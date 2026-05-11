أطلقت منصة "يو سي ال- سنتر" للذكاء الاصطناعي (UCL Center for Ai ) النسخة الأولى لـ"البرنامج العالمي للشباب في الابتكار والذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي في كلية لندن الجامعية(UCL ) ويستهدف البرنامج الشباب من الأعمار 13-18 سنة، ومن المقرر أن يبدأ في مايو الجاري، ويمتد على مدار ثلاثة أشهر من التعلم عن بعد متبوعاً بمخيم صيفي في مدينة لندن.

ويُقدَّم البرنامج بنظام التسجيل المفتوح (Rolling Basis)، ويشملما يصل إلى 20 جلسة تعليمية تجمع بين التعلم الذاتي والجلسات المباشرة عبر الإنترنت، وذلك من خلال مزيج من الماستر كلاس، والندوات (Webinars)، والدروس التطبيقية (Tutorials). كما أن الرسوم الدراسية الخاصة بالمخيم التدريبي المكثف لمدة 4 أيام في كل من لندن وكامبريدج ممولة بالكامل للمشاركين المؤهلين.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية التعاون بين المنصة وشركة سلكة الرائدة في مجال الاستشارات والبرامج التدريبية التفاعلية. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى سلكة دور الشريك الاستراتيجي للبرنامج في دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، للترويج للبرنامج عبر بناء شراكات مع المدارس والمؤسسات التعليمية والشبابية المهتمة. إلى جانب، استقطاب الطلبة وإدارة عمليات التسجيل بهدف إشراك الشباب الخليجي في تجربة تعليمية استثنائية تؤهلهم للدخول في فضاء الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي يقدمه نخبة من الخبراء والأكاديميين من كلية لندن الجامعية وجامعات كامبريدجوأوكسفورد وامبيريال كولدج من ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتدريب متخصص عبر منصة التعلم الإلكتروني، يليها فرصة التقدم لاختبار iDAT العالمي، وهو مقياس معياري معتمد تم تركيزه لقياس مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث يُشبه في طبيعته اختبارات قياس كفاءة اللغة العالمية مثل التوفل والآيلتس. وختاماً سيحظى أفضل 10% من المشاركين فرصة الحصول على منحة للالتحاق بمخيم متقدم مكثف في مقر كلية لندن الجامعية بالعاصمة البريطانية وجامعة كامبريدج.

من جانبه، أوضح الدكتور كانوهوي ليو، الرئيس المؤسس للبرنامج العالمي للشباب في الابتكار والذكاء الاصطناعي:" أن البرنامج يقدم مادة متكاملة معدة من مختصين يجمعون الكفاءة الأكاديمية والخبرة المهنية على نطاق دولي. ويغطي محتوى البرنامج أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة وغيرها". مضيفاً بأن:" البرنامج يمتاز اختبار معياري يقيس مدى إلمام وتمكن المشاركين من أدوات الذكاء الاصطناعي وفق معايير منظمة iDAT الأسترالية، وسيمنح المشاركين شهادات معتمدة في حال اجتيازهم بنجاح متطلبات كل مرحلة من البرنامج".

وقال سعد الربيعان الشريك الإداري لشركة سلكة للتواصل المؤسسي والمسؤولية المجتمعية:" تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع الرؤى الوطنية في تمكين الشباب الخليجي، وتطوير مهاراته المستقبلية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي، آملين أن يسهم البرنامج في إعداد جيل جديد منقادة الذكاء الاصطناعي القادر على المنافسة في سوق العمل العالمي".

الجدير بالذكر، بأن التسجيل بات متاحاً أمام المؤسسات الحكومية والتعليمية في كل من الكويت والإمارات عبر البريد الإلكتروني للبرنامج: Info@cylka.ae

