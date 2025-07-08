اﻟرﯾﺎض، أﻋﻠن ventures tali، ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ stc، ﻋن ﻗﯾﺎدة ﺟوﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻﻛوك وأدوات اﻟدﯾن واﻟذي ﯾﺷﮭد ﻧﻣوا ﻋﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. وﻣن ﺷﺄن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أن ﯾﻌزز اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻻﺑﺗﻛﺎر وإﯾﺟﺎد ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت وﻧﻣﺎذج أﻋﻣﺎل ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة، وﯾﻌد ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﻘطﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﺛل أول اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ.

وﺗﻌﻣل ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣرﺧﺻﺔ ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺣﺟﺎﻣﮭﺎ وﻗطﺎﻋﺎﺗﮭﺎ، ﻣﺛل اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺻﺣﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻏﯾرھﺎ، ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻠول ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ واﺣدة ﻣن أﺳرع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻣوًا ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻗﻧوات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺋﺎت )أﻓراد وﻣؤﺳﺳﺎت( ﺣﯾث ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2 ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي و ﺷﮭدت اﺻداراﺗﮭﺎ ﻟﻠﺻﻛوك ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻧﻣواً ﯾﺑﻠﻎ 459٪. ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن 180 اﻟف ﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.

وﯾﺄﺗﻰ ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ظل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺳﺎرع اﻟذي ﯾﺷﮭده ﺳوق اﻟﺻﻛوك وأدوات اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، واﻟذي ﺷﮭد ﻧﻣوًا ﻣﻠﺣوظًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2024م، ﺣﯾث وﺻل ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﯾﮫ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 140 ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي. وﻗد ﻟﻌﺑت ﻣﻧﺻﺎت طرح أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣرﺧﺻﺔ دورًا ﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ ھذا اﻟﺗوﺳﻊ، ﺣﯾث ﺗم إﺻدار ﺻﻛوك ﺑﻘﯾﻣﺔ 3.5 ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي، ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ %127.36 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي. ﻛﻣﺎ ﺷﮭد اﻟﺳوق ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻛﺑﯾراً ﻓﻲ ﻋدد اﻹﺻدارات، ﺑﻧﻣو ﺳﻧوي ﻗدره %317.62 ﻣن 1,084 ﺻﻛﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم 2023م إﻟﻰ 4,527 ﺻﻛﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم 2024م.

وﯾﮭدف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟـ stc ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻗدرة ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗوﺳﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ، وﯾُﻣﻛّﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ.

وﻗﺎل ﻣﺎﺟد اﻟﺟرﺑوع، ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺻﻧدوق اﻟﺷرﻛﺔ ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ :stc "ﯾﺷﮭد ﺳوق اﻟﺻﻛوك وأدوات اﻟدﯾن ﻧﻣوًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻣدﻓوﻋًﺎ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﮭدھﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻣﺎ أﺳﮭم ﻓﻲ ﺑروز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل. وﺗُﻌد ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﻧﻣوًا اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾًﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة. وﻣن ﺧﻼل ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﺳﺗدﻋم stc ﻣﺳﯾرة ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ واﻻﺑﺗﻛﺎر."

وﺗﻌﻠﯾﻘﺎً ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺟوﻟﺔ، ﺻرّح ﻧﺎﺻر اﻟﺳﻌدون، اﻟﻣؤﺳس واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: "ﯾﻘود ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺣﻠول ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻﻛوك وأدوات اﻟدﯾن وﯾﻌزز ﻣن ﻗدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ. ﻧﻌﺗز ﺑﺷراﻛﺗﻧﺎ ﻣﻊ stc ﻛﺷرﯾك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ داﻋم ﻟﻣﺳﯾرﺗﻧﺎ، وﻧﺷﻛر ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن ﻗطﺎع اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ أُﺛﻣن ﺟﮭود زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل، وﺳﻧواﺻل اﻟﻌﻣل ﺑﻛل ﻓﺧر وﻋزﯾﻣﺔ ﻧﺣو اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣواﻛﺑﯾن ﺑذﻟك رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟطﻣوﺣﺔ."

وﺗﺳﮭم ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت رؤﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 2030 واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮭﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﻣواءﻣﺔ

ﺟﮭودھﺎ ﻣﻊ ﺗوﺟﮭﺎت ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳوق اﻟﺻﻛوك وأدوات اﻟدﯾن، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻛﺎت. وﻣن

اﻟﻣﺳﺗﮭدف أن ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم ھذا اﻟﺳوق 954 ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 2030، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل %18 ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. وﺗُﻌد ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﮭﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ أدوات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، واﺑﺗﻛﺎر ﻓﺋﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻷﺻول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟرؤﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

:tali ventures ﻋن ﻧﺑذة

"ﺗﺎﻟﻲ ﻓﻧﺗﺷرز" ﺻﻧدوق stc ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، ﺗﺄﺳس ﺑﮭدف دﻋم اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻣو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺳﯾﺑراﻧﻲ، وذﻟك ﻟﺗﻌزﯾز رﯾﺎدة stc ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف رؤﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 2030 ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺑﺗﻛرة ذات اﻷﺛر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي.

ﻧﺑذة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ stc

ﻣﺟﻣوﻋﺔ stc ھﻲ ﻣﻣﻛن اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ، إذ ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻛرة، وﺗؤدي دوراً ﻣﺣورﯾﺎً ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ. ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺷﻣل اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، واﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ، واﻷﻣن اﻟﺳﯾﺑراﻧﻲ، وإﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء، واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ، واﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ، واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟرﻗﻣﻲ. وﺗﺿم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 13 ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ، وأوروﺑﺎ.

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ :stc اﺿﻐط ھﻧﺎ

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺑر إﺻدار اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺗُﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﻧﺻﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام. وﺗﮭدف ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﺧﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﺳد اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟرﻗﻣﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ دﻋم ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺳﺗدام وﺗﻌزﯾز ﺗﻧوع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺳﻌودي.

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﺿﻐط ھﻧﺎ