دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن دوبيزل، المنصة الإلكترونية المفضلة في الإمارات لربط ملايين المستخدمين بالعقارات، عن إطلاق وتبني أداة "ترواستيمت™" TruEstimate™، وهي أداة متقدمة لتقدير أسعار العقارات تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي ، طورتها "بيوت" بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتهدف الأداة إلى تمكين البائعين والمُلّاك والمشترين والمستأجرين والمهنيين العقاريين من الوصول إلى فهم دقيق وموثوق للقيم السوقية الحقيقية في مختلف مناطق دبي.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الوضوح للحفاظ على استقرار وزخم السوق. ومن خلال توفير بيئة قائمة على بيانات موثقة وطلبات حقيقية، تسهم دوبيزل في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية آمنة على مستوى العالم، حتى في ظل التحديات الإقليمية.

يمثل توسيع نطاق "ترواستيمت™" TruEstimate™ ليشمل منصة دوبيزل خطوة تدعم مستهدفات استراتيجية قطاع العقارات في دبي لعام 2033، والتي ترتكز على الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. ووفقاً لبيانات المنصة حتى 13 أبريل 2026؛ تواصل السوق العقارية في الإمارات إظهار مرونة قوية، حيث تجاوز عدد مشاهدات العقارات في دبي 17 مليون مشاهدة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار.

كما أن الأداة، التي حققت نسبة استخدام تتجاوز 65% على منصة بيوت، تساهم في تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مبنية على رؤية طويلة الأمد بدلاً من التأثر بالتقلبات قصيرة المدى.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لـ دوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُعد الشفافية إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيتنا، ويجسد TruEstimate™ «ترواستيمت™» دور البيانات في تمكين المستخدمين وتعزيز وضوح السوق. ومع إطلاق الخدمة على دوبيزل، نتيح لشريحة أوسع من المستخدمين الوصول إلى تقديرات دقيقة للقيم السوقية، بما يدعم اتخاذ قرارات عقارية مدروسة وأكثر وعيًا."

تعتمد الأداة على بيانات موثقة لإنشاء تقارير مخصصة باستخدام معرفات العقار مثل سند الملكية أو سند "عقود" أو رقم هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوفر:

تقديراً دقيقاً لقيمة البيع أو الإيجار استناداً إلى بيانات السوق الفعلية

معلومات حول سجل المعاملات والعائد الإيجاري

تحليلات مقارنة مع عقارات مشابهة تم بيعها أو تأجيرها مؤخراً، بالإضافة إلى العروض النشطة

تم دمج "ترواستيمت™" TruEstimate™ في الموقع الإلكتروني والتطبيق، بما في ذلك الصفحة الرئيسية وصفحات الإعلانات وشريط الخيارات، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى تخمينات سعرية موثوقة بسهولة في كل مرحلة من رحلتهم العقارية. ويعزز ذلك من مكانة دولة الإمارات كـ"ملاذ آمن" للاستثمار، حيث يمكن اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة بثقة.

