مسقط، سلطنة عُمان: أعلن المشغل الوطني للسفرVisit Oman عن انضمامه رسمياً إلى الجمعية الدولية للمؤتمرات والمعارض (ICCA)، في خطوة بارزة تعزّز مكانة سلطنة عُمان على الساحة العالمية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض .(MICE)

تأسست ICCA عام 1963، وتُعد الجمعية الرائدة عالمياً في قطاع الاجتماعات الدولية، وتضم أكثر من 1,100 عضو في أكثر من 100 دولة. ويوفر انضمام Visit Oman وصولاً مباشراً إلى الشبكة العالمية الواسعة للجمعية، وإلى البيانات الذكية للقطاع، والخبرات السوقية المتخصصة، مما يسرّع من اندماج سلطنة عُمان في سوق اجتماعات الجمعيات على مستوى العالم.

وبصفته نظام إدارة الوجهات السياحية الرقمي (DMS) لسلطنة عُمان، يؤدي Visit Oman دوراً محورياً في ربط الطلب العالمي بمنظومة السياحة والضيافة في عُمان بشكل رقمي متكامل. ومن خلال عضويته فيICCA ، يحصل المشغل الوطني للسفر Visit Oman على إمكانية الوصول إلى واحدة من أوسع قواعد بيانات اجتماعات الجمعيات في العالم، والتي تغطي أكثر من 220,000 مؤتمر سنوياً، مما يعزز فرص استضافة فعاليات دولية ذات قيمة عالية في سلطنة عُمان، ويؤكد دوره كممكّن وطني لنمو السياحة الوافدة وطلب قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. كما تعزز هذه العضوية التعاون بين Visit Oman ووزارة التراث والسياحة ومكاتب المؤتمرات والجهات الفاعلة في القطاع المحلي، بما يضمن إبراز عرض عُمان في قطاع MICE بشكل تنافسي وفعّال على المستوى العالمي.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل نمو مستمر يشهده قطاع MICE في سلطنة عُمان، حيث سجّل القطاع في عام 2025 عوائد اقتصادية تُقدّر بنحو 15 مليون ريال عُماني، واستضاف 24 مؤتمراً دولياً رئيسياً، كما حقق إنفاق الزوار مستويات تفوق السياحة الترفيهية بثلاث إلى خمس مرات، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن أهداف التنويع الاقتصادي الوطني.

وفي تعليق له على هذه العضوية، قال شبيب بن محمد المعمري، المدير العام للمشغل الوطني للسفر : Visit Oman

"يُعد الانضمام إلى ICCA خطوة مهمة في تعزيز حضور عُمان على خريطة سياحة الأعمال العالمية. وبصفتنا نظام إدارة وجهات سياحية رقمياً، نلعب دوراً محورياً في ربط الأسواق الدولية بالأصول السياحية المحلية، وتحويل الفرص إلى أثر اقتصادي ملموس لسلطنة عُمان. كما نبني على الحضور الحالي لعُمان داخل ICCA، بما في ذلك مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض(OCEC) ، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة قادرة ومعترف بها دولياً لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى."

ومن جانبه، قال خالد بن سالم الزدجالي، عضو مجلس إدارة ICCA ورئيس فرع الشرق الأوسط، ومدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة:

"تعزز عضوية Visit Oman في ICCA قدرة سلطنة عُمان على المنافسة بفاعلية في سوق سياحة الأعمال العالمي. ويدعم هذا التعاون هدفنا المشترك في استقطاب الفعاليات الدولية ذات القيمة العالية، بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040 في التنويع الاقتصادي عبر قطاع السياحة."

وتماشياً مع رؤية عُمان 2040، تؤكد عضوية Visit Oman في ICCA التزامه بدعم نمو السياحة المستدامة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز تطوير قطاع MICE في سلطنة عُمان من خلال الربط الرقمي، وإتاحة الوصول إلى الأسواق، وبناء الشراكات الاستراتيجية.

عن المشغل الوطني للسفر

تأسس المشغل الوطني للسفر في عام 2021م كإحدى الشركات التابعة لمجموعة عُمران، وهي أول منصة للحجز الإلكتروني في سلطنة عُمان والمُعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي، لتلبي الاحتياجات المحلية والدولية لقطاع السفر.

من خلال الشراكات الاستراتيجية، تربط منصة المشغل الوطني للسفر خدمات السفر والسياحة المقدمة من الشركات المحلية للسياحة والمؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة الموثوقة بشركاء من الأسواق المستهدفة على النطاق الدولي. حيث تشمل الخدمات رحلات الطيران والإقامة والنقل ووكلاء الرحلات والجولات والأنشطة وغيرها من الخدمات ذات صلة، والتي قد تم تقييمها وفقًا لمعايير صارمة لضمان الجودة.

يوفر المشغل الوطني للسفر ثروة من المحتوى، ليلهم الزوار باستكشاف إمكانيات سلطنة عُمان السياحية التي لا حدود لها. وتمكن المشغل من خلال خدمات السفر المتنوعة والفريدة من نوعها بتوفير الحجوزات المباشرة والتأكيدات الفورية، مما يسهل لوكلاء السفر الدوليين العثور على الجولات والأنشطة المناسبة للسياح من فئات مختلفة وللشركات المحلية لترويج خدماتهم في الأسواق المستهدفة على نطاق عالمي.

يتعهد المشغل الوطني للسفر بالالتزام باستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 من خلال تعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية رائدة عبر الأسواق المستهدفة بدعم من وزارة التراث والسياحة بهدف إبراز الجمال الطبيعي والتراث العريق والغني الذي تتميز به سلطنة عُمان. وسيواصل المشغل الوطني للسفر تسهيل عمليات الحجز ورقمنتها في الوقت ذاته.

