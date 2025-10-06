عمان، الأردن - أعلنت Visa اليوم عن إطلاق مشروع تجريبي للتمويل المسبق باستخدام العملات الرقمية المستقرة عبر منصة Visa Direct، منصة نقل الأموال العالمية التي تربط بين 11 مليار بطاقة وحساب مصرفي ومحفظة رقمية مؤهلة. وتستهدف هذه الخطوة تحديث طريقة تمويل الشركات لمدفوعاتها عبر الحدود، لتصبح أسرع وأكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تعزيز السيولة وتطوير العمليات المالية في الاقتصاد الرقمي.

وقد اعتمدت التحويلات المالية عبر الحدود لعقود طويلة على أنظمة بطيئة ومرتفعة التكلفة، تتطلب حجز رؤوس الأموال مسبقاً. ومن خلال هذا المشروع التجريبي، ستختبر Visa Direct استخدام العملات المستقرة كمصدر تمويل جديد بهدف تقليل التعقيدات، وتسريع الوصول إلى السيولة، ومنح المؤسسات المالية مرونة أكبر في إدارة المدفوعات العالمية.

وقال كريس نيوكيرك، رئيس حلول الأعمال وحركة الأموال لدى Visa: "لقد اعتمدت المدفوعات عبر الحدود لفترة طويلة على أنظمة تقليدية بطيئة. ومن خلال دمج Visa Direct مع العملات المستقرة، نؤسس لمرحلة جديدة تُتيح نقل الأموال فوراً على مستوى العالم، مما يمنح الشركات خيارات أوسع في طرق الدفع."

أهمية المشروع

تعزيز السيولة: من خلال التمويل المسبق بالعملات المستقرة، لم تعد الشركات مضطرة إلى حجز مبالغ كبيرة بالعملات التقليدية، مما يبقي رؤوس الأموال قيد الاستخدام مع ضمان تغطية المدفوعات.

تحديث إدارة الخزينة: تتيح هذه الخدمة للمؤسسات نقل الأموال في غضون دقائق بدلاً من أيام، مما يجعل إدارة السيولة أكثر ديناميكية واستجابة.

الاستقرار وإمكانية التنبؤ: توفر العملات المستقرة آلية تسوية مستقرة تقلل من التعرض لتقلبات أسعار العملات المحلية وتسهم في تعزيز استقرار العمليات المالية.

خفض التكاليف: إمكانية تنفيذ التمويل المسبق بوتيرة أعلى من دون تكاليف إضافية.

آلية عمل المشروع التجريبي

التمويل المسبق بالعملات المستقرة: ترسل الشركات عملات مستقرة إلى Visa بدلاً من العملات التقليدية لتغطية المدفوعات. وتتعامل Visa مع هذه العملات على هيئة "أموال مودعة في الحساب".

الفئة المستهدفة: البنوك، وشركات التحويل، والمؤسسات المالية التي تحتاج إلى طرق أسرع وأكثر مرونة لإدارة السيولة عبر الحدود.

التوافر: تتعاون Visa حالياً مع شركاء محددين يستوفون معايير المشروع التجريبي، مع خطط لتوسيع نطاقه خلال عام 2026.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام شركة Visa المستمر بتشكيل مستقبل حركة الأموال عبر تعزيز السرعة والمرونة والجاهزية لمواكبة متغيرات العصر الرقمي. فمن خلال الجمع بين النطاق الواسع لشبكة Visa العالمية وما تتسم به من موثوقية عالية، إلى جانب برمجة البلوك تشين، والشراكة مع أبرز مزودي خدمات الدفع لتطبيقات التمويل المسبق، تسهم Visa في تحديث المدفوعات العابرة للحدود للشركات والمؤسسات المالية والمستهلكين حول العالم.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.

-انتهى-

#بياناتشركات