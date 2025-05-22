المطور العقاري يستعد لبناء وجهة سكنية جديدة في واحدة من المناطق الناشئة الأسرع نمواً في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت "تاون إكس" (TownX)، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي والتي تمتلك محفظة مشاريع بقيمة 4 مليارات درهم، على واحدة من أكبر قطع الأرضي في أرجان، والتي تغطي 400,000 قدم مربع من المساحة القابلة للبيع.

وتمثل هذه الصفقة الاستراتيجية لشراء الأرض التي تبلغ قيمتها 110 ملايين درهم إماراتي إنجازاً هاماً، إذ تخطط "تاون إكس" لتطوير مجمع سكني جديد من شأنه أن يضع معايير جديدة للجودة والتصميم ونمط الحياة الراقي في أحد أسرع المناطق الناشئة نمواً في دبي.

وشهدت منطقة أرجان تحولاً سريعاً من موقع ثانوي إلى مركز رئيسي للسكن والاستخدامات المتعددة. وبفضل قربها من الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل، بالإضافة إلى مجموعة متنامية من المرافق التي تشمل الحدائق والمدارس ومراكز البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية، أصبحت أرجان وجهة مفضلة للعائلات والمستثمرين.

تتميز أرجان بتوازن مثالي بين الأسعار المدروسة وسهولة الوصول والعروض العقارية المميزة، مما يجعلها مجتمعاً حيوياً للسكان الباحثين عن الراحة وجودة الحياة. وتبرز أهمية استحواذ "تاون إكس" على إحدى أكبر قطع الأرضي في تعزيز وتيرة الازدهار والتطور ضمن المنطقة.

وتعليقاً على عملية الشراء، صرّح حيدر عبد الجبار، المدير التنفيذي لشركة "تاون إكس": "يعد هذا الاستحواذ دليلاً على رؤية 'تاون إكس' وثقتها في السوق العقاري الحيوي بدبي. ويتوافق الطابع المتطور لمنطقة أرجان تماماً مع تركيزنا على بناء مجتمعات متكاملة تثري الحياة اليومية لسكانها. ونخطط للاستفادة من خبراتنا المتعمقة في البناء عالي الجودة والتصميم الموفّر للطاقة والتشطيبات الفاخرة بهدف إنشاء وجهة سكنية مرموقة تلبي تطلعات العائلات العصرية الباحثة عن الراحة والتواصل المجتمعي."

"يتجاوز التزامنا حدود البناء، إذ نسعى إلى تطوير مجمعات سكنية تمكّن المقيمين من الازدهار والمشاركة المجتمعية والتمتع بذكريات لا مثيل لها. سنجعل من هذا المشروع نموذجاً حيّاً لقيم"تاون إكس"، مع التركيز على التصاميم الداخلية الفسيحة والمشرقة وممارسات البناء المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي مع تعزيز تجربة السكان."

منذ تأسيسها عام 2017، نالت "تاون إكس" سمعة جديرة بالثقة في مجال تسليم المشاريع قبل الموعد المحدد دون المساومة على الجودة أو بالتفاصيل. ومن المتوقع أن يضم المشروع الجديد في أرجان مزيجاً متنوعاً من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات كافة الأجيال وتوفر وسائل الراحة الحديثة والحدائق ذات المناظر الطبيعية والمرافق المجتمعية.

كما يبرز هذا الاستحواذ النهج الاستراتيجي الذي تتبعه "تاون إكس" في شراء الأراضي ضمن المناطق الناشئة، إدراكاً منها للطلب المتزايد على الخيارات السكنية التي تعتمد على نمط الحياة المميز خارج المواقع التقليدية الرئيسية في دبي. ويتيح تركيز المطور على مناطق مثل أرجان تقديم تجارب سكنية فريدة تتميز بالطابع المتطور للمنطقة وإمكانية الوصول إليها والأسعار المدروسة فيها.

ومن خلال فريقها المؤلف من 350 موظفاً، قامت"تاون إكس" بتسليم أكثر من 967 وحدة حتى الآن. تقوم الشركة حالياً بتطوير 2,125 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة.

من خلال تركيزها على المجتمعات العائلية، تقوم"تاون إكس" بتصميم مساحات تلبي احتياجات جميع الأجيال. وتعطي الشركة الأولوية للجودة الفائقة من خلال دمج التشطيبات الراقية والتصميمات المدخرة للطاقة والديكورات الداخلية الفسيحة. وتلتزم الشركة بتقديم تجربة استثنائية للسكان، مما يضمن تعزيز الحياة اليومية عبر كافة مشاريعها.

يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل "إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

نبذة عن "تاون إكس"

تأسست شركة "تاون إكس" (TownX) عام 2017، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي وتبلغ قيمة محفظة مشاريعها 4 مليارات درهم إماراتي. بقيادة فريق مؤلف من 350 موظفاً، سلمت الشركة أكثر من 967 وحدة حتى الآن. تقوم "تاون إكس" حالياً بتطوير 2,125 وحدة سكنية، وقد أنجزت 1,036,000 قدم مربع من المساحات المعيشية المتميزة. من خلال تركيزها على المجتمعات العائلية، تقوم الشركة بتصميم مساحات تلبي احتياجات جميع الأجيال. وتعطي الشركة الأولوية للجودة الفائقة من خلال دمج التشطيبات الراقية والتصميمات الموفرة للطاقة والديكورات الداخلية الفسيحة. وتلتزم "تاون إكس" بتقديم تجربة استثنائية للسكان، مما يضمن تعزيز الحياة اليومية عبر كافة مشاريعها. يشمل سجل المطور مشاريع منجزة تحظى بطلب متزايد في السوق مثل"إيزي18" ((Easy18 و"إيزي19" ((Easy19 و"لوما21" (Luma21) و"لوما22" (Luma22) في قرية جميرا الدائرية، فضلاً عن المشاريع قيد الإنشاء مثل "11 هيلز بارك"(11 Hills Park) في مجمع دبي للعلوم و "لوما بارك فيوز" (Luma Park Views) في قرية جميرا الدائرية.

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