وقّعت Visit Qatar مذكرة تفاهم مع شركة Satguru Travel، إحدى أبرز وكالات السفر ذات الانتشار الواسع في القارة الأفريقية، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025 في دبي. تهدف المذكرة إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مفضلة للمسافرين من الدول الأفريقية، وتوسيع حضورها في أسواق القارة.

ولقد تم توقيع المُذكرة من قبل السيد صالح النُصف، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إدارة الأسواق الدولية في Visit Qatar، وبراكا لالشانداني، نائب الرئيس، مجموعة Satguru Travel.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تنفيذ حملات تسويقية متكاملة تعتمد على شبكة Satguru الإقليمية. وتبادل الرؤى والتحليلات السوقية بهدف استقطاب الزوار، بما يعزز من جاذبية قطر كوجهة سياحية مفضلة في المنطقة.

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