الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V)، عن فوز سمر نصرالدين، مؤسسة علامة سمر نصرالدين، في برنامجها العالمي الداعم لرائدات الأعمال "هي التالية" (She’s Next) في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع البنك السعودي الأول والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت". ويهدف البرنامج، الذي يندرج في إطار مبادرة Visa العالمية الداعمة لرائدات الأعمال "هي التالية" (She’s Next)، إلى دعم الشركات الصغيرة المملوكة للنساء من خلال تقديم المنح والتوجيه والإرشاد والبرامج التدريبية. وجرى اختيار الفائزة بالبرنامج خلال فعالية خاصة أقيمت في برج الأول بالعاصمة السعودية الرياض يوم 25 فبراير الحالي.

وحصلت سمر نصرالدين، مؤسسة علامة سمر نصرالدين، على منحة قدرها 20,000 دولار تكريماً لإنجازاتها المتميزة في القطاع؛ بينما تلقت هند فهد من علامة سِيزَا، والفائزة بالمركز الثاني، منحةً قدرها 15,000 دولار، في حين حصلت أمل عبدالله من علامة لينن والفائزة بتصويت الجمهور، على منحة قدرها 10,000 دولار.

وتولت لجنة تحكيم خاصة عملية تقييم مستوى تقدم المشاركات في مجال ريادة الأعمال، وقوة معايير الأعمال، والحضور المؤثر على الإنترنت، والقدرة على حل المشكلات المؤثرة على مستوى العمل بثقة عالية. وضمت لجنة التحكيم في عضويتها مصممة الأزياء الشهيرة رزان العزوني، وممثلين عن "منشآت"، وغادة الجربوع - الرئيس التنفيذي للعمليات ورانيا الشريوفي - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وسماح الرشيد - رئيس شركاء الأعمال من بنك الأول. وامتداداً للنجاح الذي حققته الدورات السابقة، ركز البرنامج في دورته لهذا العام على دعم رائدات الأعمال في قطاع الأزياء، واستقطب أكثر من 175 طلب مشاركة من مختلف أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان: "تسعى شركة Visa لتزويد السيدات بالفرص والموارد اللازمة لدعم مسيرتهن في مجال ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي. وشهدنا من خلال هذا البرنامج مستويات استثنائية من الإبداع والابتكار، بما يسهم في رسم ملامح قطاع الأزياء المزدهر في المملكة العربية السعودية. وأتوجه بالتهنئة إلى جميع الفائزات والمتأهلات على مساهماتهن في هذا البرنامج والقطاع عموماً".

وأضاف بيلون: "تسعى Visa من خلال مبادرة ’هي التالية‘ (She's Next) إلى معالجة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال، بما في ذلك الوصول إلى التمويل والتوجيه والموارد اللازمة للتحول الرقمي. وتجسد السيدات المشاركات في البرنامج رؤيتنا المبتكرة التي تنسجم مع أهداف المملكة، والرامية إلى منح النساء أدواراً قيادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

ونجح برنامج "هي التالية" (She’s Next) منذ إطلاقه في عام 2023 بتزويد الكثير من رائدات الأعمال بالتدريب والتوجيه، فضلاً عن تقديم منح تزيد قيمتها على 3 ملايين دولار لمساعدتهن على تنمية أعمالهن. كما كرّم البرنامج المواهب والروح الريادية لعدد من المتأهلات، بما في ذلك نوره الخويطر، مؤسسة مجموعة رافه، واروى السحيم، مؤسسة إن آي.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية حول العالم. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا عبر @VisaCEMEA.

نبذة عن البنك السعودي الأول

البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة ويمتد تاريخه في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 90 عاماً، وخلال هذه الفترة كان شريكاً نشطاً في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة.

ويعد الأول أحد البنوك الدولية الرائدة للشركات والمؤسسات في المملكة، حيث يقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يعد الأول شركة رائدة في المملكة وعلى مستوى المنطقة في مجال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والأسهم والخدمات المصرفية بالجملة للديون والابتكار في قطاع الخدمات الرقمية والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، مما يمهد مسيرتنا نحو تحقيق التحول والتميز في قطاع الخدمات البنكية.

يقدم الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.

يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول في 14 مارس 2021م، عندما كان يُعرف قانونيًا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب). ويعد الأول مؤسسة مالية مرخصة تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وشريكاً في مجموعة إتش إس بي سي.

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