دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت "تاون إكس"، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، بجائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في "جوائز العقارات العربية" (Arabia Property Awards)، وذلك عن مشروعها "11 هيلز بارك " (11 Hills Park). وتم تقديم الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي أقيم يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في فندق "حبتور جراند ريزورت" (Habtoor Grand Resort Hotel) بدبي.

يقع مشروع "11 هيلز بارك" في قلب "مجمع دبي للعلوم" (Dubai Science Park)، حيث يتميز بتصميم مبتكر يدمج بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بطريقة فريدة. يتضمن المشروع 558 وحدة سكنية تم تصميمها وفقاً لأعلى معايير الحياة العصرية، مع مساحات داخلية واسعة وتصاميم مدخرة للطاقة. كما سيقدم المشروع مرافق متطورة تشمل حوضي سباحة على السطح، وصالتين رياضيتين مجهزتين بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى حدائق منسقة تمتد على مساحات شاسعة، مما يوفر مجتمع حيوي يدمج بين راحة السكان واحتياجات الشركات.

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على التزام شركة "تاون إكس" الراسخ بالتميز في التصميم والجودة وبناء المجتمعات المستدامة. تركز "تاون إكس" من خلال هذا المشروع على إنشاء بيئة متعددة الاستخدامات تنسجم فيها احتياجات الأفراد السكنية والتجارية بشكل متكامل، مما يرفع مستوى معيشة متميز للمقيمين ويعزز الشعور بالانتماء المجتمعي.

وفي هذا الصدد، قال حيدر عبد الجبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس": "يسعدنا الفوز بهذه الجائزة خلال حفل توزيع "جوائز العقارات العربية". ويؤكد هذا التكريم على رؤيتنا المتمثلة بتقديم مساحات تسهم في تعزيز مستوى الحياة اليومية، مع تقديم أفضل وسائل الراحة والتصاميم المستدامة. يعد مشروع "11 هيلز بارك" تجسيداً لالتزامنا المستمر بالجودة والابتكار وبتأسيس مجتمعات مزدهرة. نحن فخورون بالمساهمة في تطوير قطاع العقارات في دبي ونتطلع لاستقبال المقيمين في هذا المشروع الاستثنائي."

ومن المتوقع تسليم مشروع "11 هيلز بارك" في الربع الأول من عام 2027، وهو مرشح ليصبح واحداً من أبرز المشاريع في "مجمع دبي للعلوم"، المنطقة التي تشهد نمواً سريعاً في المدينة.

نبذة عن "تاون إكس"

تأسست شركة "تاون إكس" (TownX) عام 2017، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي وتبلغ قيمة محفظة مشاريعها 4 مليارات درهم إماراتي. بقيادة فريق مؤلف من 350 موظفاً، سلمت الشركة أكثر من967 وحدة حتى الآن. تقوم "تاون إكس" حالياً بتطوير 1,774 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة. من خلال تركيزها على المجتمعات العائلية، تقوم الشركة بتصميم مساحات تلبي احتياجات جميع الأجيال. وتعطي الشركة الأولوية للجودة الفائقة من خلال دمج التشطيبات الراقية والتصميمات الموفرة للطاقة والديكورات الداخلية الفسيحة. وتلتزم "تاون إكس" بتقديم تجربة استثنائية للسكان، مما يضمن تعزيز الحياة اليومية عبر كافة مشاريعها. يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل"إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

