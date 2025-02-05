دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق "Urventures"، المنصة المبتكرة لحلول التنقل التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذا البرنامج الفريد من نوعه في قطاع السيارات بالمنطقة، تتجاوز العربية للسيارات مفهوم مبيعات السيارات التقليدية، لتصبح مستثمراً مباشراً في الشركات الصغيرة، مقدمةً لهم المركبات التجارية مقابل حصة بسيطة من الأسهم المستقبلية للشركة.

وفي المرحلة الأولى من برنامج "Urventures"، قامت العربية للسيارات بالاستثمار في شركتين ناشئتين مبتكرتين في الإمارات، وهما "ProMed First Aid" و"Bambuyu"، بهدف مساعدتهما في التغلب على الحواجز المالية واللوجستية من خلال توفير حافلة نيسان "أورفان" التجارية الشهيرة لكل منهما. وبدلاً من الاعتماد على التمويل التقليدي، يركز برنامج "Urventures" على معالجة التحديات اللوجستية التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. وقد تم اختيار الشركات وفقاً لثلاثة معايير رئيسية تشمل إمكانات النمو، والتأثير المجتمعي، والاحتياج إلى شاحنة صغيرة في أنشطتها الأساسية.

وبحسب النتائج التي نشرتها " ستاتيستا" في أكتوبر 2024، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي كأبرز بيئة حاضنة للشركات الناشئة، حيث تم تسجيل أكثر من 5600 شركة في جميع أنحاء البلاد بحلول الربع الثاني من عام 2024. كما أطلقت حكومة دبي في العام الماضي منصة رقمية جديدة تُدعى "Ignyte" لتعزيز نمو أكثر من 100,000 شركة ناشئة ورواد أعمال. ومن خلال "Urventures"، تعزز العربية للسيارات التزامها بدعم منظومة الشركات الناشئة في الإمارات، حيث تسعى لتلبية احتياجات رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة.

وتقدم شركة "ProMed First Aid"، التي تأسست في عام 2024، تدريبات متخصصة في خدمات الطوارئ الطبية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وكأحد الشركاء في البرنامج، ستستفيد الشركة من سيارة نيسان "أورفان" لتوفير التدريب الطبي المتنقل ونقل المعدات الأساسية اللازمة. أما الشركة الناشئة الثانية التي تم اختيارها ضمن منصة "Urventures"، فهي "Bambuyu"، المتخصصة في إنتاج مناديل مستدامة والتي تأسست في عام 2021. ستستخدم "Bambuyu" السيارة لتعزيز عمليات التوصيل والترويج لمنتجاتها الصديقة للبيئة.

وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول للعربية للسيارات: "نشهد مرحلة جديدة من الابتكار والتغيير حيث تسعى نيسان والعربية للسيارات إلى إعادة تشكيل طريقة شراء الشركات للأساطيل. لطالما كنا داعمين رئيسيين لمنظومة الأعمال من خلال تقديم حلول التنقل الشاملة، والآن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام كأول علامة تجارية للسيارات تقدم نهجاً مبتكراً للاستثمار في الشركات الناشئة. ومن خلال "Urventures"، نتجاوز مفهوم بيع المركبات لنصبح شركاء حقيقيين في النمو، حيث نقدم التوجيه الذي يفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال. ويتماشى برنامجنا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، ويعكس التزامنا بدعم الشركات الناشئة في تحقيق إمكاناتها الكاملة."

وقالت أوريديل سومالينوج ماغبانتاي، المؤسس، المدير التنفيذي للعمليات، والمدير الأكاديمي للتدريب في شركة "ProMed First Aid": كان لهذا البرنامج تأثير كبير على نمو شركتنا السريع، ومكننا الحصول على المركبات من توسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى قاعدة عملاء جديدة. كما أن الدعم والإرشادات التي تلقيناها كانت حيوية في مساعدتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بتوسيع أعمالنا الناشئة."

ومن جانبها، قالت سحر كروبي، المؤسس والمتحدث الرسمي باسم شركة "Bambuyu": "كان لهذا البرنامج تأثيراً كبيراً على مسيرتنا. فقد أتاح لنا الحصول على أسطول من المركبات لتوسيع خدمة التوصيل لدينا بشكل سريع، ما ساعدنا على تحقيق الربحية في وقت أقرب مما كنا نتوقع."

نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.

مركز الصيانه اللوجستية المركزية في مدينة دبي الصناعية.

مراكز الصيانه: 10 نيسان، 4 إنفينيتي و 3 رينو.

مركز الصيانه السريعة في غضون 60 دقيقة

-انتهى-

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