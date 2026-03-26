الشرق الأوسط – أعلنت تشيك أوت دوت كوم، المزود العالمي لحلول المدفوعات، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع Trip.com، إحدى أبرز منصات خدمات السفر العالمية، يدعم هذا التعاون توسّع Trip.com عالمياً من خلال لارتقاء بتجربة الدفع الرقمي وتقديم تجارب حجز أكثر سلاسة لعملاء الشركة حول العالم، أثناء تخطيط مغامراتهم المقبلة عبر الإنترنت.

تُعد Trip.com منصة سفر عالمية متكاملة تقدم خدمات حجز الفنادق والرحلات الجوية والقطارات وتأجير السيارات والمعالم السياحية، بالإضافة إلى حلول إدارة سفر الشركات. وهي جزء من مجموعة Trip.com التي تنشط في 39 دولة حول العالم، وتعمل بـ 24 لغة. وانطلاقًا من رسالتها في توفير تجربة سفر مثالية لعالم أفضل، تواصل مجموعة Trip.com الاستثمار في الابتكار وتقديم خدمات محلية مُخصصة. وتأتي شراكتها مع تشيك أوت دوت كوم كخطوة محورية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تبسيط عمليات الدفع وتعزيز كفاءتها في الأسواق العالمية. ومن خلال الاعتماد على البنية التحتية المرنة لشبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية وخبرتها في تحصيل المدفوعات عالمياً ومحلياً، ستتمكن Trip.com من تقديم معاملات عالية الأداء وتجربة دفع موثوقة، مما يتيح للمسافرين إتمام حجوزاتهم بسهولة وثقة أكبر.

وتُمثّل هذه الشراكة نقطة تحوّل في استراتيجية الدفع العالمية لـ Trip.com. فمن خلال التعاون مع تشيك أوت دوت كوم تُطبّق الشركة خدمات الدفع بالبطاقات الرقمية في أسواق رئيسية مثل المملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية، كما وتخطط لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مناطق جديدة مثل أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا، ونيوزيلندا. ومن خلال الاعتماد على حلول تحصيل المدفوعات المحلية من تشيك أوت دوت كوم تهدف Trip.com إلى تحسين معدلات قبول المدفوعات بشكل ملحوظ وخفض التكاليف التشغيلية، وتوفير خيارات دفع أكثر ملاءمة لمسافريها حول العالم.

وفي إطار سعيهما للتوسع وتوفير أفضل خدمات الدفع للعملاء يتطلع الطرفان إلى دمج وسائل دفع محلية متنوعة تتجاوز الدفع الإلكتروني عبر البطاقات، لتشمل المحافظ الإلكترونية والتحويلات المصرفية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين في مختلف الأسواق وتسريع نمو Trip.com عالمياً. وبعد اعتماد نظام Standalone 3DS للتحقق من الهوية بهدف تعزيز أداء الدفع وأمانه، تأمل الشركة أيضاً تطبيق خاصية Vault لتخزين البطاقات بشكل آمن، والتحقق من الهوية (IDV)، وحلول إصدار البطاقات. وستساهم هذه التقنيات في تبسيط عمليات الدفع وتوفير مرونة أكبر مع توسع Trip.com عالمياً.

وقال وانغ تشي، نائب رئيس مجموعة Trip.com: "بصفتنا منصة سفر عالمية، يُعد توفير تجربة دفع سريعة وموثوقة أمراً أساسياً لتلبية توقعات مستخدمينا ودعم نمونا الدولي. تمنحنا تقنيات وإمكانيات تشيك أوت دوت كوم العالمية في مجال التحصيل المرونة اللازمة لتخصيص استراتيجية الدفع لدينا بما يتناسب مع احتياجات كل سوق على حدً، مما يُحسّن معدلات النجاح، ويُقلل التكاليف، ويُوفر في نهاية المطاف تجربة أفضل لعملائنا. تُعزز هذه الشراكة قدرتنا على الابتكار بسرعة وعلى نطاق واسع، بينما نربط المسافرين بالعالم من حولهم."

أما برايان سزي، رئيس شركة تشيك أوت دوت كوم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فصرّح قائلاً: "تعدّ Trip.com إحدى أسرع منصات السفر نمواً على مستوى العالم، حيث تتبوأ مكانة رائدة في مجال السفر الرقمي، وإننا نفخر بدعم توسعها العالمي من خلال توفير بنية دفع تحتية متقدمة لتُمكّينها من الازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي الحالي. ولا يقتصر تعاوننا على معالجة المعاملات فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير استراتيجية مدفوعات متكاملة تُحسّن الأداء، وتُبسّط العمليات، وتدعم نمو قطاع السياحة من خلال الابتكار الرقمي."

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة تشيك أوت دوت كوم على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي حول العالم. تدعم شبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية للمدفوعات الرقمية أكثر من 145 عملة وتوفر حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. وفي عام 2025، تجاوزت قيمة المدفوعات الإلكترونية التي التي عالجتها الشركة 300 مليار دولار أمريكي.

من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تساعد تشيك أوت دوت كوم التجار والمؤسسات على زيادة معدلات القبول، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى محرّك رئيسي للإيرادات. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل أوبر، وإنستاشوب، وإي باي، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقرستيشن.

-انتهى-

#بياناتشركات