Platform Visa Acceptance تتيح للتجار في المملكة إمكانية الوصول إلى حلول CyberSource للاستفادة من خدمات معالجة المدفوعات، وإدارة الاحتيال، وغيرها

المنصّة تدعم مدفوعات بطاقات "مدى" وتسهم في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي في إطار رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية ، عن استضافة بيانات منصة قبول المدفوعات Visa Acceptance Platform على بنية سحابية محلية داخل المملكة العربية السعودية، وهو تنفيذ يُعد الأول من نوعه عالميًا لشركةVisa ، بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي السعودي (ساما). وبالتالي، سيصبح بإمكان التجار في المملكة قبول المدفوعات بسرعة وأمان أكبر عبر CyberSource، وهي خدمة متاحة على Platform Visa Acceptance، كل ذلك من خلال عملية ربط واحدة فقط مع المنصة.

وتُسهّل هذه الخطوة على أصحاب الأعمال في المملكة تقديم تجارب دفع رقمية سلسة وآمنة لعملائهم، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد رقمي بقدرة تنافسية عالمية.

وتدعم المنصة مجموعة من المعاملات الأساسية في التجارة الحديثة، مثل التفويض يتبعه التحصيل (على مرحلتين)، وخدمة الاحتفاظ ببيانات البطاقة، والمدفوعات المتكررة لبطاقات مدى عند استكمال التصريح الفني للربط بالواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الالكترونية التي أطلقها البنك المركزي السعودي -ساما. كما ستمكّن التجار، ومزوّدي خدمات الدفع، والجهات المصرّح لها بمعالجة المدفوعات في المملكة، تفعيل المحافظ الرقمية للمدفوعات المتكررة، تلبيةً للطلب المتزايد على حلول الدفع الآمنة والمرنة.

وقال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان: "تمثّل استضافة Platform Visa Acceptance لمعالجة المدفوعات محلياً استثماراً متواصلاً من Visa في تعزيز بنيتنا التحتية لأنظمة الدفع بالمملكة، وتأكيدًا على التزامنا بتطوير حلول مبتكرة تدعم شركاءنا من التجار المحليين. وفي ظل وصول نسبة التعاملات غير النقدية في السعودية إلى نحو 79%، فإن جهود Visa لتعزيز بنيتها التحتية للمدفوعات محلياً ستساهم في دفع المرحلة التالية من النمو، بما ينسجم مع المستهدفات الرقمية لرؤية السعودية 2030".

وتخدم Platform Visa Acceptance أكثر من 450 مزوّد خدمات دفع ، وترتبط بأكثر من 100 مزوّد برمجيات مستقل ، لتُسهّل عمليات الدفع لأكثر من 450,000 تاجر نشط شهرياً في 160 دولة باستخدام 50 عملة مختلفة.

من جانبه، قال روب كاميرون، الرئيس العالمي لمنصة لحلول الدفع في Visa: "ستتيح منصة Platform Visa Acceptance للبنوك ومزوّدي خدمات الدفع والتجار معالجة مدفوعات بشكل أسرع وأكثر موثوقية وامتثالاً كاملاً للأنظمة عند استكمالها للتصريح الفني للربط بالواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الالكترونية التي أطلقها البنك المركزي السعودي . كما سيمكن للتجار تعزيز معدلات الموافقة، وتقديم خيارات الدفع عبر مدى والمحافظ الرقمية سواء للمدفوعات المتكررة أو لمرة واحدة، وتزويد المستهلكين بتجربة دفع أكثر سلاسة".

وبهذا الإنجاز، تؤكد Visa مجدداً دورها كشريك موثوق في اقتصاد المملكة الرقمي سريع التطور، عبر دعم التجار المحليين وتوفير حلول دفع مبتكرة وآمنة تواكب المستقبل وتُعزّز النمو وتدعم رؤية المملكة للمدفوعات الرقمية.

نبذة حول شركة Visa

Visa هي شركة رائدة عالمياً بمجال المدفوعات الرقمية مسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V). تسهّل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: Visa.com.

