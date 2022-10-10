دبي- استعاد فندق حبتور بالاس دبي موقعه بين الوجهات الفندقية الأكثر شهرة في دبي، فحجز له مكاناً بين المراتب الخمس الأولى على المنصة الاجتماعية الأولى المتخصصة بالسفر في العالم Trip Advisor في قسم Traveler Ranked review.

أُقيم احتفال تخلله قطع قالب الحلوى في الردهة الكبيرة في الفندق احتفاءً بهذا الإنجاز البارز، بحضور الأبطال المجهولين وأعضاء اللجنة التنفيذية في الفندق، وممثلين رسميين عن الحبتور للضيافة ومجموعة الحبتور المالِكة للفندق. وتلقّى نزلاء الفندق الأيقوني وضيوفه دعوة أيضاً للمشاركة في الاحتفال وتذوّق قالب الحلوى.

حقّق فندق حبتور بالاس دبي، منذ مطلع عام 2022 حين حلّ في المرتبة 23 في قسم Traveler Ranked review، نمواً ثابتاً إنما سريع الوتيرة قاده إلى ما هو عليه اليوم، مستثمِراً في نجاحه خلال معرض إكسبو 2020 حين استقبل وفوداً من البرازيل وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية. وحرص الفندق دائماً على تلبية التوقّعات العالية لضيوف الديوان الأميري من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، وقدّم لهم خدمات تفوق توقّعاتهم خلال المجالس التي أقاموها.

فضلاً عن ذلك، استضاف الفندق، خلال معرض سوق السفر العربي، قادة عالميين في قطاع السفر قادمين من مختلف أنحاء العالم. كان هذا الحدث من أوائل الفعاليات الفندقية التي أُقيمت بعد جائحة كوفيد-19، حيث تمكّن أصحاب الفنادق والعملاء من الالتقاء وجهاً لوجه. يُعرَف فندق حبتور بالاس دبي بخدمة Butler التي تحمل توقيعه، وتشمل نادلات لاستيعاب الضيوف النساء في الفندق، وندلاء ذكوراً لاستيعاب الرجال وفقاً لتفضيلات الضيوف الشخصية والثقافية.

وقد أعرب كريستوفر موسيت، المدير العام لفندق حبتور بالاس دبي والمدير العام بالوكالة لمجموعة فنادق الحبتور سيتي، عن تهانيه بهذا الإنجاز قائلاً: "نودّ أن نشكر جميع ضيوفنا على تفانيهم المستمر وعلى تقديرهم للجهود التي نبذلها في فندق حبتور بالاس دبي من أجل التميّز. يبذل فريقنا الكثير من الجهد للتفوق وتحقيق ما يصبو إليه، وكي نكون دائماً عند حسن ظنّ ضيوفنا لا بل نتخطى توقعاتهم. أتوجّه بالشكر على وجه الخصوص إلى مدير الغرف راؤول دو تويت، ومدير عمليات المطاعم والمقاهي سيمبا نياشا، ومديرة خدمة الغرف شاندرا إيلانبروما، ومساعد الطاهي التنفيذي دنيز كاترانسي، وجميع أعضاء فريقهم على العمل الرائع الذي يقومون به. سنستمر في العمل على إرضاء الضيوف وتخطي توقعاتهم كي نتشارك معاً مزيداً من الذكريات الجميلة والاحتفالات".

أُنشئ مجمّع الحبتور سيتي في عام 2015، وشهد مرحلة انتقالية في عام 2018، حين أبصر فندق حبتور بالاس دبي من مجموعة LXR Hotels & Resorts النور، وهو أول فندق رائد تابع لهذه المجموعة. فندق حبتور بالاس دبي هو بمثابة جوهرة التاج في مجمع الحبتور سيتي، ويتميّز هذا الصرح المهيب والفخم بترفٍ أصيل وإرث عربي غني محاط بعظمة الكلاسيكية الفرنسية الحديثة.

يقع الفندق في قلب دبي، عند ضفاف قناة دبي المائية، ويضم 52 جناحاً فخماً (منها جناح بنتلي مصمم بحسب الطلب، وجناح سير وينستون تشرشل)، و234 غرفة مجهّزة بأثاث فاخر، وخدمة ندلاء فائقة الجودة، وسبعة مطاعم ومقاهٍ بالإضافة إلى سباSilk Spa الرائع. يتّسم الفندق بالديكور الحالِم مع سلالم متناسقة مرصوفة بالرخام ومستلهَمة من الأسلوب الفرنسي، وحدائق مشذَّبة مستوحاة من حدائق فرساي، ما يذكّر بتصميم Maison de Maître الذي يجسّد الأسلوب الكلاسيكي الفرنسي الحديث، ما يجعله مكاناً ممتازاً لإقامة حفلات زفاف فخمة وتنظيم فعاليات الشركات.

فندق حبتور بالاس هو بمثابة ملاذ هادئ داخل المدينة، في مجمع الحبتور سيتي الذي يضم أيضاً فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي وفندق V من مجموعة Curio Collection by Hilton، وثلاثة أبراج سكنية شاهقة، فضلاً عن أول عرض مائي في المدينة، لابيرل من دراغون. أمام الضيوف مروحة واسعة من الخيارات مع أكثر من 30 وجهة ترفيهية ومطعم، بالإضافة إلى أكاديمية تنس مجهّزة بملعب مغلق ومكيف.

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نبذة للصحفيين – مجموعة الحبتور

تُعتبَر مجموعة الحبتور، التي أسّسها رئيس مجلس الإدارة خلف أحمد الحبتور عام 1970، من أنجح الشركات وأكثرها احتراماً في الإمارات العربية المتحدة. تعمل في الإمارات والأسواق الدولية، حيث ترفع بكل اعتزاز علم الإمارات في عدد كبير من المدن حول العالم، منها لندن وفيينا وبودابست وبيروت وسبرنغفيلد في ولاية إلينوي الأمريكية. تُوظّف المجموعة آلاف المهنيين المتمرّسين وذوي المؤهلات العالية. وقد بات اسم مجموعة الحبتور مرادفاً للنمو الديناميكي، وخير دليل على ذلك التزامها بتطوير أعمالها في قطاعات عدة، عبر الانخراط في قطاعات الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم والتأمين والنشر. www.habtoor.com/ar/