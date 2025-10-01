دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة التكنولوجيا المالية الناشئة UPFRONT، ومقرها دبي، عن إغلاق جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، التمويل عبارة عن مزيج من الأسهم والديون، بهدف معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتمثلة في أوجه القصور في التدفق النقدي.

قاد الجولة صندوقا رأس المال الجريء Palm Ventures وSABAH.fund، بمشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين. وسيُستخدم التمويل لتسريع تطوير المنتجات والتوظيف في الإمارات، والتوسع قريبًا في السعودية.

تأسست الشركة في مايو 2025 على يد رواد الأعمال أنس القضاة وعبدالله الغدوني ومحمود عبد الفتاح مرسي، الذين يمتد سجلهم المهني إلى شركات بارزة مثل كريم ودوبيزل وبروبرتي فايندر ونعناع وكرتونة. وتبني UPFRONT ما تسميه "الجيل الجديد من نظام التشغيل المالي" لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المخدوم بشكل كافٍ في المنطقة.

تتكامل المنصة بسهولة مع أنظمة المحاسبة القائمة لتقديم تحليلات مالية فورية، وأتمتة الفواتير والتحصيلات، وتنظيم المدفوعات، وتوفير حلول رأس المال العامل، مع تقليص فترة تحصيل إيرادات المبيعات (DSO) وتقليل العقبات المرتبطة بالتدفقات النقدية.

وقال أنس القضاة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UPFRONT: "إن أوجه القصور في التدفقات النقدية تمثل واحدة من أكبر عوائق النمو أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. نحن نعمل على تطوير منظومة مالية تمنح هذه الشركات رؤية فورية، ووصولًا أسرع إلى التمويل، وأدوات تمكّنها من العمل بثقة أكبر وأعباء تشغيلية أقل."

ونجحت UPFRONT خلال أقل من ستة أشهر، في جذب مستثمرين إقليميين ودوليين بارزين، كما عقدت شراكة استراتيجية مع CredibleX، إحدى أبرز منصات التمويل المدمج في المنطقة، ما يتيح لها الوصول إلى هياكل تمويل أكثر مرونة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات احتياجات السيولة المتنوعة.

ووفقًا للشركة، تبلغ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 250 مليار دولار، نتيجة العمليات المالية غير الفعالة وتأخر تحصيل المستحقات عبر قطاعات تشمل الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والتجزئة والتصنيع.

وقال رضوان أبو داوود، الشريك العام في Palm Ventures، معلقًا على تطور مشهد التكنولوجيا المالية في السعودية: "إن قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة يشهد نقطة تحوّل مهمة. تقوم UPFRONT بمعالجة فجوات أساسية في المنظومة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداؤها حتى الآن يجعلها واحدة من أكثر الشركات الواعدة التي رأيناها في هذا المجال."

وأضاف عباس كاظمي، الشريك المؤسس والمدير الشريك في SABAH.fund: "النهج المبتكر الذي تقدمه UPFRONT، والذي يجمع بين التمويل المرتبط بالإيرادات وتنظيم المدفوعات وأتمتة الفواتير والتحصيلات، يواجه بشكل مباشر التحديات الجوهرية في السيولة التي تعيق نمو الشركات. نحن متحمسون لدعم هذه الرؤية الطموحة، وواثقون أن الفريق المؤسس يمتلك الكفاءة والقدرة على تحويل هذا الطموح إلى إنجاز مؤثر ومستدام."

ومع تواجدها في الإمارات واستعدادها للتوسع قريبًا إلى السعودية، تخطط UPFRONT لاستخدام التمويل الجديد لتعزيز فرقها الهندسية والتجارية، ومواصلة بناء المنظومة التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بشكل مستدام بعيدًا عن قيود العمليات المالية التقليدية.

نبذة عن الشركة

UPFRONT هي منصة تكنولوجيا مالية (Fintech) مخصّصة لقطاع الأعمال (B2B)، تهدف إلى تحسين التدفق النقدي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول متقدمة في التحليلات المالية، وتنظيم المدفوعات، والخدمات المصرفية المفتوحة، وإدارة رأس المال العامل. ومن خلال إزالة العوائق في الذمم المدينة وأتمتة العمليات المالية الأساسية، توفّر UPFRONT رؤية وتحكّمًا فوريًا في التدفقات النقدية، مما يمكّن الشركات من تعزيز سيولتها وإعادة تخصيص مواردها نحو النمو الاستراتيجي.

-انتهى-

#بياناتشركات