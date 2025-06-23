أقامت "طلبات"، المنصة الرقمية الرائدة في مجال الطلب عبر الإنترنت في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أول برنامج تدريبي من نوعه للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لمسؤولي السلامة العاملين لديها"tPatrollers"، وذلك بالتعاون مع مركز إنفينيتي للتدريب، المعتمد والمتخصص في تطوير المهارات الطبية الطارئة ومهارات الإنقاذ المهني.

يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية تعكس التزام "طلبات" المتزايد برفع كفاءة كوادرها الميدانية وتمكينهم من التصرف السريع والفعّال عند مواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث لسائقي الشركات المتعاقدين مع طلبات خلال أداء مهامهم اليومية، لا سيما أنهم يتواجدون باستمرار في الأماكن العامة والمناطق السكنية. كما يأتي في إطار جهود أوسع تهدف إلى تعزيز معايير السلامة المهنية والمجتمعية على حد سواء.

تدريب نوعي ومعايير دولية

شمل البرنامج محاور تدريبية مكثّفة، تم تصميمها وفقاً لأحدث المعايير المعتمدة من الهيئات الطبية الدولية، وامتدت على مدار أيام عدة من شهر يونيو الجاري. وتضمّن التدريب ورشاً تطبيقية حول كيفية التعامل مع العديد من الحالات الطبية الطارئة؛ كفقدان الوعي، الاختناق، النزيف، الحروق، بالإضافة إلى تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي.

كما تم تقييم أداء مسؤولي السلامة من طلبات، عبر اختبارات عملية ونظرية، للتأكد من جاهزيتهم الكاملة للتدخل في الظروف الحرجة، مما مكّنهم من الحصول على شهادات معتمدة تثبت تأهيلهم، وتدعم ثقتهم بأنفسهم في حالات الطوارئ.

وفي هذا السياق، صرح السيد بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الكويت، قائلاً: " يُجسد هذا البرنامج التدريبي التزامنا العميق بدعم وتمكين كوادرنا الميدانية. فمسؤولو السلامة هم الواجهة التي تمثلنا على الأرض، وقدرتهم على الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح تُجسد مدى اهتمامنا بصحة وسلامة سائقي التوصيل. في طلبات، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مؤسسة مستدامة ومجتمع أكثر وعياً وأماناً، وسنواصل العمل بكل طاقاتنا لتحقيق هذا الهدف".

تمكين وتأثير مجتمعي

بالإضافة إلى الجوانب المهنية، يهدف البرنامج إلى ترسيخ حسّ المسؤولية المجتمعية لدى مسؤولي السلامة "tPatrollers"، وتحفيزهم على أن يكونوا جزءاً من شبكة إنقاذ مجتمعية قادرة على إحداث فرق فعلي في حياة الآخرين. ويُعدّ البرنامج بادئة لسلسلة من المبادرات التدريبية التي تعتزم "طلبات" تنفيذها في المستقبل، لتشمل مجالات أكثر تخصصاً.

السلامة كجزء من ثقافة العمل

تؤكد "طلبات" أن هذا النوع من المبادرات لا يندرج فقط ضمن مسؤوليات الشركة تجاه موظفيها، بل هو جزء من ثقافة مؤسسية أوسع تضع السلامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها. كما تشدد على أن وجود فريق مدرّب على الإسعافات الأولية، يعزز مستوى الأمان العام في المجتمعات التي تعمل بها، ويمنح العملاء والجهات الشريكة مزيداً من الثقة في جاهزية الشركة الشاملة.

​​عن طلبات:

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل، أو الطلبات الخارجية، أو منتجات البقالة، أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها.

وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

عن مركز إنفينيتي للتدريب

يُعد مركز إنفينيتي جهة تدريب معتمدة تقدم برامج تأهيلية عالية المستوى في مجالات الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ، مع التركيز على النواحي التطبيقية والمهارات الميدانية. وقد درّب المركز مئات المشاركين من قطاعات متعددة، ويُعرف بجودة مناهجه وتوافقها مع المعايير الطبية العالمية.

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