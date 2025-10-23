دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت شركة "ديجيتال إكس"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، مذكرة تفاهم مع "الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية" (UCMC). وقد تم توقيع الشراكة بين مروان الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في "ديجيتال إكس" وأسامة السمادوني، المدير العام لشركة "الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية" (ذ.م.م).

وفي تعليقه على توقيع الشراكة، قال مروان الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في "ديجيتال إكس": "تعكس هذه الشراكة جهودنا المستمرة لتمكين المؤسسات بحلول رقمية متطورة تعزّز الأداء وتدعم الابتكار. وعبر تعاوننا مع الشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية، نسعى إلى تمكين عمليات أكثر فعالية وكفاءة وجاهزية للمستقبل".

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء تعاون استراتيجي يركّز على تطوير حلول مبتكرة لإدارة الأصول الرقمية، تمكّن المؤسسات من تحسين بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول في أعمالها. ومن خلال الجمع بين الخبرات التقنية والمعرفة القطاعية لدى الجانبين، سيسهم هذا التعاون في دعم المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات على تحقيق مزيد من المرونة والتوسّع والتنافسية. كما تتماشى هذه المبادرة المشتركة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز الابتكار الرقمي ودعم البنية التحتية الذكية.

بدوره، قال أسامة السمادوني، المدير العام للشركة المتحدة للحاسوب والاستشارات الإدارية" (ذ.م.م): "يسعدنا توحيد الجهود مع شركة "ديجيتال إكس" لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهم في تسريع النمو الرقمي وتعزيز التميّز التشغيلي عبر مختلف القطاعات. ويؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بالابتكار، وانسجامنا مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد ذكي قائم على التمكين الرقمي."

وتواصل شركة "ديجيتال إكس" تعزيز شبكة شراكاتها التقنية، مساهمةً في دعم رؤية دولة الإمارات بأن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الابتكار الرقمي وتطوير المؤسسات الذكية.

-انتهى-

#بياناتشركات