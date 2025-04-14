المنامة، البحرين – أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق خدمة Visa+ في البحرين، والتي تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام رقم هاتف المستلم فقط. وتتاح هذه الخدمة المبتكرة لعملاء بنك البحرين الإسلامي (BisB) والبنك الخليجي كمرحلة أولية. وتُعدّ البحرين من أوائل الأسواق العالمية التي تُقدّم خدمة Visa+ مما يُمثّل إنجازًا هامًا يُبرز جاهزية السوق لتبني الجيل الجديد من الحلول المالية وتسريع التجارب الرقمية.

وتُمكّن خدمة Visa+ عملاء بنك البحرين الإسلامي والبنك الخليجي من تحويل الأموال إلى حاملي بطاقات الخصم والدفع المسبق من Visa في دول خليجية أخرى باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمتلقي فقط، وبذلك لا يضطر المتلقي لمشاركة معلومات حساسة مثل أرقام البطاقات المكونة من 16 رقماً (رقم الحساب الرئيسي) أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، مما يجعل المعاملة أكثر أماناً وسهولة.

ركّزت المرحلة الأولية من إطلاق الخاصية الجديدة Visa+ في المنطقة على إتاحة إرسال التحويلات المالية عبر الحدود بانسيابية وسلاسة من قبل عملاء بنك البحرين الإسلامي والبنك الخليجي في البحرين وبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات ومصرف قطر الإسلامي في قطر. وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية المرحلة الأولية لبناء منظومة شاملة تستهدف ربط العديد من البنوك عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ثم التوسع إلى باكستان ودول الاتحاد الأوروبي، مما يسهل التحويلات المالية العابرة للحدود لأعداد أكبر من المرسلين والمتلقين على مستوى العالم.

معلقا على إطلاق الخدمة، قال عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "يُمثل إطلاق هذه الخدمة عبر شراكتنا القوية مع Visa، خطوةً مهمةً لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال توفير خدمةٍ هامةٍ لتحويل الأموال عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الأولى، ومع بقية دول العالم مستقبلًا. ونتوجّه بالشكر إلى Visa لاختيارها بنفت لإطلاق هذه الخدمة، كما نشكر بنك البحرين الإسلامي والبنك الخليجي على الانضمام المبكر إلى الخدمة عبر تطبيق "بنفت بي"، ونسعى إلى ضمّ باقي البنوك قريبًا."

وقال أحمد القفاص، مدير عام شركة Visa في البحرين: "نُدرك في Visa أهمية توفير تجربة مدفوعات سهلة وسريعة وآمنة لتحسين حياة الناس في المنطقة. ويشكّل إطلاق خدمةVisa+ بالتعاون مع شركة بنفت "عبر تطبيق بنفت بي" وبنك البحرين الإسلامي والبنك الخليجي خطوة مهمة لإحداث نقلة إيجابية في مشهد إجراء التحويلات المالية وتعزيز كفاءتها وتبسيطها، بهدف وضع تصور جديد لحركة الأموال في البحرين. وإلى جانب تسهيل تجربة مرسلي الأموال، ستعود هذه الخدمة المبتكرة بالفائدة أيضاً على الأسر والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم".

وتساعد خدمة Visa+ المؤسسات المالية على تقديم تجربة أفضل لنقل الأموال إلى جانب تعزيز آليات حماية الخصوصية للمرسل والمتلقي في العديد من الاستخدامات، بما في ذلك المدفوعات المباشرة بين الأفراد (P2P) وصرف التمويلات والتحويلات المالية عبر الحدود. وتساعد خدمة Visa+ شركاء Visa من المؤسسات المالية على تعزيز جهودها التوسعية من خلال ربطها بمنظومة متنامية من الشبكات الآمنة لتحسين تجربة نقل الأموال لتلك المؤسسات وعملائها.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.

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