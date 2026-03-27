سيمكّن المؤسسات من تبنّي وكلاء الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق عملهم عبر مسارات العمل الحيوية أعلن عن هذا التعاون خلال قمة الأولوية في ميامي وستسهم في نشر تقنيات الذكاء الفائق في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم .

ميامي، فلوريدا؛ الرياض، المملكة العربية السعودية؛ وبالو ألتو، كاليفورنيا، أعلنت هيوماين، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وTuring، إحدى الشركات الرائدة في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، اليوم عن شراكة استراتيجية لبناء أول سوق عالمي لوكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على منصة HUMAIN ONE، وذلك خلال قمة الأولوية في ميامي التي تستضيفها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

ويهدف سوق HUMAIN ONE لوكلاء الذكاء الاصطناعي إلى تمكين المؤسسات من اكتشاف وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقهم وتوسيع نطاقهم عبر مختلف وظائف الأعمال، بما يسهم في تسريع التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الفائق في بيئات العمل الفعلية.

وتجمع هذه الشراكة بين رؤية هيوماين في بناء نظام تشغيل مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة ونماذج ذكاء اصطناعي وقدرات تنظيمية، وبين خبرة Turing في تقييم النماذج المتقدمة، والضبط الدقيق، وأنظمة الاستدلال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، بما يسرّع تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي على مستوى جاهزية الإنتاج.

وسيُشكّل سوق HUMAIN ONE لوكلاء الذكاء الاصطناعي طبقة أساسية للمؤسسات التي تتجه نحو نماذج تشغيل قائمة على الوكلاء، حيث سيوفر للشركات إمكانية الوصول إلى وكلاء متخصصين في الموارد البشرية، والمالية، والشؤون القانونية، والعمليات، والمشتريات، إلى جانب مسارات عمل متخصصة حسب القطاع، وذلك ضمن بيئة آمنة وقابلة للتوسع.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل هيوماين وTuring معًا على تطوير سوق عالمي لوكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين للمؤسسات، بما يتيح للمطورين ومصممي حلول الذكاء الاصطناعي حول العالم نشر ابتكاراتهم وتحقيق عوائد منها. كما ستسهم الشراكة في تسريع تبنّي سير العمل المعتمد على الوكلاء داخل المؤسسات، ووضع معايير الحوكمة والجودة والسلامة لوكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ودعم نشوء اقتصاد جديد للمطورين تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وإضافة إلى شراكتها مع هيوماين في بناء HUMAIN ONE، ستكونTuring أحد أول عملاء المنصة في الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية ليس فقط كمركز لتطوير الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا كمصدر عالمي للتقنيات المتقدمة والابتكار.

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين:

"نؤمن بأن المؤسسات في المستقبل لن تُبنى حول تطبيقات برمجية منفصلة، بل حول وكلاء أذكياء يعملون جنبًا إلى جنب مع الإنسان. لقد أحدث عصر البرمجيات كخدمة تحولًا كبيرًا في الإنتاجية، لكن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على الوكلاء، حيث تنفذ البرمجيات سير العمل بدلًا من الاكتفاء بدعمه. وتمثل HUMAIN ONE رؤيتنا لنظام تشغيل المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما تسرّع شراكتنا مع Turing بناء سوق عالمي تلتقي فيه قدرات المطورين والمؤسسات وابتكارات الذكاء الاصطناعي. ومعًا، نمكّن المؤسسات من الانتقال من مجرد استهلاك البرمجيات إلى بناء الذكاء وتنسيقه."

وأضاف:

"يعكس هذا التعاون أيضًا تحولًا أوسع، مع بروز هيوماين كمصدر عالمي لمنصات التقنية المتقدمة، وانضمام Turing كأول عملاء HUMAIN ONE في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال جوناثان سيدهارث، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Turing:

"لا ينبغي أن يظل الذكاء الفائق مفهومًا نظريًا مجردًا، بل يجب أن يترجم إلى إنتاجية أعلى، وسهولة أكبر في الاستخدام، وإطلاق للإمكانات غير المستغلة لدى البشرية. ويُعد بناء سوق قائم على الوكلاء مع هيوماين خطوة عملية نحو جعل الذكاء الفائق قوة محركة للتحول الاقتصادي. وسيمكّن هذا السوق المطورين من بناء وكلاء يحدثون تحولًا في سير العمل داخل الجهات الحكومية والمؤسسات. ونحن متحمسون لتسريع نشر الذكاء الفائق في المملكة العربية السعودية وخارجها."

وتهدف HUMAIN ONE إلى إعادة تعريف كيفية إنشاء البرمجيات واستهلاكها، من خلال نقل المؤسسات من نماذج البرمجيات كخدمة تقليدية إلى بيئات تشغيل قائمة على الوكلاء، حيث ينفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي سير العمل بشكل مستقل، ويتعاونون، ويتعلمون باستمرار.

وتعكس هذه الشراكة إيماناً مشتركاً بأن الذكاء الفائق سيعزز الإبداع البشري. ومن خلال الجمع بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة والخبرة البشرية والحكم البشري، تسعى هيوماين وTuring إلى فتح آفاق جديدة للإنتاجية، وتسريع الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

نبذة عن هيوماين

هيوماين، شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تقدم حلولًا متكاملة في أربع مجالات رئيسية: مراكز البيانات المتقدمة، البنية التحتية عالية الأداء والمنصات السحابية، النماذج الذكية المتقدمة بما فيها أحد أكثر النماذج العربية متعددة الوسائط تقدمًا، وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين العمق القطاعي والتنفيذ الفعلي.

يقدم نموذج هيوماين الشامل خدماته لكل من القطاعين العام والخاص، محدثًا قيمة كبيرة عبر مختلف الصناعات، وداعمًا للتحول وتعزيز القدرات من خلال التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. ومع مجموعة متنامية من منتجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة لكل قطاع، ورؤية أساسية لتعزيز القيادة في الملكية الفكرية وتفوق المواهب عالميًا، تم إنشاء هيوماين لتكون منافسًا عالميًا ومصدرًا للتميز الوطني.

بيان تطلعي

قد يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات تطلعية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة لمختلف المخاطر وحالات عدم اليقين. ولا تتحمل هيوماين أي التزام بتحديث هذه التصريحات.

نبذة عن Turing

تتمثل رسالة Turing في تسريع الوصول إلى الذكاء الفائق لدفع النمو الاقتصادي. وتعمل الشركة مع مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج بيانات عالية الجودة تسهم في تطوير قدرات النماذج، مثل الاستدلال، والبرمجة، وتعدد الوسائط، والموثوقية. كما تطور Turing بيئات تعلم معزز واسعة النطاق وأنظمة توليد بيانات تُستخدم في تدريب وكلاء متعددَي الوسائط بهدف تحسين أداء النماذج في البرمجة، والمهام الواقعية ذات القيمة الاقتصادية، والاستدلال المتقدم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

