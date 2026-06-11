دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن ارتفاع ملحوظ في نشاط السفر من دولة الإمارات خلال شهر مايو، حيث شهدت المنصة ارتفاعاً في اهتمام المسافرين بالتخطيط المبكر لرحلاتهم الصيفية مع اقتراب موسم الذروة.

ووفقاً لأحدث بيانات ويجو، برز شهر مايو خلال العام الجاري كفترة مهمة للتخطيط المبكر للسفر، مع توجه المسافرين من الإمارات إلى تكثيف البحث ومقارنة الخيارات المتاحة قبل تأكيد حجوزاتهم. ويعكس هذا التوجه سلوكاً أكثر وعياً عند التخطيط للرحلات، حيث يحرص المسافرون على الحجز في التوقيت المناسب للاستفادة من الأسعار المتوفرة قبل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف.

مايو يسجل نمواً قوياً في الاهتمام بالسفر الصيفي

سجلت عمليات البحث عن السفر الصيفي من دولة الإمارات عبر ويجو ارتفاعاً بنسبة 173% خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، في واحدة من أقوى موجات الطلب المسبقة لموسم الصيف على المنصة هذا العام.

وفي ظل استقرار متوسط أسعار تذاكر الطيران والفنادق التي تم البحث عنها خلال مايو مقارنة بالأشهر السابقة، ما أتاح للمسافرين من الإمارات فرصة الاستفادة من الأسعار المتاحة قبل بدء موسم الذروة الصيفي.

التوقيت والمرونة في صدارة أولويات المسافرين

ويعكس النمو المسجل خلال مايو تغيراً في أولويات المسافرين من الإمارات، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على العثور على أقل الأسعار، بل أصبح يشمل البحث عن خيارات توفر قيمة أفضل، سواء من خلال درجات سفر مختلفة، أو فنادق ذات تصنيفات أعلى، أو خطط سفر أكثر مرونة قبل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف.

كما تعكس البيانات اتجاهاً متنامياً نحو التخطيط المسبق، حيث يبدأ المسافرون من الإمارات البحث عن رحلاتهم قبل أكثر من شهر من موعد السفر، ما يمنحهم فرصة أكبر للاستفادة من الخيارات والأسعار المتاحة قبل موسم الذروة الصيفي.

أبرز الوجهات التي قادت نمو الطلب خلال مايو

وتصدرت الوجهات الإقليمية القريبة نمو عمليات البحث خلال مايو، حيث سجلت كل من الكويت والبحرين وسلطنة عُمان أعلى معدلات الارتفاع مقارنة بالشهر السابق. كما شهدت الوجهات البعيدة اهتماماً متزايداً، لا سيما الصين وبولندا، مع توجه المسافرين نحو استكشاف تجارب ووجهات متنوعة خلال العطلة الصيفية.

نبذة عن ويجو

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

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نادين عبد الخالق

مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

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