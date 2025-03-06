أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت تونغستن لخدمات الحفظ الأمين، الشركة الرائدة في مجال الحفظ الأمين للأصول الرقمية والخاضعة للرقابة التنظيمية، عن حصولها على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لتقديم خدمات الحفظ لعملة تونكوين (TON). تعزز هذه الخطوة مكانة تونغستن كخيار موثوق يوفر حلول حفظ آمنة ومتوافقة للمؤسسات التي تسعى إلى تأمين أصولها الرقمية.

تأتي هذه الموافقة في ظل استمرار سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانته كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية، حيث قامت مؤسسة تونكوين (TON) DLT مؤخرًا بتأسيس مقرها ضمن السوق. ويعكس هذا التطور التزام أبوظبي بدعم الابتكار في تقنية البلوك تشين، مع تعزيز الوضوح التنظيمي وتسهيل تبني المؤسسات لهذا القطاع المتنامي.

توسيع نطاق خدمات الحفظ المؤسسي لعملة تونكوين (TON)

حققت تونكوين (TON) انتشاراً واسعًا، لا سيما داخل منظومة تيليجرام، حيث تم اعتماد العملة الرقمية الحصرية مؤخراً للمدفوعات غير النقدية المرتبطة بأصول وخدمات المنصة. ومن خلال الحفظ الأمين المنظم من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في تونغستن، بات بإمكان المؤسسات والمستثمرين المؤسسيين تخزين تونكوين (TON) وفقًا لأعلى معايير الأمان المؤسسي، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر الفعالة.

وفي هذا السياق، صرّح خوسيه أجويناجا، المسؤول التنفيذي الأول في تونغستن لخدمات الحفظ الأمين:

"الحصول على الموافقة التنظيمية لتقديم خدمات الحفظ لعملة تونكوين يمثل إنجازًا بارزًا يعكس التزامنا بتوفير حلول حفظ مؤسسية منظمة لمجموعة واسعة من الأصول الرقمية. ومع صعود سوق أبوظبي العالمي كمركز رائد للابتكار في تقنية البلوك تشين، نحن فخورون بأن نكون في طليعة الشركات التي تتيح للمستثمرين المؤسسيين والشركات الوصول الآمن والمتوافق إلى تونكوين. "

تعزيز منظومة الأصول الرقمية في أبوظبي

أكد مانويل ستوتز، رئيس مؤسسة TON، على أهمية هذه الخطوة بقوله:

"نحن متحمسون لرؤية تونغستن تحصل على الموافقة التنظيمية من سوق أبوظبي العالمي لتوفير خدمات الحفظ الآمن لعملة تونكوين (TON). لا تعكس هذه الموافقة الاهتمام المؤسسي المتزايد بـ TON فحسب، بل تعكس أيضًا الاهتمام المتنامي بتقنيات البلوكشين والعملات الرقمية والأصول الرقمية بشكل عام. كما أنها تبرز التزام أبوظبي ببناء إطار تنظيمي موثوق وواضح يدعم المنظمات اللامركزية ويعزز الابتكار في مجال البلوك تشين. بفضل خبرتهم العميقة والتزامهم الراسخ بالامتثال، يعد تونغستن الشريك المثالي للمؤسسات التي تبحث عن حفظ آمن لعملة تونكوين."

تتماشى هذه الموافقة مع الدور المتنامي لسوق أبوظبي العالمي كمركز عالمي رائد في تنظيم الأصول الرقمية، مما يضمن لحاملي تونكوين (TON) إمكانية الوصول إلى خدمات حفظ آمنة ومنظمة. ومع استمرار مؤسسات البلوكشين والمستثمرين المؤسسيين في تعزيز وجودهم في أبوظبي، تواصل تونغستن التزامها بتقديم حلول حفظ مبتكرة وآمنة وقابلة للتوسع، لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي.

عن تونغستن :

شركة تونغستن لخدمات الحفظ الأمين هي منصة مرخصة للأصول الرقمية، ومقرها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). لحماية وحفظ الأصول الرقمية للمستثمرين المؤسّسيين بشكل آمن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع نطاق الأصول المدعومة، تقدم تونغستن لخدمات الحفظ الأمين حلولًا مبتكرة وآمنة ومتوافقة لتلبية احتياجات العملاء المؤسسيين.

شركة تونغستن لخدمات الحفظ الأمين مرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بموجب رقم إذن خدمات مالية 220129.

للتعرف على المزيد عن تونغستن ، تفضل بزيارة tungsten.ae

حول الشبكة المفتوحة (TON)

الشبكة المفتوحة (TON) هي مجتمع بلوك تشين لامركزي عالمي يهدف إلى جعل العملات المشفرة في متناول الجميع. من خلال تطوير نظام Web3 داخل تطبيق تيليجرام، تسعى TON إلى تمكين 500 مليون مستخدم من امتلاك هويتهم الرقمية وبياناتهم وأصولهم بحلول عام 2028. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة https://ton.org/.

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