● استضافت قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) في الجونة نخبة من الشباب المصنفين في قائمة تحت الثلاثين، بالإضافة إلى قادة الأعمال والمستثمرين والخبراء ورجال الأعمال ووسائل الإعلام.

● 28 حلقة نقاشية استمرت على مدار يومين، وأكثر من 400 مشارك، مع أكثر من 60 متحدثًا، يناقشون أهم الاتجاهات التي تؤثر في القادة الشباب والشركات الناشئة والمبتكرين.

● استضافت مدينة الجونة التي تبلغ مساحتها المطورة 15 مليون كيلومترًا مربعًا، وهي أحد المشاريع الرائدة لشركة أوراسكوم للتنمية على البحر الأحمر، الحدث الأول من نوعه في المنطقة.

عمان الاردن: اختتمت قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) الأولى من نوعها في المنطقة، فعاليتها يوم السبت، بعد أن شهدت جلسات نقاشية وفعاليات موسيقية وفرصة للتواصل وبناء العلاقات على مدار 3 أيام.

شهدت القمة انعقاد 28 جلسة حوارية على مدار يومين، بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال والمستثمرين، والفنانين وأصحاب الأعمال، والشخصيات الهامة، ومجموعة من الشباب الطموحين والناجحين في مختلف المجالات.

سلطت القمة الضوء على الإنجازات والإمكانات التي حققها الشباب الأكثر إلهامًا في الشرق الأوسط من قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية (30Under30)، بالإضافة إلى إلهام القادة الشباب عبر النقاشات التي تناولت العديد من الموضوعات ذات الأهمية، وتوفير فرص التواصل وبناء العلاقات.

دعم روح المبادرة

ناقش المشاركون في القمة كيفية تطوير ريادة الأعمال في بيئة العمل الحالية والمستقبلية، وشملت المحادثات الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية وعالم الميتافيرس، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في عالم اليوم، فضلًا عن استعراض النماذج الناجحة من المشاهير في الفن والرياضة، لمشاركة قصص نجاحهم.

من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: "سعيدة وفخورة بما تحقق من نجاح في خلق تجربة إنسانية وعملية مُلهمة ومؤثرة في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والمنطقة. نجحت القمة في خلق حالة من التفاعل الإيجابي بين مجموعة كبيرة من رواد الأعمال المتميزين والفنانين والرياضيين والمشاهير ونخبة من المسؤولين".

وأعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن سعادته باستضافة القمة في مدينة الجونة، موضحًا أن هذا النجاح جاء ليعكس ما تمتلكه المدينة من إمكانيات تنظيمية وفنية وبنية تحتية قوية، جعلتها واحدة من المراكز المثالية لتنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة. وقال: "نجاح القمة جاء ليعكس إمكانات الجونة بكونها مدينة مستدامة ومتكاملة، جعلتها واحدة من المراكز المثالية لتنظيم الأنشطة والفعاليات في مصر والشرق الأوسط".

حلقات نقاشية غنية بالموضوعات الهامة

شهدت القمة انعقاد 28 جلسة حوارية، التي تمت استضافتها في الحرم الجامعي في الجونة، والتي غطت مجموعة واسعة من الموضوعات والقطاعات، بما في ذلك التمويل والتأثير الاجتماعي والتطبيقات الفائقة والإعلام والتشفير والتجارة الإلكترونية والتعليم والمناخ والتكنولوجيا، وغيرها.

انطلقت أولى جلسات القمة، يوم الجمعة، بنقاش مع محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، إذ كشف عن إطلاق "G Valley" كمركز متكامل لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وقال: "لا نرحب برواد الأعمال الشباب فقط، بل بجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات المؤثرة، التي لا تركز على جني الأرباح فحسب، بل تساهم أيضًا في المجتمع على المستوى الاجتماعي والبيئي".

وشارك عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، ومحمد شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، في الجلسة التالية، بعنوان "تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال"، وكشف الثلاثة عن كيف يعملون مع شركاتهم لتشجيع ودعم ريادة الأعمال في المنطقة.

وتم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "تمويل الشركات الناشئة"، أدارها كيان كسيري، الشريك في (RaliCap Ventures)، وشارك فيها كل من الشريك في (Sequoia) جورج روبسون، والرئيس التنفيذي للعمليات والشريك الإداري في (500Global) كورتني باول، ورئيس (15A) باسم رأفت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (Egypt Ventures) أحمد جمعة، وسلطوا الضوء على المعايير التي يبحثون عنها عند اتخاذ قرار بشأن دعم شركة ناشئة، وناقشوا الوضع الحالي في منظومة الأعمال، وكيف يؤثر ذلك في قراراتهم الاستثمارية.

وفي جلسة نقاشية حول مستقبل قطاعي الإعلام والترفيه، أدارها المنتج التنفيذي لبرنامج الدحيح، محمد حسام، بمشاركة مدير عام سبوتيفاي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا باستثناء الهند، كلوديس بولر، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Podeo، ستيفانو فلاحة، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (MO4Network)، إيمي موافي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Vurse) شادمان ساكب، تم تسليط الضوء على تطور قطاع الإعلام وكيف أثر التحول الرقمي في نموه.

كما تم تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة الدكتور نزار سامي، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لتكنولوجيا الإدارة (IAMOT)، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والدكتورة سوزان حمدي، رئيسة قطاع الشمول المالي وتطوير الأعمال وعضو في اللجنة التنفيذية في بنك مصر، ناقشت المبادرات والخطوات المتخذة لدعم رواد الأعمال، مع مشاركة إضافية من كل من مينا غالي وبسمة توكل، ومحمد عسيلي.

وفي جلسة حول التأثير الاجتماعي، ناقش كل من معتصم العولقي، الشريك المؤسس في (NomuHub)، مع الفنان رمزي ملاط، ولاعبة الإسكواش المصرية نوران جوهر، ونايلا خان، الشريك المؤسس لمجموعة (Cas Da Louisa Group)، التأثير الاجتماعي في المنطقة، مع مشاركة كل منهم كيفية متابعة شغفه والتأثير الذي يأمل في إحداثه في العالم.

وشملت الجلسات النقاشية الأخرى مشاركة كل من نائب رئيس شركة أنغامي لمنطقة شمال إفريقيا، حسام الجمل، والمديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، رشا راغب، والفنانة درة زروق والفنانة ستيفاني صليبا.

في حين غطت جلسات اليوم التالي الموضوعات التكنولوجية، بما في ذلك جلسة بعنوان "هل تستطيع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إتقان عمل التطبيقات الفائقة Super Apps"، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة (Rizek)، منار الأمين، ومؤسس شركة (MNT-Halan) منير نخلة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (PaySky)، وليد صادق، مع استعراض التحديات التي تواجهها التطبيقات الفائقة في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بتغيير عقلية المستهلك.

شملت الجلسات الأخرى حلقة نقاشية بعنوان "صعود قطاع جديد من البنوك الرقمية "Neo Banking"، التي شارك فيها أيمن عيسوي، الشريك المؤسس لتطبيق (Lucky App)، وأحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق (MoneyFellows)، وآنا هيبينو، رئيس التوسع والشراكات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في (Wise).

كما شارك كل من هشام الناظر، مدير عام غوغل مصر ومسؤول مشاريع ريادة الأعمال والتوسع الجغرافي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطارق داعوق الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (dentsu) في حلقة نقاشية حول مستقبل التكنولوجيا الإعلانية من دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط "AdTech in a Cookie-less Future"، حيث شاركوا توقعاتهم لمستقبل الإعلان والإعلام المدعوم بعيدًا عن الاعتماد على ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث.

وتحت عنوان "الإمكانات غير المستغلة لمنصات Ultra-Platforms"، تحدث عبد الله أبو الشيخ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (Astra Tech)، عن منصته التي تعتمد على نظام (Ultra-Platform)، وضرورة إنشاء منصة فائقة الدقة.

وفي ختام جلسات القمة، تم تسليط الضوء على دور المرأة في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، في حلقة نقاشية أدارتها منار الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة (Rizek)، بمشاركة دينا أيمن، مديرة البرامج في شركة مايكروسوفت، وهدى منصور، المدير العام للتحول الرقمي الذكي في (SAP) لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورائدة الأعمال سارة المدني.

أمسيات موسيقية واحتفالات

استضافت قمة (Under30) ثلاث ليالٍ من الفعاليات الترفيهية والموسيقية في " Aurora " بمدينة الجونة، شملت عروضًا موسيقية على مدار 3 أيام، مع عرض موسيقي خاص مساء السبت بمشاركة الوليد الحلاني ودي جي كلوي وفرقة (The Homies). وشهدت كل ليلة من ليالي القمة حفل توزيع جوائز تكريمًا لأعضاء قائمة (30Under30) الذين حققوا إنجازات في مختلف المجالات.

تم تنظيم قمة فوربس الشرق الأوسط ((Under30 بالتعاون مع الشريك المضيف أوراسكوم للتنمية، والشريك البلاتيني (EFS)، والشريك العقاري (Miramar)، بالتعاون مع شركة (valU) للشراء الآن والدفع لاحقًا، والشريك الإعلامي (Startup Scene)، والشريك الموسيقي (Anghami)، والشريك التعليمي (ESLSCA) ، وشركة النيل للطيران، الشريك الرسمي للطيران، وشريك العلاقات العامة والاتصالات (Influence)، والشريك الإذاعي (Nile FM). كما انطلقت القمة برعاية الشركات: (PepsiCo) و(Rizek) و(Lucky) و(Vurse)، وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص بالعالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء، والشركات، والاستثمارات، والتكنولوجيا، والاقتصاد، وريادة الأعمال، والقيادة، وأسلوب الحياة الفاخر. وتضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، كما تنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، مع إتاحة نسخ رقمية للقراء الإقليميين والعالميين على موقعنا الإلكتروني. وسعت علامة فوربس الشرق الأوسط وجود علامة Forbes في مجال الصحافة في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها التي تتم وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

نبذة عن الجونة:

مدينة الجونة، هي إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 30 عامًا. وتقع مدينة الجونة بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، على مساحة 36.9 مليون متر مربع، وتضم 9000 وحدة سكنية تم تسليمها، و18 فندقًا، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة اللأعمال ومدرسة تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام الدولى والمحلى، ومستشفى دولي، ومركز للمؤتمرات والثقافة و2 مارينا، و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية، بالإضافة الى مجموعة متميزة من الخدمات الحيوية. يبلغ عدد سكان مدينة الجونة أكثر من 20000 نسمة، وهي مدينة مستدامة حيث تحرص على تبني عدد من مبادرات الاستدامة البيئية على رأسها محطة الطاقة الشمسية بسعة 7 ميجاوات، ونظام إدارة النفايات الصلبة الكامل، والاعتماد بنسبة 100٪. على المياه المعاد تدويرها للري، من بين مبادرات أخرى كثيرة.