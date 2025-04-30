وقعت Visit Qatar مذكرة تفاهم مع شركة طيران ناس للطيران لتعزيز حركة السفر بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025 في دبي.

وحضر مراسم التوقيع المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، إلى جانب كبار مسؤولي Visit Qatar، بينما مثّل طيران ناس كل من السيد ستيفان ماجير، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والسيد عبدالإله العيدي، نائب رئيس المبيعات.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتعزيز التعاون لاستكشاف فرص تشغيل رحلات إضافية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع استضافة أبرز الفعاليات والبطولات الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™. كما ستركز الشراكة على إطلاق حملات تسويقية مشتركة تهدف الى الترويج لقطر كوجهة مميزة للزوار من سوق المملكة العربية السعودية.

تُعزز هذه الاتفاقية الأساس المتين للتعاون بين Visit Qatar و طيران ناس، خاصة في مجالات تعزيز الربط الجوي وتنفيذ الحملات الترويجية المشتركة خلال ذروة مواسم السفر. ومن خلال هذه الشراكة، سيواصل الطرفان توفير تجارب سفر سلسة وتعزيز حركة السياحة بين قطر والمملكة العربية السعودية.

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نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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