3 أشهر من التدريب المكثف على الإرشاد والتوجيه وفرص تواصل للشركات الناشئة

22 شركة ناشئة من 12 دولة أفريقية تشارك في الدفعة الرابعة من البرنامج

البرنامج ساهم في تسريع نمو 64 شركة ناشئة وساعدها على زيادة إيراداتها بأكثر من 3 ملايين دولار

الخريجون تمكنوا من جمع أكثر من 55 مليون دولار بعد إتمام البرنامج

مشاركة مصرية متميزة في الدفعة الرابعة من خلال شركتي Flend و MNZL

مصر، القاهرة : أعلنت شركة فيزا Visa، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن فتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج "تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا - Visa Africa Fintech Accelerator". ويهدف هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد على مدار 12 أسبوعًا، إلى تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز تأثيرها في مجال التكنولوجيا المالية. ودعت فيزا شركات التكنولوجيا المالية التي تمتلك منتجًا أوليًا قابلاً للتسويق (MVP) أو حلولًا جاهزة للطرح في السوق في قارة أفريقيا، إلى التقديم للبرنامج والمشاركة فيه قبل 15 أغسطس الحالي.

ويشارك في الدفعة الرابعة من برنامج "تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا" 22 شركة ناشئة من 12 دولة أفريقية، وتقدم هذه الشركات حلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الشمول المالي والنمو الرقمي، في مجالات رقمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإقراض، والمدفوعات الدولية، والرواتب، المدفوعات بين الشركات (B2B)، والمدفوعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ، والبنوك الرقمية.

ويوفر البرنامج دعمًا شاملًا للشركات الناشئة التي تركز على السوق الأفريقي، يشمل الإرشاد والتوجيه، والتدريب المتخصص، وفرص التواصل، وتسهيل الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة للنمو في قطاع التكنولوجيا المالية. ويأتي هذا ضمن التزام فيزا المتواصل بدعم تطور الاقتصاد الرقمي في أفريقيا، كجزء من تعهدها باستثمار مليار دولار بحلول عام 2027 لتحديث منظومة المدفوعات في القارة.

ومنذ إطلاقه في عام 2023، ساهم البرنامج في تسريع نمو 64 شركة تكنولوجيا مالية على ثلاث دفعات، بلغت القيمة التقديرية لمحافظها 1.1 مليار دولار. وشملت هذه الدفعات شركات من 17 دولة، تنشط عملياتها في 31 دولة أفريقية. وتميزت هذه الشركات بمشاركة نسائية قوية، حيث ضمت 62% منها نساء في المناصب القيادية. وخلال فترة التدريب، حققت الشركات المشاركة زيادة في الإيرادات تجاوزت 3 ملايين دولار، بينما تمكن الخريجون لاحقًا من جذب استثمارات تفوق 55 مليون دولار.

عبرت ليلي سرحان النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة فيزا في منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان عن سعادتها بفتح باب التقديم للدفعة الخامسة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، بما يتماشى مع رسالة الشركة لدعم الشركات الناشئة في تطوير حلولها المبتكرة.

وقالت: "نلتزم في فيزا بدعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي في أفريقيا، خصوصًا مع تسارع التحول الرقمي في القارة، ونفخر بتقديم شركات الدفعة الرابعة، التي ستسهم مبادراتها المتنوعة في تحقيق أثر إيجابي على الأفراد والتجار والشركات في المنطقة."

وأضافت: "سيُختتم البرنامج الافتراضي بيوم عرض مباشر (Demo Day)، تُتاح خلاله للشركات الناشئة فرصة استعراض ابتكاراتها أمام نخبة من الفاعلين في المنظومة، بما في ذلك شركاء التمويل، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر".

وفيما يلي الشركات المختارة في الدفعة الرابعة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية في أفريقيا:

BigDot.ai (زيمبابوي): تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليل استخدام النقد من خلال التحول الرقمي، ومدفوعات سلسة، وشمول مالي مدعوم بتقنية البلوكتشين.

(زيمبابوي): تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليل استخدام النقد من خلال التحول الرقمي، ومدفوعات سلسة، وشمول مالي مدعوم بتقنية البلوكتشين. ChatCash (زيمبابوي): تمكن الشركات الصغيرة و المتوسطة من البيع وتلقي المدفوعات عبر تطبيقات المراسلة الشائعة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتعددة اللغات.

(زيمبابوي): تمكن الشركات الصغيرة و المتوسطة من البيع وتلقي المدفوعات عبر تطبيقات المراسلة الشائعة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتعددة اللغات. Credify Africa (أوغندا): تسهم في سد فجوة تمويل التجارة للمستوردين من أفريقيا عبر تسهيل الوصول إلى رأس المال، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات العابرة للحدود.

(أوغندا): تسهم في سد فجوة تمويل التجارة للمستوردين من أفريقيا عبر تسهيل الوصول إلى رأس المال، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات العابرة للحدود. Flend (مصر): شركة تمويل غير مصرفية رقمية توفر حلولًا تقنية تعتمد على البيانات لسد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا.

(مصر): شركة تمويل غير مصرفية رقمية توفر حلولًا تقنية تعتمد على البيانات لسد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا. Hsabati (المغرب): منصة تساعد الشركات على إدارة عملياتها، وجمع البيانات، وتقييم النظام البيئي لتسهيل الوصول إلى التمويل عبر البنوك الشريكة.

(المغرب): منصة تساعد الشركات على إدارة عملياتها، وجمع البيانات، وتقييم النظام البيئي لتسهيل الوصول إلى التمويل عبر البنوك الشريكة. IPT Africa (موريشيوس): تقدم حلول مدفوعات عابرة للحدود تشمل معالجة الرواتب، تسعير العملات الأجنبية في الوقت الفعلي، والمدفوعات المجمعّة في نفس اليوم.

(موريشيوس): تقدم حلول مدفوعات عابرة للحدود تشمل معالجة الرواتب، تسعير العملات الأجنبية في الوقت الفعلي، والمدفوعات المجمعّة في نفس اليوم. Lemonade Payments (كينيا): تقدم حلول مدفوعات رقمية آمنة تعتمد على البلوكتشين، تمكّن الشركات من تقديم محافظ إلكترونية دون التنازل عن خصوصية المستخدم.

(كينيا): تقدم حلول مدفوعات رقمية آمنة تعتمد على البلوكتشين، تمكّن الشركات من تقديم محافظ إلكترونية دون التنازل عن خصوصية المستخدم. Maishapay (جمهورية الكونغو الديمقراطية): منصة مالية شاملة تقدم حلول الرواتب، والمدفوعات الرقمية، وأجهزة نقاط البيع لتسهيل المعاملات.

(جمهورية الكونغو الديمقراطية): منصة مالية شاملة تقدم حلول الرواتب، والمدفوعات الرقمية، وأجهزة نقاط البيع لتسهيل المعاملات. MNZL (مصر): توسع الوصول إلى الائتمان من خلال منصة رقمية للتمويل بضمان الأصول عبر الاستفادة من ملكية المنازل والسيارات.

(مصر): توسع الوصول إلى الائتمان من خلال منصة رقمية للتمويل بضمان الأصول عبر الاستفادة من ملكية المنازل والسيارات. Motito (غانا): سوق لتمويل الأصول يقدم خيارات دفع بديلة لتمكين العملاء من شراء الأصول الأساسية.

(غانا): سوق لتمويل الأصول يقدم خيارات دفع بديلة لتمكين العملاء من شراء الأصول الأساسية. Muda (كينيا): منصة تداول أصول رقمية تركز على المدفوعات العابرة للحدود وحلول السيولة للعملات المستقرة.

(كينيا): منصة تداول أصول رقمية تركز على المدفوعات العابرة للحدود وحلول السيولة للعملات المستقرة. mystocks.africa (بوتسوانا): تبسّط عملية الاستثمار في البورصات الأفريقية من خلال منصة موحدة لتداول جميع الأسهم الأفريقية.

(بوتسوانا): تبسّط عملية الاستثمار في البورصات الأفريقية من خلال منصة موحدة لتداول جميع الأسهم الأفريقية. OKO Finance Ltd (ساحل العاج): توزع تأمينًا مناخيًا مؤتمتًا يساعد المزارع على تعزيز مرونته المناخية ويقلل من مخاطر البنوك في تمويل المشاريع الزراعية.

(ساحل العاج): توزع تأمينًا مناخيًا مؤتمتًا يساعد المزارع على تعزيز مرونته المناخية ويقلل من مخاطر البنوك في تمويل المشاريع الزراعية. PressPayNg (نيجيريا): منصة مالية تركز على التعليم تقدم خدمات مصرفية، وتمويل، وادخار، وتأمين لمساعدة الأسر والطلاب على تمويل التعليم.

(نيجيريا): منصة مالية تركز على التعليم تقدم خدمات مصرفية، وتمويل، وادخار، وتأمين لمساعدة الأسر والطلاب على تمويل التعليم. Sevi (كينيا): تسهّل المدفوعات بين الشركات (B2B) ضمن سلاسل القيمة غير الرقمية، مما يعزز الكفاءة في الائتمان، والمدفوعات، والتسويات.

(كينيا): تسهّل المدفوعات بين الشركات ضمن سلاسل القيمة غير الرقمية، مما يعزز الكفاءة في الائتمان، والمدفوعات، والتسويات. Shiga Digital Inc (نيجيريا): توفر وصولًا مبسطًا إلى حلول التمويل اللامركزي من خلال حساب Defi مخصص للأسواق الأفريقية.

(نيجيريا): توفر وصولًا مبسطًا إلى حلول التمويل اللامركزي من خلال حساب مخصص للأسواق الأفريقية. ShopOkoa (كينيا): تقدم حلول ائتمان ومدفوعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتعمل كنظام قائم على العضوية يجمع بين الادخار اليومي، والتمويل القائم على الإيرادات، وتتبع التدفقات النقدية بشكل آلي .

(كينيا): تقدم حلول ائتمان ومدفوعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتعمل كنظام قائم على العضوية يجمع بين الادخار اليومي، والتمويل القائم على الإيرادات، وتتبع التدفقات النقدية بشكل آلي Startbutton (نيجيريا): تسهل على الشركات التوسع في أفريقيا عبر معالجة المدفوعات بالعملة المحلية دون الحاجة لإنشاء مكاتب محلية.

(نيجيريا): تسهل على الشركات التوسع في أفريقيا عبر معالجة المدفوعات بالعملة المحلية دون الحاجة لإنشاء مكاتب محلية. Twiva (كينيا): منصة تجارة اجتماعية تُمكن الشركات من تسويق وإعادة بيع منتجاتها عبر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

(كينيا): منصة تجارة اجتماعية تُمكن الشركات من تسويق وإعادة بيع منتجاتها عبر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. Vittas (نيجيريا): توفر لمقدمي الرعاية الصحية تمويلًا مخصصًا، وأدوات رقمية، وحلول دفع لتحسين جودة الرعاية.

(نيجيريا): توفر لمقدمي الرعاية الصحية تمويلًا مخصصًا، وأدوات رقمية، وحلول دفع لتحسين جودة الرعاية. Woliz (المغرب): منظومة تكنولوجيا مالية تحوّل المتاجر الصغيرة إلى مراكز رقمية من خلال حلول مكافآت الولاء والمدفوعات والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

(المغرب): منظومة تكنولوجيا مالية تحوّل المتاجر الصغيرة إلى مراكز رقمية من خلال حلول مكافآت الولاء والمدفوعات والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. Zazu (جنوب أفريقيا): بنك رقمي يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية، ويوفر حسابات أعمال رقمية، وإدارة نفقات، وفواتير، وأدوات محاسبة.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء أكثر من 215 مليار معاملة دفع بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة سنوياً. وتتمثل مهمتها في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وملاءمة وموثوقية وأمناً، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. تؤمن الشركة بأن الاقتصادات الشاملة تشجع على التقدم وترى أن الوصول إلى الخدمات المالية أمر أساسي لمستقبل حركة المال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Visa.com.

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