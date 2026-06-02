في إطار المشاركة في مؤتمر "اختر فرنسا"..

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وشركة "TRAIL" الفرنسية للاستثمار، عن توقيع شراكة استراتيجية تستثمر بموجبها "ممتلكات" في صندوق "SLAM"، وهو أول صندوق للأسهم الخاصة من نوعه معني بقطاعات الرياضة، والرفاهية، والفنون، والموسيقى.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة رسميًا في العاصمة الفرنسية باريس بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، ومعالي السيد نيكولا فوريسييه، الوزير المفوض بالتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية لفرنسا، في إطار المشاركة في مؤتمر "اختر فرنسا"، المؤتمر الدولي الرائد للاستثمار في فرنسا.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة الاستثمارية لشركة “TRAIL” وإلمامها الواسع بهذه القطاعات وبين ما تتمتع به "ممتلكات" من حضور إقليمي ونهج استثماري طويل المدى سيسهم في توسيع قطاعات "SLAM" في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال الاستثمارات المباشرة أو عبر دعم التوسع الإقليمي لشركات محفظة الصندوق، حيث ستفتتح "TRAIL" بموجب الاتفاقية مكتبًا لها في المنامة ليكون مركزًا للوصول لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم تطوير أعمال شركات المحفظة وجذب رؤوس الأموال على المستوى الإقليمي.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة متميزة جاذبة للاستثمارات النوعية والشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في صندوق “SLAM” ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي.

وأضاف معاليه أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات والخبرات العالمية إلى المملكة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو المستدام في شتى المجالات.

من جهته، صرّح سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، قائلاً: "نواصل في ممتلكات تنمية محفظتنا الاستثمارية من خلال إبرام شراكات مع مستثمرين يشاركوننا رؤيتنا طويلة المدى. وبفضل تعاوننا مع “TRAIL” سيتم تطوير فئة أصول جديدة في مملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نطاق أوسع، بما يعكس التزامنا بتنويع محفظتنا الاستثمارية. ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم أيضًا في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل وإحداث أثر اقتصادي ملموس على مستوى المملكة".

ومن جانبه، صرّح السيد زافييه مارين رئيس شركة "TRAIL"، قائلاً: "يفتح التقارب بين قطاعات الرياضة والرفاهية والفنون والموسيقى آفاق استثمارية واعدة في الفترة القادمة، وقد تم تأسيس صندوق SLAM للاستفادة من هذه الفرص. كما يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع ممتلكات، ونحن على ثقة تامة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه القطاعات ".

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن ممتلكات

شركة ممتلكات البحرين القابضة ("ممتلكات") هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 2006، ومملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين. تدير ممتلكات محفظة استثمارية متنوعة من الأصول غير المتعلقة بقطاعَي النفط والغاز، تضم أكثر من 50 شركة تجارية تعمل في قطاعات تشمل الخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والصناعات، والرعاية الصحية والتعليم، والاتصالات، والتكنولوجيا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mumtalakat.bh

للتواصل الإعلامي

قسم الاتصالات والشؤون الخارجية

شركة ممتلكات البحرين القابضة

communications@mumtalakat.bh