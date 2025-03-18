دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PATH) الرائدة في مجال الأتمتة المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، الاستحواذ على شركة Peak المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من مانشستر بالمملكة المتحدة مقراً لها. وتوفر منصة Peak AI حلولاً متقدمة لتحسين إدارة المخزون وتسعير المنتجات مما يتيح للشركات، على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، تحقيق نتائج ملموسة بسرعة وكفاءة، بدون الحاجة إلى توظيف فرق تقنية كبيرة داخل المؤسسة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال دانيال داينز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة UiPath: "يمثل استحواذنا على شركة Peak خطوة مهمة نحو تسريع تطبيق استراتيجيتنا لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة بمختلف القطاعات، حيث يسمح لنا دمج تطبيقات Peak المصممة خصيصاً مع منصة UiPath، بتقديم حلول أكثر تطوراً تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا في جميع القطاع وتحقيق قيمة استثنائية لهم".

وتمكن Peak عملاءها من تصميم مخططات سير العمل لعمليات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات وإصدار التوقعات التي تعزز كفاءة العمليات التجارية الأساسية، عبر واجهات برمجة التطبيقات أو من خلال تطبيقات ويب مدمجة. كما توفر الشركة جيلاً جديداً من الحلول الذكية التي تدعم اتخاذ القرارات المعقدة، مما يساعد المؤسسات على تحسين تخطيط المخزون وتطوير استراتيجيات تسعير أكثر دقة ومرونة.

وستقوم شركة UiPath بتقديم حلول Peak على نطاق واسع عالمياً والوصول إلى قطاعات جديدة، مما يتيح للعملاء والشركاء فرصاً أوسع للنمو والابتكار. وفي المقابل، سيسهم تركيز Peak على تسريع اعتماد تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التجزئة والتصنيع في دعم نمو UiPath في السوق وتقديم جيل جديد من التطبيقات الذكية المتخصصة، القائمة على الوكلاء المؤتمتين والذكاء الاصطناعي المعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة.

ومن جهته قال ريتشارد بوتر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Peak: "يمثل انضمامنا إلى UiPath خطوة مثالية في هذه المرحلة من مسيرتنا، وأنا متحمس لنجاحنا المستقبلي، حيث يسهم تلاقي الأتمتة والوكلاء القائمين على الذكاء الاصطناعي، في فتح الباب لعصر جديد وآفاق غير مسبوقة أمام الشركات. ويتيح لنا الانتشار العالمي لشركة UiPath وخبرتها العميقة في قطاع المؤسسات والتزامها المستمر بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تسريع تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تمكين الشركات من الاعتماد على تقنيات ذكاء اصطناعي متخصصة لاتخاذ قرارات على نطاق واسع. ونحن فخورون للغاية بإنجازاتنا، وانضمامنا إلى UiPath مما يمنحنا فرصة لتقديم قيمة أكبر لعملائنا، وتجاوز حدود الإمكانات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي".

ستعزز Peak منصة UiPath للوكلاء المؤتمتين بإمكانيات متقدمة إضافية، حيث تحتاج المؤسسات، مثلاً، إلى استيفاء متطلبات صارمة عند إجراء حسابات معقدة ضمن مختلف العمليات التجارية، كما تتطلب تحليلات دقيقة وتوقعات موثوقة لدعم قراراتها. وتشكل حلول Peak الأساس لوكلاء التسعير وإدارة المخزون الجدد لعملاء UiPath، مما يتيح مستويات أعلى من الدقة والكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم قدرات Peak الواسعة في مجال الذكاء التحليلي لاتخاذ القرارات في تعزيز إمكانيات التنسيق ضمن منصة UiPath، مما يتيح تنفيذ عمليات مستقلة تستند إلى بيانات العملاء في سياقاتها المختلفة.

وسيتمكن عملاء كل من UiPath وPeak حالياً من تحقيق زيادة في الإيرادات وتحسين هوامش الربح بفضل تكامل تقنيات الشركتين، حيث أثمر التعاون القائم بينهما عن فرص نجاح ملموسة، إذ ساهمت الشركتان في تطوير عمليات التسعير والعروض في شركة Heidelberg Materials، إحدى كبرى الشركات العالمية في تصنيع مواد البناء، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. واعتمدت هذه الحلول على الأتمتة لجمع البيانات من مئات المصادر، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل عرض سعر لكل عميل، مع تزويد فرق المبيعات بالمعلومات اللازمة. وساعد هذا النهج المؤتمت الشامل شركة Heidelberg Materials على تحسين كفاءة فرق المبيعات بشكل كبير، من خلال تقليص زمن إعداد العروض وزيادة معدلات إتمام العملاء لعمليات الشراء.

لمحة عن شركة UiPath

تطوّر شركة UiPath (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH) تقنيات ذكاء اصطناعي تحاكي الذكاء البشري، مما يسهم في إحداث تغيير جذري في طريقة عمل الشركات وابتكارها وتنافسها. وتسرع منصة UiPath Platform™ التحول نحو عصر جديد من الوكلاء المؤتمتين، حيث يتكامل كل من الوكلاء والروبوتات والأفراد والنماذج بسلاسة لتمكين تطبيق عمليات ذاتية التشغيل واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وتلتزم شركة UiPath، من خلال تركيزها على الأمن والدقة والمرونة، بقيادة مستقبل يسهم فيه الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

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