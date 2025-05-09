الإمارات العربية المتحدة –9 أيار 2025





يسرّ شركة Visa، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات، وشركة Whish Money ش.م.ل، وهي شركة تكنولوجيا مالية إقليمية رائدة، الإعلان عن واحدة من أهم الشراكات الاستراتيجية في المنطقة. ستمكّن هذه الشراكة شركة Whish من الاستفادة من خدمات Visa المتقدمة وتقنياتها في مجال المدفوعات وتحويل الأموال، بينما تسمح لشركة Visa بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من مليون مستخدم لتطبيق Whish. وقد أُقيم حفل توقيع للاحتفاء بهذا التعاون الهام، والذي يمثل فصلاً جديداً في مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة.

علّقت ليلى سرحان، نائبة الرئيس الأولى في Visa والمديرة الإقليمية لمجموعة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان (NALP)، على الشراكة قائلة: "تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية بين Visa وWhish الأولى من نوعها في منطقة المشرق العربي مع شركة محفظة إلكترونية وتحويل أموال، ونتوافق مع Whish في ركائز متعددة، أهمها الثقة والابتكار. ستمكّننا هذه الشراكة من تقديم تقنيات الدفع المتقدمة لدينا لجمهور أوسع، مما يسهّل حركة الأموال بسلاسة وأمان عبر العالم. وبما أن Whish متواجدة بالفعل عالمياً وتواصل توسيع نطاق انتشارها، يمكننا تسهيل نموها الدولي بشكل أكبر من خلال تواجدنا في أكثر من 200 دولة."

وأضاف توفيق كوسا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Whish Money: " يسرّنا بدء هذا التعاون الجديد مع Visa، والذي يشكّل محطة رئيسية في مسيرة Whish Money. من خلال دمج تكنولوجيا وخدمات Visa المتطورة، نحن على استعداد لتعزيز حلول الدفع لدينا وتقديم خدمات مالية أكثر أمانًا وكفاءة لعملائنا. تؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار والتميز في صناعة التكنولوجيا المالية، وهي شهادة على العناية الواجبة الدقيقة والحذرة التي تجريها Visa عند الدخول في مثل هذا الارتباط نظرًا لمعايير الامتثال العالية لديها. لقد مكننا التزامنا بالامتثال والأمن من تحقيق هذه الشراكة الفريدة في المنطقة."

من المتوقع أن يُحدث هذا التحالف الاستراتيجي بين Visa وWhish Money نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية، مقدماً تطورات غير مسبوقة في المدفوعات الرقمية والخدمات المالية إقليمياً وعالمياً. ومع استفادة الشريكين من نقاط قوتهما وتقنياتهما المبتكرة، لن تقتصر الشراكة على دفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل ستضع أيضاً معياراً جديداً للتميز والأمان في هذا القطاع.

نبذة عن Visa:

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V) هي شركة رائدة عالمياً في المدفوعات الرقمية، وتعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. تتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وملاءمة وموثوقية وأماناً، لتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بالجميع في كل مكان، ونرى أن الوصول إلى الخدمات المالية هو أساس مستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.visa.com

نبذة عن Whish Money:

Whish Money هي جزء من مجموعة Talaco التي تأسست عام 2004، وهي متخصصة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتطوير البرمجيات وتحويل الأموال والمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية. كانت Whish واحدة من أوائل منصات التكنولوجيا المالية العالمية التي أحدثت تحولاً في توزيع قسائم الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والألعاب وبطاقات الهدايا، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات المالية للشركات وتجار التجزئة والمستخدمين. مع أكثر من 1200 وكيل في لبنان و3000 نقطة بيع في الإمارات العربية المتحدة، تواصل Whish Money توسيع نطاق انتشارها وتأثيرها. اليوم، لدى Whish مكاتب في لبنان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تخدم أكثر من مليون مستخدم في أكثر من 110 دول.

بصفتها شركة مرخصة ومنظمة من قبل مصرف لبنان المركزي، تلتزم Whish Money التزاماً صارماً بجميع القوانين واللوائح والممارسات الفضلى المحلية والدولية، بما في ذلك التدابير الصارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF). تعمل Whish بشكل وثيق مع السلطات المحلية والدولية للكشف عن الجرائم المالية ومنعها. يضمن إطار الامتثال القوي لديها، المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة والمهنيين ذوي الخبرة، فحص كل معاملة مقابل قوائم المراقبة المحلية والدولية، والتدقيق فيها لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، مما يمكنها من توفير خدمات مالية آمنة وموثوقة لعملائها. https://apps.whish.money/