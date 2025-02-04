تضم مجموعة IMI علامات إعلامية بارزة مثل سكاي نيوز عربية، ذا ناشونال، العين الإخبارية، و CNN الاقتصادية، مما يعكس خبراتها العالمية المتنوعة

علامات إعلامية بارزة مثل سكاي نيوز عربية، ذا ناشونال، العين الإخبارية، و الاقتصادية، مما يعكس خبراتها العالمية المتنوعة يضم المقر الرئيسي الجديد أكاديمية IMI للإعلام، وهي الذراع التدريبية المتقدمة لمجموعة IMI ، والمخصصة لتأهيل وتطوير المحترفين في قطاع الإعلام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت twofour54، الذراع الإعلامي لمجموعة أدنيك، عن انتقال المقر الرئيسي لمجموعة IMI، المؤسسة الإعلامية العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ، إلى المنطقة الإبداعية - ياس التابعة لـ twofour54.. وسيشغل مقرها مبنىً كاملاً ضمن الحرم الإبداعي بمساحة تتجاوز 16,500 متر مربع.

ويضم المقر الجديد مركز استقبال IMI، الذي يحتوي على مكتبة تضم مجموعة من 1000 كتاب مختار بعناية، بالإضافة إلى عدسة أخبار IMI، وهي تجربة إخبارية تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيساهم انتقال أكثر من 600 متخصص في مجال الإعلام إلى المقر الجديد، في تعزيز مكانة twofour54 كمركز رئيسي للصناعات الإبداعية والإعلامية في المنطقة.

وتضم مجموعة IMI تحت مظلتها مجموعة من العلامات الإعلامية الرائدة، بما في ذلك "سكاي نيوز عربية"، و"ذا ناشونال"، و"العين الإخبارية"، و"CNN الاقتصادية". بالإضافة إلى "Redbird IMI"، وهي استثمار مشترك يركز على العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الإعلام والترفيه والرياضة. كما تضم أيضاً "أكاديمية IMI للإعلام" التي توفر برامج تدريب تهدف إلى تأهيل الجيل القادم من محترفي الإعلام من خلال برامج تدريبية وتطويرية عالمية المستوى.

وتتمتع المجموعة بحضور عالمي من خلال مكاتبها في لندن وواشنطن العاصمة وبيروت والقاهرة، مما يؤكد المكانة المتزايدة للمنطقة الإبداعية - ياس التابعة لـ twofour54 كوجهة رئيسية للمؤسسات الإعلامية العالمية.

وقال مارك وايتهيد، الرئيس التنفيذي لـtwofour54 : "تتمتع أبوظبي بمكانة عالمية رائدة كوجهة لصناعة الإعلام والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة ودعمها المستمر لقطاع الإعلام، ويشكل انتقال مجموعة IMI للمنطقة الإبداعية – ياس انعكاساً لمكانة twofour54 كمركز إبداعي رائد يستقطب كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، ويؤكد على دورنا في دعم نمو هذ القطاع عبر توفير بيئة متكاملة للمبدعين والشركات الإعلامية."

اليوم، يضم الحرم الإبداعي مئات الشركات، حيث يوفر مرافق متطورة تشمل استوديوهات إنتاج، ومساحات مكتبية فاخرة، وقاعات اجتماعات تفاعلية، ومساحات عمل صديقة للبيئة تعزز الإبداع والتعاون.

ومن جانبه قال راني رعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة IMI والرئيس والشريك التشغيلي في Redbird IMI: "إن انتقالنا إلى مقر IMI الجديد والمتطور في المنطقة الإبداعية - ياس يُعّد محطة بارزة في مسيرتنا، حيث نواصل ربط الناس وإثراء حياتهم من خلال سرد القصص المؤثرة والمبتكرة. هذه المرافق الحديثة وفرت لنا البيئة المثالية لإنشاء استوديوهات متطورة وتقديم تجارب تفاعلية لموظفينا وضيوفنا، مما يعيد تعريف طريقة إنشاء المحتوى الإعلامي."وأضاف: "نحن متحمسون لأن نكون جزءًا أساسياً من المجتمع الإبداعي في twofour54، والذي يقوم على التعاون والأفكار الطموحة. إن هذا الانتقال يعكس التزامنا بدفع عجلة الابتكار الإعلامي والاستفادة من أحدث التقنيات لخلق محتوى جذاب يواكب تطلعات الجمهور المعاصر."

إن انتقال مجموعة "IMI" إلى المنطقة الإبداعية – ياس يعكس الأهمية المتزايدة التي تكتسبها أبوظبي كمركز عالمي لصناعة الإعلام، كما يعزز من رؤية twofour54 في توفير بيئة متكاملة تدعم نمو وتطور القطاع الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

نبذة عن twofour54:

تُعد twofour54، إحدى شركات مجموعة أدنيك، وجهة متكاملة للمجتمعات الإبداعية منذ عام 2008. يقع مقرها في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتضم المنطقة الإبداعية - ياس أول مركز شامل متخصص في المنطقة لصناعة الإعلام والألعاب والترفيه ، حيث تحتضن أكثر من 600 شركة رائدة في القطاع، بما في ذلك مجموعة IMI، فوربس الشرق الأوسط، وشبكة CNN، وUbisoft، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية المزدهرة.

توفر twofour54 مرافق إنتاج متطورة، تشمل مواقع تصوير خارجية بمساحة 300,000 متر مربع، واستوديوهات متعددة الاستخدامات، ومسارح صوتية متقدمة، مع إمكانية الوصول إلى نخبة من المواهب والخبرات في القطاع. كما تقدم استوديوهين، وجناح متخصص في البودكاست، وخدمات إبداعية متكاملة.

منذ عام 2008، قامت twofour54 عبر مرافقها عالمية المستوى بدعم إنتاج الآلاف من الأعمال الفنية، بما في ذلك العديد من أفلام هوليوود الضخمة مثل فيلم "F1" إنتاج شركة Apple، وفيلم Mission: Impossible – Fall out، وفيلم "Fast & Furious"، إلى جانب أفلام بوليوود مثل "Crew"، و"Tiger Zinda Hai"، و"Bharat"، بالإضافة إلى إنتاجات إقليمية متنوعة.

كما تعزز twofour54 منظومتها الإبداعية من خلال خدمات tawasol ، المصممة خصيصًا لتلبية مختلف المتطلبات التي يحتاجها الشركاء، المستقلون، والشركات في أبوظبي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل على التراخيص، الخدمات اللوجستية، العلاقات الحكومية، التأشيرات، وتصاريح التصوير.

نبذة حول IMI:

IMI هي مجموعة إعلامية عالمية مملوكة للقطاع الخاص، يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتشر عملياتها في 19 دولة حول العالم. وتضم محفظتها مجموعة من العلامات الإعلامية الرائدة مثل "سكاي نيوز عربية" والتي تعد جزءًا من شراكة مع شبكة سكاي البريطانية؛ بالإضافة إلى "ذا ناشونال"، و" CNN الاقتصادية"، و"العين الإخبارية"، كما تمتلك حصة أقلية في "Euronews".

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل من خلال شركة"RedBird IMI" وهي مشروعها المشترك مع شركة "RedBird Capital Partners"، على الاستثمار في العلامات الرائدة في مجالات الإعلام والرياضة والترفيه على مستوى العالم. نحن نعمل على بناء عالم أكثر قربًا من خلال تقديم قصص تلهم العقول، وتعزز التواصل، وتثري الحياة، مما يمكّن الجمهور من الحصول على الأخبار، والمعرفة، والترفيه الواقعي.

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