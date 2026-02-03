أعلنت أورباكون القابضة (UCC) ومجموعة (PIPECARE Group) عن توقيع شراكة مشروع مشترك خلال المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال (LNG2026) الذي عُقد في الدوحة، وذلك لإطلاق كيان جديد تحت اسم (UCC PIPECARE)، يهدف إلى تأسيس المنصة الوطنية السورية لسلامة وإعادة تأهيل خطوط الأنابيب.

ويأتي هذا المشروع المشترك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى أن يكون (UCC PIPECARE) الجهة الحصرية والمقاول الوطني المفضل لتقديم خدمات فحص وسلامة وإعادة تأهيل خطوط الأنابيب، إضافة إلى خدمات دورة الحياة المتكاملة، بالتعاون مع الشركة السورية للنفط وكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة في سوريا. ويُراد للكيان الجديد أن يشكل منصة وطنية شاملة تخدم جميع أنواع شبكات الأنابيب، بما يضمن عقود خدمات طويلة الأمد ومستدامة، وتقديم حلول متكاملة من مرحلة الفحص وحتى إعادة التأهيل والتشغيل الآمن.

يركّز المشروع المشترك على حماية وتطوير البنية التحتية الوطنية الحيوية في سوريا، بما يشمل شبكات نقل النفط والغاز، ولا سيما شبكات بانياس، إلى جانب خطوط نقل المياه العابرة للمناطق، وشبكات الصرف الصحي والتصريف، فضلاً عن خطوط ومحطات التصدير المستقبلية. كما سيقدم المشروع خدمات متقدمة تغطي كامل دورة حياة خطوط الأنابيب، تشمل التحضير والتنظيف قبل الفحص، والفحص الداخلي باستخدام أحدث تقنيات التشخيص، وتقييم السلامة بما يشمل الجاهزية التشغيلية، والتمكين الرقمي لإدارة السلامة، وتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل، إضافة إلى خطط الاستجابة للطوارئ والمعالجة.

وفي هذا السياق، قال رامز الخياط، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة (UCC)، إن المشروع المشترك يشكل خطوة محورية نحو إنشاء منصة وطنية متخصصة تهدف إلى حماية وتمديد وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لخطوط الأنابيب في سوريا، سواء في قطاع الطاقة أو المياه أو الشبكات البلدية، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في تقديم خدمات موثوقة وطويلة الأمد تتماشى مع الأولويات الوطنية وتعزز مرونة البنية التحتية، إضافة إلى خلق فرص عمل وإحداث تنمية معرفية في هذا القطاع.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد الشامي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة (PIPECARE Group)، أن هذا المشروع يجمع بين الخبرة الواسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى والتكنولوجيا العالمية المتقدمة في مجال الفحص وإدارة سلامة الأصول، بما يتيح الانتقال من أسلوب الإصلاحات الطارئة إلى إدارة متكاملة لسلامة خطوط الأنابيب على امتداد دورة حياتها، مع التركيز على التشغيل الآمن وتحسين الموثوقية وبناء قدرات محلية مستدامة.

من الجدير ذكره، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على استكمال الجاهزية التشغيلية للمشروع، وتعزيز التواصل مع الشركة السورية للنفط والجهات الرسمية المعنية، إلى جانب إطلاق برامج فحص وإعادة تأهيل ذات أولوية، بما ينسجم مع احتياجات البنية التحتية الوطنية في سوريا.

