دبي، الإمارات العربية المتحدة في ظل الطلب غير المسبوق على المشاريع السكنية ومشاريع البنية التحتية العامة في المنطقة، أكدت مجموعة أمانة، الرائدة إقليمياً في مجال التصميم والبناء، على القيمة التي تضيفها الطرق الحديثة للبناء في دعم التحول الاقتصادي، وذلك خلال حدثها الافتتاحي "UNBX" الذي أقيم في 16 أكتوبر في دبي. كشف الحدث عن أحدث تقنيات البناء التي تجمع بين ذكاء التصميم ودقة التصنيع والتكامل الرقمي لإنشاء مبانٍ كأنظمة قابلة للتجميع، وليست مجرد تصاميم على ورق.

تكمن أهمية هذه التقنيات بدعم النمو السكاني السريع والطفرة العمرانية في المنطقة. وتشير التوقعات إلى أن سوق الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة وحدها سيصل إلى 52.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والابتكار التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل قيمة الناتج الإجمالي لقطاع البناء في المملكة العربية السعودية إلى 191 مليار دولار أمريكي في عام 2029، مدفوعاً بالتطورات السكنية والمشاريع العملاقة وزيادة الطلب على المساحات المكتبية.

وتعليقاً على الكيفية التي يمكن أن تعالج بها الطرق الحديثة للبناء بعضاً من أكثر التحديات إلحاحاً في القطاع، قال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة: "تعتبر تنمية البنية التحتية حجر الأساس للنمو الاقتصادي، ويمثل حدث 'UNBX' عاملاً محفزاً لهذا التقدم، كونه يعيد تصور قطاع البناء من خلال التكنولوجيا والتعاون. هدفنا هو الجمع بين جميع أصحاب المصلحة لوضع أساس يشجع القطاع على 'بناء أفضل'. إن الحماس والالتزام اللذين أظهرهما حدث 'UNBX' دليل على أن القطاع مستعد لإجراء تحول جذري لدعم الرؤى الإقليمية الطموحة."

وقد اجتمع أكثر من 130 ممثلاً من كبار المسؤولين والمؤثرين من جميع أنحاء قطاع الإنشاءات، بما في ذلك المطورون والمهندسون المعماريون والمقاولون والاستشاريون والجهات التنظيمية، في حدث "UNBX" لإجراء مناقشة مركزة حول البناء بشكل مستدام وبطريقة أسرع وأذكى. وشارك العديد من رواد مجال التصميم والبناء، بما في ذلك "Autodesk" و"ALEC" و"Aldar" و"بلدية دبي" و"مدن" و"دبي القابضة" و"راكز" و"داماك" و"وشوبا" و"الجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS)"، وجهات نظرهم حول الزخم الإقليمي المتنامي نحو التصنيع خارج الموقع والتسليم الرقمي والبناء المصنّع.

تمحور النقاش حول أبرز اهتمامات القطاع، بما في ذلك تسريع الدعم التنظيمي لطرق البناء الحديثة، وتكييف قوانين البناء للتصميم النمطي، ومواءمة التصميم مع أحدث مبادئ التصميم، ودمج الأدوات الرقمية، وتضمين تقييم دورة حياة الكربون في تخطيط المشروع. وشدد "UNBX" أيضاً على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين المطورين والجهات التنظيمية والمصنعين لوضع أطر واضحة للتصميم والموافقة تمكن من التوسع والاتساق.

وقال جريج كاربينسكي، المدير التنفيذي للعمليات والشريك في شركة KEO، الذي حضر "UNBX": "يؤكد 'UNBX' الطموحات المشتركة للقطاع لتوسيع نطاق تبني البناء المعياري كرافعة استراتيجية للإنتاجية والجودة والاستدامة. يسعدنا أن مجموعة أمانة قد أخذت زمام المبادرة في تشجيع الشراكات والمشاريع التجريبية وتبادل المعرفة بهدف توسيع الحلول النمطية التي تعزز السرعة والاستدامة واليقين عبر البيئة المبنية، ونتطلع إلى تعاون أفضل وابتكار مشترك يرتقي بقطاع الإنشاءات إلى المستوى التالي."

يمثل نجاح فعالية "UNBX" بداية حركة أوسع للبناء الصناعي في المنطقة. وستواصل مجموعة أمانة قيادة هذا الحوار من خلال الشراكات والمشاريع التجريبية وتبادل المعرفة، بهدف توسيع نطاق الحلول النمطية التي تعزز السرعة والاستدامة واليقين في جميع مجالات البناء.

نبذة عن مجموعة أمانة:

مجموعة أمانة هي شركة إقليمية رائدة في تصميم وبناء المرافق الصناعية منذ أكثر من ثلاثة عقود. تتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات، يشمل تشييد أكثر من 1500 مشروع صناعي وخدمة أكثر من 130 عميل دائم.

رسّخت أمانة مكانتها في مجال توفير الحلول الجاهزة للمشاريع التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ. من خلال تبنيها فلسفة قائمة على شعار "نبني معاً"، تكرس "أمانة" جهودها لدعم الحلول الذكية التي تضمن تطبيق الهندسة القيمية في المشاريع طوال دورة حياة متطلبات المشروع.

وتعمل أمانة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل: البناء، والتصنيع والتطوير. يتألف قطاع البناء من شركة "أمانة للمقاولات" وشركة "أمانة لوقود الطيران" حيث تعمل الشركتان على تقدّيم الحلول الذكية للأسواق الصناعية والتجارية والمؤسسية. وتسهم شركتي "دوبوكس" ودوبود" التابعتين للمجموعة، في إحداث تغيير شامل في مفهوم الصناعة من خلال الجيل الجديد من حلول البناء الجاهز، وهي تقنية إنشاء المباني ومكوناتها خارج موقع البناء. ويتكون قطاع التطوير من شركة "أمانة للطاقة الشمسية"، وشركة "أمانة لتوفير الطاقة" وذراع أمانة لاستشارات الاستدامة "مستدام"، الذي يدعم أجندة الاستدامة في المنطقة من خلال تقديم الحلول والخدمات النظيفة لتوفير الطاقة.

مسترشدة بقيمها الأساسية التي تركز على الموثوقية والحلول الذكية والجودة، تواصل مجموعة أمانة مسيرتها في البناء، انطلاقاً من إرثها الكبير، مع وجود فريق متخصص يضم أكثر من 6000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي.

-انتهى-

