دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن لف، أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق "بطاقة Visa متعددة العملات" التي تتيح للعملاء الدفع عالمياً باستخدام بطاقة واحدة، حيث يتم توجيه المعاملات تلقائياً إلى حساب العملة الأنسب. ويمثل هذا الإطلاق سابقة عالمية لتقنية "Visa Flex Credential" التي تدعم العملات المتعددة لإجراء المعاملات العابرة للحدود.

وتتيح هذه البطاقة للعملاء الاحتفاظ بالرصيد وإنفاقه بالدرهم الإماراتي بالإضافة إلى العملات العالمية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والدولار الكندي والدولار الأسترالي، ويتم إدارة كل ذلك في نفس اللحظة عبر تطبيق لف. وتستهدف هذه البطاقة متعددة العملات المسافرين الدائمين والمتسوقين من الخارج والعملاء ذوي الاحتياجات المالية الدولية، إذ تُسهل عليهم إدارة بطاقات متعددة أو تحويل العملات يدوياً.

وتعتمد هذه الخدمة على تقنية "Visa Flex Credential"، التي تقوم بالاختيار التلقائي والذكي لحساب العملة الأنسب لحامل البطاقة لإتمام عملية الدفع. ويمكن للعملاء الإنفاق عالمياً باستخدام بطاقة واحدة، بينما يتم تحويل المعاملات تلقائياً إلى الدرهم الإماراتي في حال عدم كفاية الرصيد بالعملة الأجنبية، ما يضمن سلاسة عمليات الدفع ويقلل من عمليات تحويل العملات الأجنبية الإضافية في الخارج.

وفي هذا السياق، قال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "بإطلاق بطاقة متعددة العملات، يساهم بنك لف في تسهيل الإنفاق العالمي، حيث تساعد العملاء على استخدام عملات متعددة بسلاسة ضمن بطاقة واحدة وآمنة للخصم المباشر، ما يؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعينا الدائم في لف إلى تطوير عروضنا وتجربتنا الرقمية بما يفيد عملاءنا. ويعكس إطلاق بطاقة متعددة العملات ومدعومة بتقنية ’Visa Flex Credential‘ تركيزنا على الابتكار وراحة العملاء وإتاحة لهم حرية الاختيار".

ومن جانبها، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـVisa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نسعى من خلال هذه الخطوة الأولى من نوعها التي تتيح استخدام بطاقة متعددة العملات بتقنية ’Visa Flex Credential‘ لإجراء المعاملات العابرة للحدود، إلى أن نوفر للمستهلكين مزيداً من الراحة والمرونة والتحكم في طريقة الدفع، فضلاً عن إعطاء البنوك حلاً قابلاً للتطوير لتعزيز عروضها الرقمية. ومع استمرار نمو الإنفاق العابر للحدود من دولة الإمارات، تلتزم Visa بتقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتوسع إمكانيات الدفع الرقمي".

يسهم إطلاق هذه البطاقة الجديدة في دعم استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني الشاملة الرامية لتعزيز ريادته الرقمية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية العابرة للحدود. أما بالنسبة لبنك لف، فتمثل بطاقة العملات المتعددة ركيزة أساسية في خارطة طريق نموه الرقمي، بما يعزز مكانته كبنك رقمي رائد في مجال تقديم الخدمات المصرفية العصرية في المنطقة، ويدعم في الوقت نفسه زيادة تفاعل العملاء ونشاط المعاملات الدولية.

