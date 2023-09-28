شركة AAA Associates تعيّن مجموعة Valor Hospitality Partners لتتولّى تشغيل فندقها ومساكنها التابعة لعلامة عالمية

من فئة 5 نجوم ضمن مشروع مبتكر وراقٍ ومتعدّد الاستخدامات في مدينة كراتشي بباكستان.

دول مجلس التعاون الخليجي- تتولّى شركة Valor Hospitality الشرق الأوسط تشغيل أكثر من 6000 غرفة فندقية حول العالم، وأكثر من 1000 غرفة فندقية في منطقة الشرق الأوسط، وتتباهى بقائمة واسعة من المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في منطقتَي الشرق الأوسط والشرق الأدنى في إطار استراتيجية التوسّع المتواصل التي تعتمدها. ومنذ أن أعلنت عن توليها إدارة أوّل مشروع في لاهور، وضعت نصب عينيها هدفاً واحداً يتمثل في تعزيز انتشارها في باكستان.

جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Valor Hospitality الشرق الأوسط، رفقة سعادة السيد فيصل ترميزي، السفير الباكستاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع السيد محمد مونج من شركة AAA Associates أثناء التوقيع على اتفاقية لصالح Valor Hospitality Partners لإدارة مشروع فندق لعلامة عالمية من فئة 5 نجوم إضافة إلى مساكن فندقية تقع ضمن مشروع مبتكر متعدد الاستخدامات في كاراتشي، باكستان، أثناء تواجدهم في قمة مستقبل الضيافة

سيشمل الفندق المصنّف من فئة 5 نجوم والمنضوي تحت راية علامة عالمية مرموقة، 114 غرفة وجناحاً فاخراً، فضلاً عن ردهة علويّة رحبة، ومساحات تفترش أكثر من 3000 متر مربّع لإقامة الفعاليات، بما في ذلك قاعة للاحتفالات وغرف فسيحة متعددة الاستعمالات لعقد الاجتماعات. كما سيضم الفندق ثلاثة وجهات لتناول الطعام بما فيها مطعم مميز يستقبل الضيوف طوال اليوم واستراحة تخيّم عليها أجواء مريحة، إلى جانب تجربة طعام خاصة على مدار الساعة، هذا بالإضافة إلى خيارات الترفيه والعافية التي تشتمل على نادٍ رياضي ومركز للياقة البدنية مجهزَّين بأحدث المعدات، ومسبح مترامي الأطراف وسبا يقدّم علاجات شاملة للنساء والرجال. وسيضم المشروع النادي التنفيذي الأوّل من نوعه والذي يفترش مساحة فسيحة تتخطّى 6400 متر مربع، وسيكتنف نادياً للبلياردو الإنجليزي، وغرفة للسيجار، ومنطقة لعب للأطفال، فضلاً عن صالون للنساء والرجال، وصالة سينما، وملعب للكريكت، وغير ذلك من المرافق الترفيهية.

أمّا المساكن الفندقية الفسيحة التي تحمل راية علامة تجارية مرموقة فسيبلغ عددها 314 مسكناً وستأتي بمخططات وخيارات مختلفة، على أن يتم تزويدها بوسائل راحة عصرية وتصميم معاصر.

سيتربّع البرج متعدد الاستخدامات في مشروع AAA أوكتا 2 في كراتشي، وسيضم أيضاً مساحات تجارية ومتاجر ومرافق للنشاطات المجتمعية. كما ستوفر الغرف والمساكن الفندقية إطلالات خلابة على مجمّع بحرية تاون، مع إمكانية وصول مباشرة إلى الطريق السريع إم 9.

وفي هذا الصدد، صرّح جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لمجموعة Valor Hospitality Middle East قائلاً: "أعلنّا في العام الماضي عن افتتاح فندقنا الأول في مدينة لاهور بباكستان، واليوم، تغمرنا السعادة لتوسيع انتشارنا في المنطقة، ولكن هذه المرة في مدينة كراتشي الساحلية الخلابة. ونحن محظوظون ليأتمننا مالكو AAA Associates وشركاؤها الذين يتمتعون برؤية سابقة للعصر على إدارة استثمارهم، وثقتنا كبيرة بأنّ المشروع سيكون الوجهة المثالية لاختبار أسلوب الحياة الفاخر بالنسبة إلى المستثمرين والضيوف الذين يزورون كراتشي في رحلات عمل أو ترفيه."

وفي هذا السياق، أفاد الشيخ فواد بشير، رئيس مجلس إدارة AAA Associates و شاهزاد علي كياني، المدير المسير، قائلَين: "نحن متشوقون للتعاون مع شركة Valor Hospitality Partners المشهورة والرائدة عالمياً في مجال خدمات إدارة الفنادق. وبالنسبة إلى مشروع بهذا الحجم والأهمية لا بدّ لنا من اختيار شريك جدير بالثقة ولقد وجدنا مبتغانا في فريق عمل شركة Valor. نحن نتطلّع قريباً إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول شريكنا العالمي في مجال الضيافة، مما سيضفي بُعداً عالمياً آخر على المشروع ويرتقي بمكانته. تُعدّ مدينة كراتشي ركيزة الاقتصاد الباكستاني، ونحن على أتمّ الثقة بأنّ هذا المشروع سيشكّل إضافة جديدة ومثمرة إلى مجال الأعمال في المدينة ويعزّز أفقها الخلاّب. وبالتالي، ستقدّم المساكن الفندقية التي تحمل بصمة علامة تجارية مرموقة، أرقى خدمات الضيافة إلى سكان كراتشي الميسورين."

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نبذة عن مجموعة Valor Hospitality Partners

تُعدّ مجموعة Valor Hospitality Partners شركة رائدة عالمياً ومتكاملة الخدمات لإدارة الفنادق، ويقع مقرّها في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تتولى Valor إدارة أكثر من 90 مشروع ضيافة في الأمريكيتَين والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تشهد حالياً توسّعاً سريعاً يطال مختلف مناطق الشرق الأوسط، ومناطق وسط وشرق آسيا. تتعاون مجموعة Valor بشكل وثيق مع أصحاب الفنادق وشركاء الفرانشايز للفنادق العالمية من أجل تقديم قيمة إضافيّة عبر طرح منصات عمل مشتركة في الأسواق الرئيسية وتوفير أداء تجاري ريادي في السوق وتقديم الدعم من خلال خدمات مثل اختيار الموقع، واختيار العلامات التجارية وتصميم المفاهيم، وإدارة المشاريع، وحلول التمويل، وإدارة المنشآت، والخدمات الفنية، وإدارة الأصول. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي valorhospitality.com أو التواصل مع Valor على فيسبوك ولينكد إن.

نبذة عن AAA Associates

AAA هي مجموعة شركات تملك محفظة أعمال متنوعة في قطاعات العقارات والتمويل والبناء وصيانة الطائرات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام. تأسست شركة AAA Associates عام 2015 وقد وفرت منذ ذلك الحين منصة استثمارية لآلاف العملاء. تمتلك الشركة حالياً مكاتب في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا حيث تمارس أعمالها ونشاطاتها.