دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق تطبيق Visa Commercial Pay-Mobile لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة فيزا، ليكون بذلك أول بنك في الدولة يقدم هذه الخدمة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى رقمنة المدفوعات، وفي الوقت نفسه تقدم عرض مميز وفريد لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز كفاءة المدفوعات، مع الارتقاء بمستوى الأمان والأتمتة وعمليات التسوية من خلال بيانات الاعتماد المُرمزة.

وأطلقت خدمة Visa Commercial Pay-Mobile المصممة خصيصاً للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر طريقة سهلة وآمنة لإدارة النفقات. كما تتيح الخدمة للموظفين إتمام المدفوعات باستخدام بطاقات فيزا الافتراضية على أجهزتهم المحمولة من خلال محافظ رقمية مثل "أبل باي" أو "جوجل باي". وترتقي هذه الحلول بالإمكانات الحالية للبطاقات الافتراضية، إذ تُقدم بيانات اعتماد افتراضية مُرمزة، مما يُحسن مستوى الأمان ويعزز القدرة على التحكم في الوقت الفعلي وإدارة النفقات ضمن المحافظ الرقمية، الأمر الذي يتيح بدوره استخدام البطاقات الافتراضية لإتمام المدفوعات المباشرة عبر أجهزة نقاط البيع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا التعاون مع فيزا لإطلاق حل Visa Commercial Pay–Mobile، الذي يمثل إضافة نوعية لمجموعة حلول الدفع المبتكرة التي نقدمها لعملائنا من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتمكين الشركات من خلال تزويدها بأحدث الأدوات المالية المتطورة. وكلنا ثقة بأن عرض القيمة الجديد الذي نقدمه لعملائنا سيوفر لهم مستوى أعلى من المرونة والتحكم في مدفوعات شركاتهم، سواء المادية أو عبر الإنترنت."

ومن جانبها، قالت سليمة جوتييفا نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعكس شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا بتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات والخدمات المالية. ويشكل إطلاق الخدمة الأولى من نوعها Visa Commercial Pay–Mobile في الدولة بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني نقلة نوعية، حيث توفر للشركات وسيلة أكثر كفاءة وأماناً لإدارة مدفوعاتها ونفقاتها. ونلتزم بمواصلة العمل مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم مزيد من الحلول المخصصة، بما يدعم التحول الرقمي للشركات المحلية ويلبي الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وفي ظل التحديات الحالية المتعلقة باعتماد حلول الأتمتة والرقمنة لإتمام المدفوعات بين الشركات، تهدف الإمكانات التي توفرها البطاقات الافتراضية من بنك الإمارات دبي الوطني وفيزا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات عبر البطاقات، من خلال تعزيز مزايا رأس المال العامل وتوفير حلول مُرمزة من خلال قنوات آمنة. كما توفر تحليلات مهمة للمساعدة في اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، والتخطيط للأعمال، وتمكين الدفع عبر الهاتف المحمول.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:Emirates NBD)، هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتمتلك حضوراً في 13 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 9 ملايين عميل. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول المجموعة 997 مليار درهم (ما يعادل حوالي 271 مليار دولار أمريكي). وتدير المجموعة عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا بإجمالي 848 فرعاً و4,601 جهاز صراف آلي. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

وتقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الخدمات لعملائها من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتُعد المجموعة من المشاركين الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث يتم إجراء 97% من جميع المعاملات المالية والطلبات خارج فروعها. كما تدير المجموعة ليف، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون مستخدم، ولا يزال أسرع بنوك المنطقة نمواً.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة حول شركة Visa

Visa هي شركة رائدة عالمياً بمجال المدفوعات الرقمية مسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V). تسهّل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Visa.com.

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