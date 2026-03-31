القاهرة : أعلنت شركة Visa، الشركة الرائدة عالمياً بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها التقنية Visa Intelligent Authorization، وذلك ضمن منصة Visa Acceptance Platform ، تهدف إلى مساعدة المؤسسات المُحصِّلة مثل البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الدفع للتجار، في إعادة تشكيل آليات معالجة المدفوعات وتحسين كفاءة قرارات الموافقة على المعاملات من خلال اتصال واحد عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) ، مما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطة بالبنية التحتية التقليدية.

تُعد عملية "الموافقة" الركيزة الأساسية لمنظومة المدفوعات الرقمية، حيث تقوم المؤسسات المُحصِّلة بإرسال طلبات الموافقة في الوقت الفعلي عبر شبكات البطاقات إلى البنوك المُصدِرة لاتخاذ قرار القبول أو الرفض في غضون ثوانٍ معدودة. إلا أن العديد من المنصات التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات التجارة الحديثة من حيث المرونة التنظيمية أو الجاهزية التشغيلية، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الموافقة، وارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة تعقيد الامتثال، وبطء التوسع في تجارب الدفع الجديدة والقطاعات والأسواق المختلفة.

و يأتي اطلاق Visa Intelligent Authorization استجابة لمواجهة هذه التحديات من خلال تقديم نموذج أكثر تطورًا ومرونة لإدارة عمليات الموافقة، تُمكّن من معالجة المعاملات عبر الشبكات العالمية والمحلية الرئيسية للبطاقات من خلال تكامل واحد. ويحقق الحل مستويات أداء استثنائية، بنسبة توافر تصل إلى 99.999%، و متوسط معدل موافقة عالمي يبلغ 96.3%، ما يضعه ضمن أعلى المعدلات على مستوى القطاع. ويمكن نشره كمعالج رئيسي لعمليات الموافقة لدى المؤسسات المُحصِّلة أو كحل تكميلي يعزز من كفاءة الأنظمة القائمة، بما يدعم استمرارية الأعمال والتعافي، ويوسّع القدرات التشغيلية دون الحاجة إلى استبدال البنية التحتية الحالية.

اكدت ليلى سرحان، نائب رئيس Visa و المدير العام للشركة فى منطقة شمال أفريقيا و المشرق و باكستان: "تتطور التجارة بسرعة، والمستحوذون بحاجة إلى بنية تحتية للتفويض يمكنها مواكبة هذا التطور. ومع ذلك، لا تزال الكثير من المعاملات تعمل على أنظمة قديمة صُممت لعصر مختلف. Visa Intelligent Authorization كحل لمواجهة التحديات في معالجة المدفوعات من خلال واجهة واحدة تغطي الشبكات المحلية والعالمية، مما يوفر موثوقية أعلى اليوم واستعدادًا لما هو قادم."

ويمنح النظام الجديد المؤسسات المالية القدرة على نشر التقنية كمعالج موافقة أساسي أو كحل تكميلي لتعزيز مرونة الأنظمة القائمة، مما يدعم استمرارية الأعمال والقدرة على التعافي من الأزمات التقنية، فضلاً عن تحسين إدارة المخاطر وتقليل الاحتكاك في دورة المعاملات المالية، وصولاً إلى عمليات تسوية أكثر سرعة ودقة. وتتيح Visa هذا النظام حالياً للمؤسسات المُحصِّلة المؤهلة كجزء من منصة Visa Acceptance Platform، بما يوفر أساسًا مرنًا وقابلًا للتوسع لمعالجة المدفوعات الحديثة، تماشيًا مع التطور المستمر في القطاع.

