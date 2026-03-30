القاهرة، مصر: احتفل الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر (UNGCNE) بتخرج 50 قيادة نسائية من الدفعة الأولى لبرنامج Bloom with Purpose، وهو البرنامج الرائد الذي جرى تطويره للمساعدة على زيادة تمثيل المرأة بالمناصب القيادية داخل القطاع الخاص المصري. و يستند البرنامج إلى مبادئ القيادة الشاملة والتنمية المستدامة، بما يعكس مهمة الشبكة في تعزيز بيئة أعمال أكثر عدالة وشمولاً، وذلك اتساقًا مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.



استمر البرنامج على مدار 12 أسبوعًا، وتم تصميمه وتنفيذه بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للأبحاث والدراسات المتقدمة، لندن (PEARSON-IARS) كشريك استراتيجي. كما أنه يحمل اعتمادًا من معهد الإدارة المعتمد (CMI)، وهو الجهة الملكية الوحيدة في المملكة المتحدة الحاصلة على الميثاق الملكي "Chartered Manager"، الذي يضم أكثر من 180 ألف عضو.

ومن خلال التدريب والمحاضرات المقدمة من IARS، يستهدف البرنامج تمكين 100 سيدة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا سنويًا، عبر تزويدهن بمهارات القيادة الاستراتيجية، الذكاء الاجتماعي، وقدرات اتخاذ القرار، بما يؤهلهن للانتقال إلى المناصب التنفيذية القيادية، وتعزيز بناء منظومة أعمال أكثر شمولاً ومرونة.



جاء تنفيذ البرنامج بدعم شركاء يؤمنون بقدرة المرأة على إحداث تغيير مستدام. فقد قدمت "تطوير مصر" دعمًا رئيسيًا للبرنامج ليسهم في تمكين المرأة وتعزيز تقدمها ومساعدتها على اتخاذ خطوات واثقة نحو المناصب القيادية داخل القطاع الخاص، تماشيا مع استراتيجية الشركة لتمكين المرأة. كما حظي البرنامج بدعم من "كونتكت للوساطة التأمينية" و "إم بي جي للتطوير العقاري" كشركاء بلاتينيين، تأكيدًا على الالتزام المشترك ببناء مجتمع أعمال أكثر عدالة وشمولا في مصر.



وتعليقًا على ذلك صرّحت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، قائلة: "عندما بدأنا العمل على تصميم هذا البرنامج، كان السؤال الأهم: ما المهارات التي تُحدث أثرًا حقيقيًا؟ وكيف نصنع رحلة تطوير قيادة قادرة على إحداث تغيير ملموس؟ ومن هنا انطلقت فكرة Bloom with Purpose”." كان لدينا إيمان راسخ بأن تمكين القيادة النسائية ليس تدريبًا فحسب، بل مسار يُبرز إمكاناتهن ويمنحهن منصة للتألق. أردناه برنامجًا معتمدًا دوليًا يعكس أعلى مستويات التميّز."



ومن جانبه، قال كريم الصفتي، المدير الإقليمي (الشرق الأوسط) للأكاديمية الدولية للأبحاث والدراسات المتقدمة، لندن، والأمين العام لمجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر: "ستتذكرن هذه اللحظة كنقطة انطلاق، وبداية جديدة في مسيرتكن المهنية وخطوة أقرب نحو تحقيق طموحاتكن. كل الشكر للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر ((UNGCNE ولمعهد الإدارة المعتمد (CMI) على هذه الشراكة المؤثرة، وخالص التقدير للمحاضرين على دعمهم وتفانيهم. والأهم من ذلك، شكرًا للمشاركات المتميزات اللاتي أثبتن بالتزامهن وجهدهن أنهن الأساس في حصولهن على الاعتماد الذي يتسلمنه اليوم."

كما قال حكيم حيدر، مدير التواصل الدولي في معهد الإدارة المعتمد (CMI): "من أبرز ما يميز برنامج "Bloom with Purpose" أنه يُعد من أوائل البرامج من نوعه، ليس فقط في مصر بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وهذا بحد ذاته يُعدّ ميزة تنافسية فريدة لهؤلاء الخريجات، إذ يُتيح لهنّ فرصة التألق، ومواصلة تطوير مسيرتهنّ المهنية، والبحث عن الفرص، والأهم من ذلك، تمثيل مصر على الساحة العالمية. لقد حققت هؤلاء المشاركات إنجازات مهمة، من بينها الحصول على عضوية معهد الإدارة المعتمد (CMI) ، مما يزودهن بالمعرفة والمهارات والسلوكيات اللازمة لمواصلة دعم وتعزيز ممارسات الإدارة والقيادة الفعّالة".



كما علق السيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، قائلا: "في "Bloom with Purpose"، نؤمن بأن النمو المستدام مسؤولية نلتزم بها ونترجمها إلى عمل ملموس اليوم. ومن خلال تمكين القيادات ومواءمة الابتكار مع الأهداف ذات القيمة، نُسهم في رسم ملامح مستقبل يتكامل فيه نجاح الأعمال مع الأثر المجتمعي. وفي مصر، يشمل ذلك تمكين المرأة وضمان تكافؤ فرصها في القيادة والمشاركة والنمو، إذ يُعد دورها محوريًا في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم".



وصرّحت نهال بريك، عضو مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية: "إن بناء شيء غير موجود بعد في العالم المهني قد يجعلك تشعر وكأنك تقف وحيدًا في الصحراء. لطالما قيل لي "لا"، "لن يحدث هذا"، "لا يمكن تحقيقه"، و"آخرون حاولوا قبلك وفشلوا". لكن الأهم هو ألا تصغي إلى هذه الأصوات، والإيمان بالتركيبة الفريدة التي يحملها كل فرد للنجاح. لهذا السبب، فإن وجود برنامج مثل الذي يقدمه الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر هو أمر استثنائي. فبرنامج "Bloom with Purpose" لا يعلّم القيادة فحسب، بل يحوّلك، ويأخذ بيدك من كونك قائدة تنفيذية إلى مفكّرة وصانعة قرار على مستوى الرؤساء التنفيذيين."

وقد قدّم البرنامج منهجًا عمليًا متكاملا ومعترفًا به دوليًا، جمع بين التدريب العملي في القيادة، وتنمية الذكاء الاجتماعي، والإرشاد المهني، والاطلاع على أحدث رؤى وممارسات القيادة العالمية. وقد مكّن هذا المنهج المتكامل المشاركات من التطور مهنيًا وشخصيًا، مع تعزيز التزام مؤسساتهن بقيم الاستدامة والمساواة بين الجنسين.



وبتمكين النساء بالمهارات والشبكات والثقة اللازمة للقيادة، ساهم البرنامج في تعزيز رؤية أوسع للمساواة بين الجنسين، وبناء جيل من القيادات النسائية القادرة على إحداث أثر مستدام في القطاع الخاص. ومن خلال الإتمام الناجح للبرنامج، يواصل الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر التأكيد على دوره الريادي في إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره القيادي والعملي في بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا.

