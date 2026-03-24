أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين، عن تحديث معايير الأهلية وإطار التأهل ضمن برنامج كبار العملاء (VIP)، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مزايا البرنامج وتوسيع نطاق الاستفادة منه. وتشمل التحديثات خفض عدد من المتطلبات الأساسية وإطلاق مسارات جديدة تتيح التعرف إلى المستخدمين ذوي التعاملات الكبيرة ودعمهم في مراحل مبكرة مع توسّع نشاطهم على المنصة، بما يعزّز تجربة الاستخدام ويرفع من تنافسية البرنامج.

وقالت كاثرين تشين، رئيسة قسم كبار العملاء والمؤسسات في بينانس: "نواصل تطوير برنامج كبار العملاء (VIP) ليعكس بشكل أفضل تنوّع المستخدمين ذوي التعاملات الكبيرة الذين يساهمون في نمو بينانس عبر التداول والاحتفاظ بالأصول والاستثمار، مع التركيز على دعمهم في مراحل مبكرة من رحلتهم مع توسّع نشاطهم".

وأضافت: "من خلال تبسيط المتطلبات وتحديث معايير التأهل، نوسّع الوصول إلى مزايا كبار العملاء (VIP) مع الحفاظ على ارتباط التدرّج بمستويات نشاط مستمرة وقابلة للقياس. كما تسهم هذه التحديثات في تعزيز السيولة وتحسين تجربة الخدمات التي يعتمد عليها المستخدمون النشطون. وقد تجاوز عدد مستخدمي بينانس 300 مليون مستخدم في نهاية عام 2025، ونواصل العمل لتحقيق هدف الوصول إلى مليار مستخدم على المدى الطويل".

وتعمل بينانس على تسهيل التقدّم بين مستويات البرنامج مع الحفاظ على معايير واضحة للنشاط، حيث خفّضت المتطلبات المرتبطة بالاحتفاظ بعملة BNB للمستويات VIP 1 إلى VIP 3، مع توحيدها عبر برامج VIP. وأصبحت المتطلبات الجديدة أكثر مرونة، ما يسهّل على المستخدمين التدرّج ضمن المستويات الأولى.

كما خفّضت المنصة المتطلبات المرتبطة بحجم التداول في العقود الآجلة خلال فترة 30 يوماً للمستويات VIP 1 إلى VIP 3، بما يتماشى مع طبيعة السوق الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل التأهل أكثر واقعية وملاءمة لظروف السوق، مع الحفاظ على توازن هيكل الرسوم، حيث تم إجراء تعديلات طفيفة على رسوم بعض المستويات، فيما بقيت مستويات أخرى دون تغيير.

واعتمدت بينانس أيضاً إطاراً جديداً للتأهل ضمن برنامج Holder للمستخدمين الذين يتأهلون عبر الاحتفاظ بالأصول أو الاستثمار، بما في ذلك Binance Earn، مع توسيع نطاق المستويات ليصل حتى VIP 9. كما أدرجت احتساب أرصدة BNB وأصول حساب Alpha ضمن إجمالي الأصول، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في توزيع أصولهم عبر المنتجات المختلفة مع الحفاظ على أعلى مستوى VIP مؤهلين له.

كما أطلقت بينانس تصنيف VIP Rising Star، وهو مسار جديد يهدف إلى التعرف على المستخدمين ذوي الإمكانات العالية ودعمهم في رحلتهم نحو برنامج كبار العملاء (VIP). ويشمل هذا التصنيف المستخدمين الذين يبلغ متوسط صافي أصولهم خلال 30 يوماً 30,000 دولار أمريكي أو أكثر، بما في ذلك ما لا يقل عن 5 عملات BNB، حيث يحصلون على دعم مخصص وإمكانية الوصول إلى فعاليات مختارة وفرص حصرية تساعدهم على تسريع انتقالهم إلى مستويات كبار العملاء (VIP).

ويُعد برنامج بينانس لكبار العملاء (VIP) برنامجاً متعدد المستويات موجهاً للمستخدمين الذين يحققون مستويات نشاط متقدمة في التداول والقروض وإدارة الأصول، ويوفّر مزايا تشمل رسوماً أقل وحدوداً أعلى ودعماً ذا أولوية ورؤى متقدمة ومزايا حصرية ودعوات لفعاليات وغيرها. ولمزيد من المعلومات حول تحديثات البرنامج، يرجى زيارة هذا الرابط.

إخلاء المسؤولية: تخضع أسعار الأصول الرقمية لمخاطر سوقية عالية وتقلبات سعرية كبيرة. وقد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تتمكن من استرداد المبلغ المستثمر. تتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. لا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية. ينبغي الاستثمار فقط في المنتجات التي تفهمها وتدرك مخاطرها. كما يُنصح بتقييم خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية ومستوى تقبلك للمخاطر، واستشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ولا يُعد هذا المحتوى نصيحة مالية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة شروط الاستخدام و تحذير المخاطر.

تُعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين تقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بينانس بثقة أكثر من 310 ملايين مستخدم في أكثر من 100 دولة، بفضل مستويات الأمان المتقدمة والشفافية وسرعة تنفيذ التداول، إلى جانب أنظمة حماية المستثمرين ومجموعة واسعة من منتجات الأصول الرقمية وخدماتها التي تمتد من التداول والخدمات المالية إلى التعليم والأبحاث والمبادرات المجتمعية والمدفوعات والخدمات المؤسسية وحلول Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة أصول رقمية شاملة تسهم في تعزيز حرية المال وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية على مستوى العالم، انطلاقاً من الأصول الرقمية كوسيلة أساسية لتحقيق ذلك.

نبذة عن Binance VIP & Institutional

توفّر Binance VIP & Institutional للمؤسسات وعملاء إدارة الثروات الخاصة بنية متقدمة لإدارة الأصول، إلى جانب خدمات VIP مخصصة وأدوات تداول مؤسسية متكاملة تغطي مختلف مراحل التداول على أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين. وبفضل خبرة عميقة في الخدمات المالية عبر الأسواق التقليدية والرقمية، يقدّم فريق عالمي من الخبراء الموثوقين دعماً متخصصاً لعملاء VIP & Institutional، بما يمكّنهم من الاستفادة بثقة من أعلى مستويات السيولة وأفضل ظروف التداول في السوق.

