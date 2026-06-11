ينسجم ذلك مع استراتيجية "وي رايد" التشغيلية القائمة على الأصول الخفيفة، بما يتيح التوسع المسؤول.

تمثّل هذه الخطوة نقلة نوعية من البرامج التجريبية إلى التطبيق التجاري الفعلي، لا سيما مع وجود خدمات المركبات ذاتية القيادة (روبوتاكسي) من المستوى الرابع (L4) المقدمة من "وي رايد" قيد التشغيل في دبي.

المقدمة من "وي رايد" قيد التشغيل في دبي. تدعم هذه الخطوة طموحات دبي بتحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جميل للسيارات، الرائدة دولياً في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المُفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن تعاونها مع "وي رايد"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، بهدف توسيع نطاق خدمات التنقل ذاتي القيادة في دولة الإمارات. وتدعم جميل للسيارات نشر وتشغيل أسطول مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) من طراز "جي إكس آر" التابع ل "وي رايد"، من خلال استثمارها في السيارات الكهربائية من علامة فاريزون أوتو، وهي ذراع المركبات التجارية التابعة لمجموعة جيلي القابضة.

تستند مميزات سيارة الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) إلى خصائص مركبة فاريزون "إس في" الشهيرة عالمياً من علامة فاريزون أوتو، وتتميز بمساحة داخلية واسعة وبنية سلامة متطورة وكفاءة تشغيلية عالية صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات التنقل الحضري، فضلاً عن تصميمها المبتكر للعمود الأوسط (B-Pillar) المخفي. وفي عام 2025، حصدت "فاريزون إس في" تصنيف سلامة من فئة خمس نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة، كما وصلت إلى المرحلة النهائية وحلّت في المركز الثاني ضمن جائزة "الشاحنة الدولية للعام".

وفي إطار هذا التعاون، تقدّم "وي رايد" تكنولوجيا القيادة الذاتية، بينما تستثمر جميل للسيارات في أسطول مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي). وتؤكد هذه الخطوة الدور المحوري لجميل للسيارات في تنفيذ أحد أوائل مشاريع سيارات الأجرة ذاتية القيادة في العالم على مستوى المدن، وذلك في إطار جهود دعم طموحات دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة. كما تنسجم مع استراتيجية "وي رايد" التشغيلية القائمة على الأصول الخفيفة، إذ تتيح توسيع نطاق التشغيل التجاري لسيارات الأجرة ذاتية القيادة عبر شركاء موثوقين يساهمون في الاستثمار بالأسطول وتوفير موارد المنصة.

الانتقال من المرحلة التجريبية إلى التطبيق التجاري

نجحت سوق التنقل الذاتي في دبي من تجاوز مرحلة حاسمة، حيث سجلت تنامياً ملحوظاً بدأ مع المسارات التجريبية الخاضعة للإشراف في شهر ديسمبر 2025، وصولاً إلى الحصول على تصريح لتشغيل المركبات التجارية ذاتية القيادة من "وي رايد" في شهر فبراير 2026. وبدأت "وي رايد"، اعتباراً من 31 مارس 2026، عمليات التشغيل التجاري الكامل لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) في دبي، عبر مسارات في منطقتي جميرا وأم سقيم، باستخدام مركبات مقدمة من جميل للسيارات.

ومع تحول الاهتمام من العروض التكنولوجية إلى نموذج التشغيل اللازم للتوسع، والذي يشمل جاهزية الأسطول وانتشاره على المستوى المحلي واستدامة جودة الخدمات وتكامل المنظومة، تؤدي جميل للسيارات دوراً محورياً في ضمان نجاح هذا النموذج على أرض الواقع، بصفتها الجهة المستثمرة في الأسطول.

تعزيز دور المنظومة

استناداً إلى خبرة عميقة تمتد لأكثر من 80 عاماً في قطاع السيارات، تتعاون جميل للسيارات مع "وي رايد" في مجالات تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة والوصول إلى منصة الخدمة والعمليات والإشراف التنظيمي، من أجل تمكين التوسع في تقديم خدمة موثوقة جاهزة لتلبية احتياجات العملاء. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود هذه النقلة النوعية، ما يوفر الظروف الملائمة لتقديم خدمات التنقل ذاتي القيادة بصورة مستدامة وقابلة للتوسع، لا سيما مع تزايد انتشار الخدمة في دبي وفي مرحلة لاحقة عبر جميع أرجاء دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوسف حسين، الرئيس التنفيذي لجميل للسيارات في منطقة الشرق الأوسط: "يشهد قطاع التنقل ذاتي القيادة مرحلة جديدة في دبي، تمثلت بتحوله من مرحلة الاختبارات والبرامج التجريبية إلى خدمات تجارية حقيقية متكاملة تشمل الإمارة بأكملها. ويسعدنا التعاون مع "وي رايد" بهدف دعم تطوير منظومة موثوقة قابلة للتوسع، لتكون ركيزة أساسية لهذا التحول، وتسهم في تعزيز ثقة العملاء، وتقدم قيمة حقيقية لمنظومة النقل بشكل عام، بما يدعم رؤية دولة الإمارات الطموحة لمستقبل التنقل".

دعم طموحات دبي الرامية إلى تعزيز قطاع التنقل ذاتي القيادة

تواصل دبي تعزيز مكانتها في صدارة الجيل التالي لحلول التنقل، مدعومة بمنظومة واضحة من السياسات لقطاع التنقل ذاتي القيادة. وتتركز الجهود حول الهدف الطموح الذي رسمته هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمستقبل، والرامي إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو إطلاق العمليات التشغيلية على أرض الواقع. فيضم أسطول "وي رايد" حالياً ما يقارب 250 سيارة أجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف جميل للسيارات من خلال تسيير المركبات الكهربائية لعلامة فاريزون أوتو على الطرق العامة، إلى الإسهام في تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى واقع ملموس، ما يدعم جهود نشر حلول التنقل ذاتي القيادة عالية الأداء وإتاحتها أمام الجميع، إلى جانب الارتقاء بمستويات أمان وكفاءة التنقل الحضري في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: jameelmotors.com و https://www.weride.ai

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة ودولة الإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر والعراق واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا وبولندا وإيطاليا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وشيري، وشانجان، وأمودا وجايكو، وجيلي أوتو، وزيكر، وهينو، وفورد. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً دولياً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

وي رايد

تُعد "وي رايد" شركة عالمية رائدة ومن أوائل الشركات العاملة في قطاع القيادة الذاتية، كما أنها أول شركة متداولة في الأسواق المالية متخصصة في سيارات الأجرة الروبوتية. وقد تم اختبار مركباتها ذاتية القيادة أو تشغيلها في أكثر من 40 مدينة عبر 12 دولة. كما تُعد "وي رايد" الشركة التقنية الأولى والوحيدة التي حصلت منتجاتها على تصاريح للقيادة الذاتية في ثمانية أسواق، هي: الصين، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وفرنسا، وسويسرا، والمملكة العربية السعودية، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالاعتماد على منصة "وي رايد ون" الذكية والمتعددة الاستخدامات وذات الكفاءة من حيث التكلفة والقابلة للتكيف بدرجة عالية، توفر "وي رايد" منتجات وخدمات القيادة الذاتية من المستوى الثاني إلى المستوى الرابع، بما يلبي احتياجات النقل في قطاعات التنقل والخدمات اللوجستية والنظافة. وقد أُدرجت "وي رايد" ضمن قائمتي "تغيير العالم" و"مستقبل 50" الصادرتين عن مجلة "فورتشن" لعام 2025.

فاريزون أوتو

تُعد مجموعة "فاريزون" لمركبات الطاقة الجديدة التجارية، والمعروفة باسم "فاريزون أوتو"، قطاع المركبات التجارية التابع لمجموعة "جيلي القابضة". وبدعم من معهد الأبحاث المركزي التابع لمجموعة "جيلي القابضة"، أسست "فاريزون أوتو" أكبر معهد بحثي في الصين متخصص في مركبات الطاقة الجديدة التجارية.

وتتولى الشركة مسؤولية البحث والتطوير لجيل جديد من منتجات المركبات التجارية الخضراء والذكية، بالاعتماد على تقنيات مركبات الركاب. كما طورت مسارين تقنيين رئيسيين يتمثلان في "الميثانول والكهرباء". وبعد تحقيق مبيعات تراكمية بلغت 500 ألف مركبة في عام 2025، أصبحت "فاريزون" أول علامة تجارية للمركبات التجارية في الصين تقدم مجموعة متكاملة من منتجات الطاقة الجديدة.

وتلتزم "فاريزون" بأن تصبح مزودًا شاملًا لخدمات وتقنيات التنقل الذكي والأخضر.

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