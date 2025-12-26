من المتوقع اكتمال المشروع في الربع الثالث من عام 2027

دبي: أعلنت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، اليوم عن بدء أعمال الانشاء لمشروعها السكني الأول في جزر دبي - "فلوريا بريز"، حيث تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع الفاخر الذي يضم 48 وحدة سكنية و4 وحدات تاون هاوس.

يُعتبر مشروع "فلوريا بريز" مجتمعًا سكنيًا متميزًا على الواجهة البحرية، حيث تتراوح الشقق بين غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، بأسعار تبدأ من 1,799,000 درهم إماراتي للوحدات ذات غرفة نوم واحدة.

من المتوقع أن يتم اكتمال من المشروع في الربع الثالث من عام 2027.

وقال كامران محمد، رئيس مجلس إدارة، شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري: "يُعتبر وضع حجر الأساس لمشروع فلوريا بريز خطوة هامة بالنسبة لنا، وهو ما يعكس التزام مشرق إيليت بتقديم تجارب حياة مميزة في أبرز وجهات دبي الناشئة والأكثر طلبًا."

وأضاف: "تجمع جزر دبي بين نمط الحياة الساحلي الفاخر والموقع الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى أبرز معالم المدينة، وهو ما يعد فرصة استثمارية متميزة لكل من الملاك والمستثمرين، وهو ما عزز من الطلب المتنامي على الوحدات السكنية داخل مجتمع الجزيرة."

وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد شهدت جزر دبي ارتفاع ملحوظة في معدلات الاستثمار هذا العام، حيث بلغ إجمالي المبيعات 6.1 مليار درهم من نحو 2000 معاملة في النصف الأول من عام 2025.

ويتكون مشروع "فلوريا بريز" من طابق أرضي + طابق سفلي + 6 طوابق + طابق علوي، بمساحة أرض تبلغ 26,975 قدمًا مربعًا، ويضم 12 وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة، و24 وحدة سكنية ذات غرفتي نوم، و12 وحدة سكنية ذات ثلاث غرف نوم، و4 وحدات تاون هاوس. وحدات التاون هاوس السكنية بأربعة نماذج تتراوح مساحتها ما بين 1,847 إلى 1,895 قدمًا مربعًا، كما ستتراوح مساحات الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة ما بين 878 إلى 1,049 قدمًا مربعًا، وستتراوح مساحات الوحدات السكنية المكونة من غرفتي نوم، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للدراسة وغرفة خادمة ما بين 1,316 إلى 1,711 قدمًا مربعًا، وستتراوح مساحات الوحدات السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم ما بين 1,474إلى 1,697 قدمًا مربعًا

سهولة الوصول، ومميزات فاخرة

يتميز مشروع "فلوريا بريز" بقربه من دبي آيلاندز مول، والشاطئ، والمرسى، والحديقة، في جزر دبي حيث لا تتجاوز مدة الوصول إليها خمس دقائق، بالإضافة إلى وجود الجسر الجديد المؤدي إلى دبي آيلاندز، وجسر إنفينيتي عزز من سهولة الوصل إلى مواقع مختلفة. كما يقع المشروع في موقع استراتيجي يتيح الوصول السهل إلى أبرز وجهات دبي، بما في ذلك وسط دبي، وبرج خليفة، وإطار دبي، ومتحف المستقبل.

سيضم "فلوريا بريز" ردهة رئيسية وممرًا ذو تصميم عصري خلاب، وأرضيات من البلاط الإيطالي ممتدة إلى الأسقف، وتشطيبات خشبية فاخرة لكل وحدة سكنية. كما يوفر المشروع نظام المنازل الذكية - جميعها صممت خصيصًا لتلبية احتياجات الحياة الساحلية المعاصرة.

التسليم ... الالتزامات ... والتخطيط للمستقبل

يُعدّ مشروع "فلوريا بريز" سادس مشروع سكني لمشرق إيليت في دبي، وذلك بعد وضع حجر الأساس لمشروع فلوريا سكايز في قرية جميرا الدائرية الذي يضم 192 وحدة سكنية فاخرة، ومشروع فلوريا أواسيس في مجمع دبي لاند السكني (DLRC) الذي يضم 257 شقة. وكانت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري قد سلّمت في وقت سابق من هذا العام مشروع فلوريا ريزيدنس في أرجان، وهو مشروع سكني متكامل في دبي لاند، ويضم 206 شقق.

تمتلك شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري مجموعة مشاريع سكنية جديدة تضم أكثر من 1200 شقة في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ. وتنتشر هذه المشاريع في أرقى المناطق السكنية في دبي، وتشمل مشروع فلوريا فيستا في ديسكفري جاردنز، ومشروع فلوريا جراند في أرجان، بالإضافة إلى مشاريع قيد التخطيط في ميدان ديستريكت 11، ومدينة دبي للإنتاج.

اكتسبت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري سمعة مرموقة كمطور عقاري متميز وعالي الجودة بما يتماشى مع خبرتها في قطاعي العقارات والاتصالات على مستوى العالم، والتي تمتد من المملكة العربية السعودية وسنغافورة وإندونيسيا وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.

