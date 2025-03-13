المهندس محمد الحداد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركةTowns & Seas :

مشاركة الشركة في معرض MIPIM تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعكس التزامها الراسخ ببناء بيئة عقارية قائمة على المعرفة.

القاهرة، 13 مارس 2025: أعلنت شركة Towns & Seas، عن مشاركتها في معرض MIPIM 2025، الذي يقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس، وهو أحد أبرز الفعاليات العقارية والاستثمارية عالميًا، حيث يجمع نخبة من كبار المطورين العقاريين، والمستثمرين، وصناع القرار، مما يجعله منصة رئيسية لاستكشاف فرص النمو وتبادل الخبرات مع رواد القطاع.

تأتي مشاركة Towns & Seas ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، والتواصل مع المستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها. كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بإعادة تعريف التنمية الحضرية من خلال رؤية مبتكرة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية في القطاع العقاري، وتسعى إلى بناء مجتمعات متكاملة تجمع بين التراث الثقافي والتكنولوجيا الحديثة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد الحداد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Towns & Seas، على أهمية نقل المعرفة والخبرات العالمية لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركة في معرض MIPIM تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعكس التزامها الراسخ ببناء بيئة عقارية قائمة على المعرفة.

وأضاف أن التطوير الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال المشروعات العقارية، بل يعتمد على تبادل الأفكار والرؤى التي تحدث الفارق، موضحًا أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية تجعله مؤهلًا ليكون مركزًا إقليميًا في تصدير العقار.

تركز Towns & Seas على تقديم مشروعات عقارية متكاملة ومستدامة، وتستفيد من التقنيات الحديثة والتراث الثقافي لخلق بيئات معيشية تلبي احتياجات الأجيال المختلفة. كما تعمل الشركة على تطوير نموذج أعمال مبتكر يدعم التحول الرقمي في القطاع، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية وخبراء متخصصين.

وفي إطار خططها التوسعية، تستكشف Towns & Seas فرصًا استثمارية في 10 من أهم الدول حول العالم، بما في ذلك مصر، الإمارات، السعودية، والدول الأوروبية. وتعمل الشركة حاليًا على تطوير مشاريع في الإمارات، بقيادة المهندس محمد الحداد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ Towns & Seas، وتسعى إلى دمج الثقافات المختلفة لإعادة تعريف مفهوم التطوير العقاري.

وتستعد الشركة لإطلاق أولى مشروعاتها في مصر، الذي يمثل بداية رحلتها نحو الريادة في التطوير العقاري إقليميًا وعالميًا. يعتمد المشروع على إنشاء مجتمعات متكاملة تضم مساحات خضراء، تصميمات عصرية، وبنية تحتية ذكية، لتوفير بيئة معيشية صحية، مستدامة، وعالية الجودة. كما تعتمد الشركة على نموذج أعمال متكامل وشراكات مع خبراء عالميين لضمان تقديم مشروعات تحقق أثرًا مستدامًا وترتقي بمعايير القطاع العقاري في المنطقة، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في المشهد العقاري الحديث.

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