القاهرة، مصر – أعلن كل من ستاندرد تشارترد، وحاضنة الأعمال التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab ، وVillage Capital عن انطلاق أول دفعة من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" ضمن مبادرة "صنّاع المستقبل" في مصر، والإعلان عن رائدات الأعمال المشاركات في هذه الدورة. ويُعد البرنامج الممول من مؤسسة ستاندرد تشارترد، جزءاً من مبادرة البنك العالمية "صنّاع المستقبل".

يمتد برنامج التسريع العالمي على مدار ثلاثة أشهر، ويهدف إلى تمكين رائدات الأعمال الطموحات اللاتي يقُدن شركات ناشئة قائمة على التكنولوجيا أو مدعومة بها. ومع انطلاق أول دفعة في مصر، يجسد البرنامج التزاماً راسخاً بدعم التنوع بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع التكنولوجي، وبناء منظومة ريادة أعمال أكثر شمولاً واستدامة في البلاد.

بعد عملية تقديم ومراجعة دقيقة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، تم اختيار 11 شركة ناشئة تقودها نساء من بين 240 طلباً للانضمام إلى أول دفعة من البرنامج في مصر. وستنخرط هذه الشركات في برنامج متكامل يشمل ورش عمل متقدمة، وجلسات إرشاد عملية، وحوارات ملهمة مع خبراء في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب دعم مخصص للاستعداد للاستثمار.

وخلال فترة البرنامج، ستخوض المشاركات تجربة تسريع عالمية المستوى تهدف إلى تعزيز جاهزية مشاريعهن للنمو المستدام، وبناء استراتيجيات أكثر مرونة وتأثيراً. وفي ختام الرحلة، ستتاح لهن الفرصة للتنافس على تمويل يصل إلى 10,000 دولار أمريكي كرأس مال تأسيسي دون حقوق ملكية، ما يمنحهن دفعة قوية لتوسيع أعمالهن وإحداث أثر إيجابي ومستدام داخل مجتمعاتهن.

وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي في ستاندرد تشارترد مصر: "يمثل إطلاق برنامج صنّاع المستقبل "المرأة والتكنولوجيا" في مصر خطوة استراتيجية تعكس التزامنا العميق بدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل من خلال الابتكار وريادة الأعمال. فبدعمنا لـ11 شركة ناشئة تقودها نساء استثنائيات، نحن لا نستثمر في أفكار فحسب، بل في مستقبل أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة. هذا البرنامج يجسد رؤيتنا لتمكين الجيل القادم من صنّاع التغيير، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وسد الفجوة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مستقبل يكون فيه الابتكار حقاً شاملاً للجميع."

وأضاف أيمن إسماعيل، المدير المؤسس لحاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أونسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "منذ تأسيس الحاضنة عام 2013، التزمنا بتمكين رواد الأعمال المصريين ودعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قادرة على النمو والتأثير. ويسعدنا اليوم أن نحتفي بانطلاق أول دفعة من برنامج المرأة والتكنولوجيا ضمن مبادرة صنّاع المستقبل، بمشاركة رائدات أعمال متميزات يقدمن حلولاً مبتكرة ويخترقن مجالات جديدة في عالم التكنولوجيا. هذا المسرّع سيمنحهن المعرفة والإرشاد والدعم الاستثماري اللازم لتوسيع مشاريعهن، وبناء شركات أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق أثر حقيقي ومستدام في السوق المصري والإقليمي."

يستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مراحلها الأولى التي تقودها نساء في مصر، ممن يمتلكن منتجاً أولياً جاهزاً أو نموذجاً عملياً مثبتاً لفكرة العمل. ويُشترط أن تضم كل شركة مؤسسة واحدة على الأقل تتراوح أعمارها بين 18 و35 عاماً، وأن تتماشى مشاريعهن مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يعزز البعد المجتمعي والاستدامة في مسار أعمالهن.

وبعد عملية تقييم دقيقة متعددة المراحل، تم اختيار إحدى عشرة شركة ناشئة من قبل لجنة تحكيم مرموقة ضمت نخبة من الخبراء والممارسين في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة والابتكار. شملت اللجنة كلاً من: ياسمين عادل، رئيس قسم أمن المعلومات، وندى عبد الله، مديرة المشاركة المجتمعية في ستاندرد تشارترد؛ جيسي كاروجا، محلل استثمار في Village Capital؛ الأستاذ أيمن إسماعيل، المدير المؤسس لحاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ الدكتور معتز درويش، أستاذ ممارسة في الاستراتيجية والابتكار وريادة الأعمال، وكلاهما يمثلان كلية أونسي ساويرس لإدارة الأعمال؛ محمد يونس، مؤسس ونائب رئيس شركة CATS ومستشار تدريب للشركات الناشئة؛ إضافةً إلى أعضاء من فريق حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، من بينهم لينا زلات، المدير التنفيذي، غادة حافظ، نائبة المدير، وسيف حكيم، مدير المسرّع، وآخرون.

ومن بين أكثر من 240 طلباً، تقدمت 63 شركة ناشئة إلى مرحلة المقابلات، ثم 25 شركة إلى المعسكر التدريبي، و20 شركة إلى مرحلة التقييم النهائي، ممثلةً 13 قطاعاً مختلفاً. وفي النهاية، تم اختيار 11 شركة ناشئة واعدة للانضمام إلى أول دفعة من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في مصر.

تمثل هذه الشركات ستة قطاعات متنوعة تُجسّد اتساع نطاق الابتكار في مشهد ريادة الأعمال المصري، وتشمل: Smart Content )التعليم الإلكتروني(، Smart Solar(تكنولوجيا الألواح الشمسية)،Aziza (الرعاية الصحية)، Learning Rockets (التعليم الإلكتروني)، Leona Pet Plan (تأمين الحيوانات الأليفة)، Encore Plus (التجارة الإلكترونية)، Green Flames (حلول التصنيع)، Tribe (التعليم الإلكتروني)، Tutoruu (التعليم الإلكتروني)، Trace (التعليم الإلكتروني)، وThe Copywriter (التعليم الإلكتروني).

وبينما تُعد هذه هي الدفعة الأولى في مصر، فقد تم تنفيذ مبادرة صنّاع المستقبل من ستاندرد تشارترد منذ سنوات في أسواق أخرى تشمل: البحرين، بوتسوانا، غانا، كينيا، نيجيريا، باكستان، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، وزامبيا. وحتى اليوم، دعمت المبادرة أكثر من 4,000 مؤسسة نسائية في 17 سوقاً حول العالم.

نبذة عن مؤسسة ستاندرد تشارترد مؤسسة ستاندرد تشارترد (SCF)

هي منظمة خيرية تعالج عدم المساواة من خلال تعزيز المزيد من الإدماج الاقتصادي للشباب المحرومين، وخاصة الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة. وتركز برامجها على قابلية التوظيف وريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال الشباب والباحثين عن عمل على الوصول إلى المهارات والشبكات والفرص والدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق القوة الاقتصادية والمشاركة.

تأسست SCF في عام 2019 ، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز (رقم المؤسسة الخيرية رقم 1184946) وهي الشريك الرئيسي لتسليم صانعي المستقبل من قبل ستاندرد تشارترد ، وهي مبادرة عالمية للتمكين الاقتصادي للشباب. www.sc.com/scfoundation

نبذة عن ستاندرد تشارترد:

ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

نبذة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة و حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة:

أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. تعتبر الجامعة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات كما تعد جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

تقدم الجامعة 39 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (اي يو سي فنتشر لاب - AUC Venture Lab) هي أول حاضنة جامعية للشركات الناشئة في مصر والحاصلة على 10 جوائز دولية كأفضل حاضنة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط. تساعد الحاضنة رواد الأعمال على إطلاق وتنمية شركاتهم الناشئة التكنولوجية وتهيئتها للاستثمار بينما توفر للمجتمع الجامعي فرصة للتواصل مع رواد الأعمال والاستفادة من خبراتهم.

منذ تأسيسها في ٢٠١٣، خرجت الحاضنة 400 شركة ناشئة استطاعت توفير أكثر من ١٢ ألف فرصة عمل وحشد استثمارات تجاوزت ٥ مليار جنيه ومن أبرز خريجيها: سويفل في مجال النقل، كوينز في مجال الغذاء، الجمعية في مجال التكنولوجيا المالية، رولوجي في مجال الصحة، دنتاكارتس في مجال التجارة الالكترونية، كليكيت في مجال المدفوعات، أوركاس في مجال التعليم.

نبذة عن فيليدج كابيتال

تعمل فيليدج كابيتال على تطوير وإعادة ھیكلة نظام ریادة الأعمال في العالم لدعم رواد أعمال المستقبل. والمعروف عنھا استخدام طرق رائدة لدعم المؤسسين الذين يبنون حلولاً للتحديات الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، تقدم فيليدج كابيتال رأس المال الاجتماعي والمالي الضروري للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة لتعظيم نمو الأعمال والأثر المجتمعي.

تعمل فيليدج كابيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام ٢٠١٨، حيث قدمت أكثر من ١١ برنامجًا لريادة الأعمال. وقد دعمت أكثر من ١٢٠ شركة ناشئة محلية تعمل في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والصحة المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والعدالة الصحية.

