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والشؤون العامة.

وعلق عبدالله عنايت، الشريك المؤسس بــــ W7Worldwide ، قائلاً: "تعزيز وجودنا في البحرين هو امتداد طبيعي لرؤيتنا الرامية إلى تقديم صوت خليجي قوي على الساحة العالمية، فنحن لسنا وافدين جددًا على السوق البحريني، بل شركاء طويلو الأمد نلتزم بالمساهمة في تطوير المشهد الاتصالي في المملكة".

وأضاف: "البيئة الاستثمارية الجاذبة في البحرين، وموقعها الجغرافي الذي يجعلها حلقة وصل في أسواق الخليج، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات الاتصال المتخصصة، تشكّل جميعها أرضية مثالية لتوسيع عملياتنا في المنطقة وتعزيز أثرنا المهني".

شبكة تشغيلية موسعة

ويأتي تعزيز التواجد في البحرين حيث أبرمت W7Worldwide شراكة استراتيجية مع شركة ريّارة (Riyara) البحرينية، التى تمتلك حضورًا دوليًا من خلال تسجيلها في فلوريدا بالولايات المتحدة وآسام بالهند، إلى جانب شبكة علاقات ممتدة في إيطاليا والصين..

وتعمل شركة "رياره" في مملكة البحرين منذ عام 2020، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل الإعلام والمقاولات والاستيراد والتصدير، مما يعزز من قدرة الشراكة على خدمة قطاعات متعددة في السوق المحلي والإقليمي.

خبرة اتصالية محلية

جدير بالذكر أن شركة W7Worldwide تمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ حملات اتصالية ناجحة لصالح جهات حكومية، ومؤسسات دولية وإقليمية، وعلامات تجارية عالمية، وهي حائزة على جوائز مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعرف الشركة بتميزها في الأبحاث والدراسات المتخصصة في الصورة الذهنية، وبنائها استراتيجيات اتصالية قائمة على البيانات، وفهمها العميق للثقافة المحلية، كما تتمتع بقدرات عالية في إدارة الاتصال أثناء الأزمات، إلى جانب تقديمها خدمات رقمية وإبداعية متقدمة تشمل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير المحتوى بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في الاتصال.

رؤية مستقبلية

وتسعى الشركتان عبر هذا التعاون إلى تأسيس منصة إبداعية لتطوير تجارب اتصال مؤثرة، وبناء عروض متكاملة تساهم في رفع تنافسية السوق البحريني، وتعزيز موقعه كمركز حيوي لنمو أعمال الاتصالات في المنطقة.

ويُمثل الحضور الجديد للشركة السعودية في البحرين خطوة نوعية تتجاوز مفهوم التوسع الجغرافي، ليكون مركزًا إبداعيًا للابتكار والقيادة الفكرية، ضمن طموحاتها لترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي إقليمي برؤية عالمية.

نبذة عن W7Worldwide:

تعد W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، وكالة خليجية متخصصة وحائزة على جوائز عالمية وإقليمية. تتميز W7Worldwide بخبرتها الاحترافية في دراسات وأبحاث الصورة الذهنية خصوصًا، والأبحاث المرتبطة بتنمية قطاع العلاقات العامة والاتصال على وجه العموم، إضافة إلى الخدمات الرقمية والإبداعية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير صناعة المحتوى، وغيرها من الخدمات المباشرة بالقطاع، وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية.

كما قدمت خدماتها الاستشارية والاستراتيجية في مجال الاتصال للقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الثالث، وتتجاوز خبرتها نحو 15 عامًا في مجال التواصل والإعلام، وخدمت أكثر من 100 عميل من داخل وخارج السعودية في 20 قطاعًا حيويًّا، ما أهلها إلى امتلاك معادلة المعرفة الدولية، والإقليمية، والمحلية.

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