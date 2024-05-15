شركة United Fintech تعزز حضورها العالمي في الإمارات العربية المتحدة بإقامة مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

لندن--(BUSINESS WIRE)-- تسعى شركة United Fintech إلى تعزيز حضورها العالمي بإقامة مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). جاء هذا التوسع الإستراتيجي في الإمارات العربية المتحدة، بقيادة Athena، إحدى الشركات الشريكة لشركة United Fintech، استجابةً للطلب القوي في السوق، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة كمركز للتكنولوجيا المالية.

تعد United Fintech منصة تحول رقمي محايدة في الصناعة تمكّن البنوك والمؤسسات المالية من تسريع وتيرة الوصول إلى مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة المتخصصة في أسواق رأس المال. ويعتمد هذا التطور الأخير في United Fintech على مهمتها المتمثلة في دفع عجلة الابتكار الرقمي وتقديم حلول تحويلية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية على مستوى العالم.

صرح Christian Frahm، المدير التنفيذي في United Fintech، قائلاً: "يمثل التوسع في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تقدمًا إستراتيجيًا لشركة United Fintech، إذ سيؤدي إلى تعزيز البصمة العالمية لمنصة التحول الرقمي المحايدة في الصناعة وتلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة الخدمات المالية. لقد شجعنا الاستقبال الحماسي والفرص الكبيرة القادمة في أعقابه، والتي تسهم في نمونا وتعزيز منظومتنا".

سيتولى Rasmus Bagger، مدير قسم الشؤون التجارية في United Fintech، المسؤولية الكاملة عن مكتب دبي. علق قائلاً: "هذه فرصة كبيرة سانحة أمام شركة United Fintech، ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الحماس إزاء توسيع قاعدة العملاء وفريقنا في المنطقة ولعب دور رئيسي في ربط المؤسسات المالية بشركات توفير التقنيات المتطورة، كل ذلك تحت منصة واحدة."

النجاحات المبكرة تنبئ بالنمو المستقبلي

في غمار ترسيخ شركة United Fintech جذورها في الإمارات العربية المتحدة، فإنها تشهد بالفعل اهتمامًا كبيرًا بعروضها المبتكرة من كل أنحاء المنطقة. ولقد شهدت Athena، التابعة لشركة United Fintech والمعروفة بريادتها في تقديم حل OMS/PMS المتميز الشامل، زخمًا كبيرًا.

صرح Raj Rathor، رئيس قسم المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Athena، قائلاً: "تعمل المؤسسة التابعة لشركة United Fintech الكائنة في مركز دبي المالي العالمي على توسيع آفاق أعمال Athena، مما يعزز قدرتنا على تقوية خدماتنا بغية دفع عجلة التحول الفني وتعزيز النماذج التشغيلية لمديري الأصول وصناديق التحوط في المنطقة. كما أن قدرة جهة الشراء على الحصول على حل سحابي أصلي يمكنه الاحتفاظ ببيانات العملاء داخل الولاية ستسهم في قلب موازين الصناعة. ثم إن نمو بصمتنا في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) يعكس التزامنا تجاه مجتمع جهات الشراء في المنطقة وعملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، إلى جانب أنه يعد علامة إستراتيجية فارقة في رحلة مجموعة United Fintech بأكملها".

تأسست شركة United Fintech في عام 2020، وتضم بين جنباتها أكثر من 160 فردًا في ثمانية بلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، توفر منصة التحول الرقمي المحايدة للصناعة إمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات من خمس شركات برمجيات مبتكرة في أسواق رأس المال: Athena وCobaltFX وFairXchange وNetdania وTTMzero.

نبذة عن United Fintech · تعد شركة United Fintech، التي تأسست في عام 2020، منصة تحول رقمي محايدة في الصناعة حيث تجتمع المؤسسات المالية العالمية وشركات توفير التقنيات المتطورة معًا لإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وتدعيم مستقبل القطاع المالي. هذا، وتظل شركة United Fintech في طليعة الشركات على صعيد الابتكار، إذ إنها استحوذت على شركات تكنولوجيا مالية هندسية فاعلة في أسواق رأس المال، والخدمات المصرفية المؤسسية، وإدارة الثروات تحت مظلة مركزية، وفي غضون أربعة أعوام، استحوذت الشركة على خمس شركات تكنولوجيا مالية وهي في طريقها للاستحواذ على المزيد، وفي عام 2024، تلقت شركة United Fintech استثمارات من BNP Paribas وCiti وDanske Bank.

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