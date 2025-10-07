UiPath FUSION - دبي – الإمارات - أعلنت شركة UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH) الرائدة عالمياً في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، عن تعاون جديد مع NVIDIA يهدف إلى تمكين المؤسسات من تعزيز أتمتة سير عملها بحلول موثوقة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة، مثل كشف الاحتيال أو إدارة الرعاية الصحية. وساهم الجمع بين خبرة UiPath في الأتمتة المعتمدة على الوكلاء ونماذج Nemotron المفتوحة من NVIDIA مع منصة NIM، في دعم مساعي المؤسسات لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام المؤسسي على شكل خدمات مصغرة، مثل معالجة اللغة الطبيعية، وفهم الصور، والتحليلات التنبؤية، بما يسرع من اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي ودعم أتمتة العمليات الحساسة بكفاءة ودقة وعلى نطاق واسع.

ويشكل إطلاق موصل خدمة التكامل خطوة محورية في هذا التعاون، إذ يربط بين UiPath وNVIDIA NIM وNVIDIA Nemotron، مما يتيح للمؤسسات دمج خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاتها وخدماتها بسرعة وسلاسة باستخدام منصة NIM، وهو ما يعزز من أداء وقدرات مبادرات الأتمتة لديها. ويمنح هذا التعاون العملاء إمكانية أتمتة العمليات المؤسسية بشكل متكامل من خلال الوكلاء والروبوتات والخبراء البشريين، ضمن بيئات تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية.

وتستكشف UiPath، إلى جانب موصل الخدمة، آفاقاً جديدة في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل المجالات المحتملة تطوير قدرات التنسيق لتعزيز عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وبناء وكلاء متميزين يجمعون بين خبرة UiPath في الأتمتة ونماذج Nemotron مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص مع قدرات الحوسبة المسرعة، بالإضافة إلى توسيع هذه الإمكانات لتشمل البيئات المحلية والمعزولة لمساعدة القطاعات شديدة التنظيم على اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعلى نطاق مؤسسي.

وقال غراهام شيلدون، رئيس المنتجات في UiPath: "تتطلب العمليات الحساسة، مثل كشف الاحتيال أو إدارة الرعاية الصحية حلول ذكاء اصطناعي قوية وموثوقة. ويسهم دمج نماذج NIM من NVIDIA مباشرة في منصة UiPath، في منح العملاء القدرة على نشر نماذجهم الخاصة والتحكم بها وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، مما يعني تعزيز إمكانية إدخال الذكاء الاصطناعي في أكثر عملياتهم حساسية مع الحفاظ على المستويات المطلوبة من التحكم والشفافية والثقة لتحقيق تأثير ملموس في أعمالهم".

ومن جانبه قال جوي كونواي، المدير الأول لبرمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المؤسسي في NVIDIA: "تسعى المؤسسات إلى اعتماد حلول ذكاء اصطناعي تضمن نتائج آمنة وموثوقة للعمليات المعقدة والخاصة بالمؤسسة. وتستطيع UiPath، بالاعتماد على نماذج Nemotron المفتوحة وخدمات NIM المصغرة، إنشاء ونشر أتمتة متقدمة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة حالات استخدام معقدة ضمن بيئات منظمة".

لمحة عن شركة UiPath

تعد UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH) من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث تمكن المؤسسات من الاستفادة الكاملة من قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العمليات المعقدة وتحسينها بشكل ذاتي. وتدمج منصة UiPath™ نماذج التحكم الذكي ومرونة التطوير والتكامل السلس بشكل فريد ما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق الأتمتة بثقة وأمان. وتدعم UiPath، بالتزامها الصارم بأعلى معايير الأمان والحوكمة والتشغيل التفاعلي، المؤسسات في رحلتها نحو مستقبل تعتمد فيه الأتمتة الذكية على الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في مختلف القطاعات.

